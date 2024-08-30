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Росіяни відбили село Коренево в Курській області та просунулись на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Росіяни зайшли в село Коренево в Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Також ворог просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки на Донеччині.

Росіяни зайшли в село Кореньово Курської області

Читайте: Росіяни просунулись поблизу Вугледару, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (8386) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+52
Вдавалось бо більша частина була добровольці,зараз багато бусифікованих а це зовсім інша якість людей.Мало того цю якість можна було змінити якщо б їх тренували хороші офіцери,а не шобло від кума свата брата.А ще завгосп всюди лізе і думає що це в шахматах фігурки переставляти!От і понабирали прохфесіоналів сирських базелевичих гнатових содолів і т д!
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30.08.2024 00:50
+48
При Залужному плакались, що фронт статичний. Та це щастя було, що ворог не міг просуватись. Зате зараз, що не відкриєш новини, кожен день читаєш про просування московитів і ніякий Сирський цього контролювати вже не може. Якось Залужному вдавалось тримати фронт меншими силами, а зараз він сипеться.
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30.08.2024 00:42
+42
треба термінов Залужного з Лондона викликати !

бо ці навоюють...
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30.08.2024 00:37
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Проте що наші реби давлять свої ж дрони вже давно говорять ще з Бахмуту, що тупо включають нікого не повідомивши і як бачимо за стільки часу ніх... не змінилось
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30.08.2024 08:31 Відповісти
Главная причина продвижения противника массовое использование авиабомб, после чего ничего не остаётся.
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30.08.2024 06:46 Відповісти
Афера ішака з Курськом почала давати "потужні результати". Це обкурене чмо свідомо веде до поразки.
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30.08.2024 07:20 Відповісти
А може i iз-за своеi опецькувато-тупоi самовпевненностi, що не дае навiть приводу помрiяти про його безвиннiсть.
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30.08.2024 07:28 Відповісти
Вангую, все идет к тому, шо Сирський будет в опале, бо не усвоил, кацапскую банальщину, мол, служить бы рад - прислуживаться тошно.. Хотя бы брал пример из Залужного, мож в Штаты послом послали бы... А так, уже позабыт-позаброшен.
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30.08.2024 07:33 Відповісти
Бо він - божевільний самодур, який вже вважає себе богом, а сраколизи тільки підігрівають теплу ванну.
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30.08.2024 09:46 Відповісти
Корєнево і не було під контролем ЗСУ.
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30.08.2024 07:59 Відповісти
там два н.п. поруч з однаковою назвою, на діпстетйті того не видно, видно на гуглмапс.
село коренево до річки крєпна, смт північніше.
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30.08.2024 08:27 Відповісти
Та я знаю, живемо недалеко від кордону. Звісно, ту частину, що за річкою ніхто і не брав а біля південної частини наші були . Є карта в часі з 6 по 22 серпня де зміни території, на якій проводиться операція, показані за хвилину. Там видно як наші і заходили на території і виходили з них.
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30.08.2024 09:21 Відповісти
Це село на картах ще ніколи не було за ЗСУ
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30.08.2024 08:10 Відповісти
Ну кацапи вже і під Києвом були і в Херсоні , а те що вони вже 3й місяць беруть Покровськ ще нічого не означає
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30.08.2024 08:49 Відповісти
Курська епопея безглузда без приєднання окупованої території до України. Але тоді треба брати на себе відповідальність за нових громадян України. Потрібно нести великі витрати державних коштів та ресурсів. Треба ж їм платити пенсії, медичне забезпечення, школи, магазини, світло, газ, воду давати, гроші українські вводити. І коли вже в них своєї міліції не стало, то й правопорядок забезпечувати. Слідкувати, щоб вони гусей один у одного не крали, і судити за Українським законодавством? Хто це все візьме на себе і коли? Або як?
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30.08.2024 08:41 Відповісти
Курськ це відволікаючий маневр.

