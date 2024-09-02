Германское агентство безопасности полетов атаковали хакеры: вероятно, связанные с РФ
На прошлой неделе хакеры атаковали системы связи Германского агентства безопасности полетов. Вероятно, к этому причастны российские спецслужбы.
Об этом пишет DW со ссылкой на агентство dpa, информирует Цензор.НЕТ.
Германское агентство безопасности полетов (DFS), офис которого расположен вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне, подверглось хакерской атаке. В воскресенье, 1 сентября, это подтвердил представитель DFS.
Отмечается, что хакерская атака произошла на прошлой неделе.
"Наши (системы, - ред.) связи в офисе были взломаны, и сейчас мы принимаем меры для защиты", - рассказал представитель DFS.
Получили ли киберпреступники доступ к данным в DFS не уточняют. Однако там рассказали, что хакерская атака не повлияла на воздушное движение. Рейсы продолжают выполняться в нормальном режиме.
Издание Spiegel пишет, что атака связана с хакерской группой APT28, также известной как Fancy Bear. Эта группа уже на протяжении нескольких лет атакует коммерческие компании - оборонные, энергетические и логистические.
"Западные правительства рассматривают группу как длинную руку российских спецслужб", - пишет издание.
В Германии группа стала известной широкой общественности в 2015 году из-за хакерской атаки на Бундестаг.
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