Германское агентство безопасности полетов атаковали хакеры: вероятно, связанные с РФ

На прошлой неделе хакеры атаковали системы связи Германского агентства безопасности полетов. Вероятно, к этому причастны российские спецслужбы.

Об этом пишет DW со ссылкой на агентство dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Германское агентство безопасности полетов (DFS), офис которого расположен вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне, подверглось хакерской атаке. В воскресенье, 1 сентября, это подтвердил представитель DFS.

Отмечается, что хакерская атака произошла на прошлой неделе.

"Наши (системы, - ред.) связи в офисе были взломаны, и сейчас мы принимаем меры для защиты", - рассказал представитель DFS.

Получили ли киберпреступники доступ к данным в DFS не уточняют. Однако там рассказали, что хакерская атака не повлияла на воздушное движение. Рейсы продолжают выполняться в нормальном режиме.

Издание Spiegel пишет, что атака связана с хакерской группой APT28, также известной как Fancy Bear. Эта группа уже на протяжении нескольких лет атакует коммерческие компании - оборонные, энергетические и логистические.

"Западные правительства рассматривают группу как длинную руку российских спецслужб", - пишет издание.

В Германии группа стала известной широкой общественности в 2015 году из-за хакерской атаки на Бундестаг.

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