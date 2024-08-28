У Гаазі пройдуть слухання за позовом України проти РФ щодо порушення морського права

Постійна палата третейського суду в Гаазі восени проведе слухання по суті за позовом України проти РФ про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слухання по суті за позовом України проти Російської Федерації проходитимуть з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру, Гаага, Нідерланди. Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися", - йдеться у повідомленні Суду.

Слухання розпочнуться у понеділок, 23 вересня 2024 року о 10:00, за місцевим часом. Першою у суді слово матиме Україна. Другою виступатиме Російська Федерація. До кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі. Згодом на сайті Суду буде оприлюднено відкриту інформацію. Проте публічними будуть вступні та заключні заяви сторін.

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Нагадуємо, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і прагне підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці шляхом застосування арбітражної процедури.

У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

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