Німецьке агентство безпеки польотів атакували хакери: ймовірно, пов’язані з РФ

Минулого тижня хакери атакували системи зв'язку Німецького агентства безпеки польотів. Ймовірно, до цього причетні російські спецслужби.

Про це пише DW з посиланням на агентство dpa, інформує Цензор.НЕТ.

Німецьке агентство безпеки польотів (DFS), офіс якого розташований поблизу аеропорту Франкфурта-на-Майні, зазнало хакерської атаки. У неділю, 1 вересня, це підтвердив речник DFS.

Зазначається, що хакерська атака відбулася минулого тижня.

"Наші (системи, - ред.) зв'язку в офісі було зламано, і наразі ми вживаємо заходів для захисту", - розповів речник DFS.

Чи отримали кіберзлочинці доступ до даних у DFS не уточнюють. Однак там розповіли, що хакерська атака не вплинула на повітряний рух. Рейси продовжують виконуватися в нормальному режимі.

Видання Spiegel пише, що атака пов'язана з хакерською групою APT28, також відомою як Fancy Bear. Ця група вже впродовж кількох років атакує комерційні компанії - оборонні, енергетичні та логістичні.

"Західні уряди розглядають групу як довгу руку російських спецслужб", - пише видання.

У Німеччині група стала відомою широкому загалу у 2015 році через хакерську атаку на Бундестаг.

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