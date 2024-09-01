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Німецьке агентство безпеки польотів атакували хакери: ймовірно, пов’язані з РФ

Німецьке агентство безпеки польотів

Минулого тижня хакери атакували системи зв'язку Німецького агентства безпеки польотів. Ймовірно, до цього причетні російські спецслужби.

Про це пише DW з посиланням на агентство dpa, інформує Цензор.НЕТ.

Німецьке агентство безпеки польотів (DFS), офіс якого розташований поблизу аеропорту Франкфурта-на-Майні, зазнало хакерської атаки. У неділю, 1 вересня, це підтвердив речник DFS.

Зазначається, що хакерська атака відбулася минулого тижня. 

"Наші (системи, - ред.) зв'язку в офісі було зламано, і наразі ми вживаємо заходів для захисту", - розповів речник DFS.

Чи отримали кіберзлочинці доступ до даних у DFS не уточнюють. Однак там розповіли, що хакерська атака не вплинула на повітряний рух. Рейси продовжують виконуватися в нормальному режимі.

Видання Spiegel пише, що атака пов'язана з хакерською групою APT28, також відомою як Fancy Bear. Ця група вже впродовж кількох років атакує комерційні компанії - оборонні, енергетичні та логістичні.

"Західні уряди розглядають групу як довгу руку російських спецслужб", - пише видання.

У Німеччині група стала відомою широкому загалу у 2015 році через хакерську атаку на Бундестаг.

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Німеччина (7344) хакер (1346) авіасполучення (3066)


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02.09.2024 00:18 Відповісти
ще як версія - це могли бути мембарці. Або варлони.
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02.09.2024 00:19 Відповісти
Це подарунок ватним виборцям AfD та SS (союз Сари) до виграшу в Тюрінгії.
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02.09.2024 00:23 Відповісти
Здається стурбованості буде замало. Це тягне, як мінімум,на середню занепокоєність.
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02.09.2024 02:37 Відповісти
 
 