- Зеленский заявил, что Украина не оккупирует Курскую область России: "Нам не нужны чужие земли и чужие граждане" - ВИДЕО

https://www.currenttime.tv/a/33094434.html
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30.08.2024 08:55 Відповісти
Я тоже, почти как Зеленский, в своём саду соломенным чучелом, птиц отпугиваю. Но мне чучело не жалко. Я в следующем году, новое сделаю.
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30.08.2024 09:18 Відповісти
Отож бо і воно, що ви в саду пораєтеся. Посадки, знаєте, самі себе не тримають.
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30.08.2024 10:24 Відповісти
от й "офензиві" кінець... маю ****** підозру, що не так через зрослий опір кацапів, як через те, що частини звідси терміново погнали назад на донбас втім, іншого навряд чи можно було очикувати: уся мета цієї вилазки була показати посполитим до 24 серпня, як їхній нев'****** зелений вождь керує хоч якимсь наступом. ну, показали, було весело; свято скінчилось - повертаймося у реальність...
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30.08.2024 09:31 Відповісти
Саме так, повертайтеся в реальність. Приїжджайте під Покровськ, допомогати спинити кацапів. А то подивишся, в коментарях дуже багато стратегів, а посадки тримати нема кому.
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30.08.2024 10:08 Відповісти
Кому допомагати, хрипатому ухилянту, який зробив усе, щоб війна почалася, і щоб країна перед нападом була послаблена якомога більше? Заткнутись треба, нехай гнида квартальна і далі масово вбиває українців, заздалегідь вивезши своїх ********* у безпечні краї? І не треба казати, що вбиває не те гундосе, а путін, вони вбивають разом, тільки місцевого вбивцю населення само над нами усіма поставило.
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30.08.2024 11:16 Відповісти
Якби Гаазький педіфіл владімір ліліпутін НЕ напав на Суверенну Україну - Українці були б живі.
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише виконати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
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30.08.2024 12:06 Відповісти
У агресора є спільники в суверенній Україні, які допомагали готувати вторгнення, і серед них той, який зараз грається в президента. А він ще й продовжує дпомагати, мародерить і лізе у справи військові, без освіти, мізків і совісті.
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30.08.2024 15:31 Відповісти
ліліпутін запланував вторгнення в Україну одразу після закінчення Другої чеченської - з 2009 року.
В той час зеля ще грав на роялі і аж ніяк не міг допомагати. Чи в тебе є інші дані? поділися.
ліліпутіну дуже сильно допоміг яник-пряник, що практично розвалив армію остаточно.
Ну... зеля ж верховний головнокомандуючий згідно конституції - тому керує військами як вміє.
Друге діло ліліпутін, що маючи купу генералів повірив, що Україну можна за два дні взяти - просто клоун похлеще квн-щика зелі.
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30.08.2024 16:29 Відповісти
Путін планував, а такі як блазень, допомагали готувати. Чи мерзота хрипата не давала коцерти на підтримку ригів? Чи не висміювала українців, створюючи картину недонароду і недокраїни? Усе це в загальну скарбничку підготовки до війни, як і канали медведчуків з мураєвими та коломойськими, та попи московські, усі вони проводили агітацію за московію, у тому числі і гнида хрипата. А коли влізла у крісло, то його руками московщина почала інтенсивно послаблювати армію. До речі, тикати незнайомій людині - ознака бидла або фаната блазня. Втім, це одне й те ж.
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30.08.2024 16:55 Відповісти
"канали медведчуків з мураєвими та коломойськими, та попи московські, усі вони проводили агітацію за московію" - тепер це в МИНУЛОМУ - це добре.
Що пропонуєш конкретно робити?
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30.08.2024 17:28 Відповісти
