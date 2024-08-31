На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк, який добровольцем пішов захищати Україну. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув кікбоксер, чемпіон світу, заслужений майстер спорту України Роман Головатюк.

Трагічну звістку повідомила Кам'янець-Подільська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік добровільно пішов захищати Україну від російської агресії.

"За покликом серця Роман полишив спортивну кар'єру, і з перших днів війни добровольцем пішов туди, де був потрібен. Це велика втрата для всієї України. На жаль, тепер він залишиться в історії України та нашій пам'яті", - йдеться у дописі Кам'янець-Подільської міської ради.

Більше про загиблого Героя

Роман Головатюк народився 30 вересня 1995 року у селі Красноставці Хмельницької області. У 2012 році вступив у Подільський державний аграрно-технічний університет. У 2014 Головатюк почав займатися у секції кікбоксингу.

Як зазначили у Спортивному комітеті молоді та спорту, Роман вважався одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO.

"Гучно заявив про себе на всю Україну та за її межами у 22-річному віці, коли виборов медаль на Х Всесвітніх іграх у Польщі 2017 року. І після цього він продовжив визначну спортивну кар'єру: ЗМС з кікбоксингу WAKO, фіналіст Всесвітніх ігор, чемпіон світу, багаторазовий володар Кубків світу та Європи, багаторазовий чемпіон України. Славетний атлет, справжній українець, воїн і герой", - розповіли у комітеті.

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