Країні допомагати. Тим хлопцям що зараз тримають Покровськ. На словах всі добре все знають, що і як робити. Ким захищати і куди які бригади перекидати. Чужими руками завжди краще це робити. Я вже писав, посадки самі себе не тримають. Треба люди які будуть сидіти в посадках і вбивати кацапів. А їх нема, бо всі рассуждають так як ви.
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30.08.2024 12:24 Відповісти
Не всі "рассуждають" як я, бо не всі заплатили таку ціну за вибір дегенератів 2019 році. А в посадках сидять не просто так, їх там вбивають кацапи мінами та снарядами, а подавити нічим, бо **** хрипата гроші вкрала, за які можна було снаряди купити. І не треба мені розповідати, я не хочу знати, особисто той підор гроші вкрав, чи покриває дружбанів, які крали, результат один. А усім тим, хто голосували за мразоту гундосу і продовжують її підтримувати, бажаю поржати на похоронах своїх дітей. Може, наржуться. Та й їхньому кумиру бажаю того ж.
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30.08.2024 15:38 Відповісти
Це все добре. Багато гарного тексту від вас почув. А я і не знав, що нас вбивають у посадках. І що снарядів не вистачає. Робити що з цим. Як нам вигравати цю війну? Не теоретично, а практично?
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30.08.2024 16:39 Відповісти
Складається враження, що Зеленському з Єрмаком всеж таки вдалося створити маленьку радянську армію яка не переможна, але якою можна керувати. Армія за мотивацією, надзвичайно небезпечна для влади 5 менеджерів, пішла в минуле.
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30.08.2024 09:57 Відповісти
Я ось не розумію, у нас є такий славний підрозділ Азов, начштабу якого постійно коментує та пише в ДБР. Коли їх відновили після Маріуполя, вони попросились у спокійне місце щоб набути досвіду, Тавр це казав в інтервью. Я так гадаю, що вони його вже набули. Може нехай покажуть клас під Покровськом, досить їм там ліс стерегти. Хай Прокопенко командує замісь Гнатова
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30.08.2024 09:59 Відповісти
допоки при владі земерзота , ми потужно здамо всю Країну. Страшно що нас очікує, Патріоти єднайтесь і перестаньте " потім розберемся" Не встигнете , не переможете ,йому пох- воно втече в оман
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30.08.2024 10:28 Відповісти
Саме так. І цензор.нет бреше і DeepState... Тільки Марахфон наше усе.
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30.08.2024 11:20 Відповісти
так а де брехня і в чому? Діпстейт помаркав Краснооктябрське зайнятим ЗСУ ще тиждень тому. А Коренево (на тому березі, основне) нам було потрібне щоб створювати для кацапів вибір із 2х поганих рішень - або відтягуватись у Рильськ і його захищати разом із трасою, або виводити заблокований контингент через Сейм. Якщо знімуть загрозу для Коренево - то будуть спокійно займатись розблокуванням заблокованої кацапні. Не бачу тут позитиву
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30.08.2024 12:20 Відповісти
От не треба брехати. Ви брешете! deepstate нічого не "помаркав".

deepstete, навіть, не показував позиції, котрі ми відбивали в Нью-Йорку!

Маю надію, що deepstate, таки, попаде в поле зору CБУ.
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03.09.2024 11:42 Відповісти
А хто за цим стоїть? Відомо де ці люди, з якої країни, на кого роблять?
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30.08.2024 11:48 Відповісти
Хвилиночку!!! Зайшли та відбили це різне зовсім явище!!!! Не треба журнаЛідорам і дурналістам квакати наративи, шкідливі для суспільства, іпсо по суті готове!
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30.08.2024 11:44 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.08.2024 13:52 Відповісти
Сходи до церкви, встав собі свічку в потрібний отвір і напиши щось змістовне....тут не всі віруючі і не всі сповідують християнство
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30.08.2024 15:30 Відповісти
Вам зовсім не обов'язково світити своїми отворами, аби всі розуміли, що під@сів навколо вистачає.
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30.08.2024 19:28 Відповісти
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