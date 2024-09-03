Росія випробувала плануючі бомби з модернізованим УМПК, - ISW
Росія розширила виробництво плануючих авіабомб, що мають підвищену точність та більшу дальність.
Про це йдеться у зведенні ISW, передає Цензор.НЕТ.
Інститут вивчення війни із посилання на "воєнкорів" РФ заявив, що російська армія успішно завершила випробування нових плануючих бомб типу ФАБ-3000 M54, оснащених уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК).
Також рашисти вже протестували бомби ФАБ-500 M62, які відрізняються збільшеною дальністю польоту завдяки модернізованим УМПК.
Зазначається, що найближчим часом новітні зразки надійдуть на озброєння бомбардувальних авіаційних полків російських загарбників.
Топ коментарі
+16 Jolli Rabbit
показати весь коментар03.09.2024 13:20
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар03.09.2024 13:21
+5 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар03.09.2024 13:50
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3-х тонна вундервафля ні одного разу не застосовувалася в Україні
Навіть в Липцях - є сумніви
Це ДУЖЕ ВАЖКА бомба що робить її причеплення та скид з літака НАД складною задачею
Про 5000 це взагалі не обговорюється
Хоча самі трусіяни пропонують Курщину бомбити саме 5-ти тонніками
С касабів станеться.... Але сам в дупу поранений рогозін той роскосмос і розвалив до банкрутства )))
Хоча мала таку змогу. Якби не самонадіяність генерала, якого нещодавно замінили на посаді командуючоно ПС ЗСУ. Під керівництвом якого якраз напередодні "контрнаступу 2023" всі бомби звезли в одне місце біля аеродрому під Старокостянтиновим. Де їх всіх в ніч на 13.05.2023 року рашистські ракети і підірвали. Так так, що https://x.com/SprinterFamily/status/1657485723291844608?t=1_3RL4jf2fjSCWWpm6hxTw&s=19 гриб від вибуху був схожий на ядерний і його було помітно за сотню кілометрів.
Закордонні експерти оцінили втрати ЗСУ від даної диверсії у $500 млн. І ніхто за це покарання не поніс.
Втім, ще на початку червня цього року начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Голубцов в https://www.radiosvoboda.org/a/f-16-ukraine-holubtsov/32983173.html інтерв'ю проєкту Радіо Свобода сказав, що, начебто, "За кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіабомб українського виробництва". Тобто анонсував випробування українських КАБів.
Однак, пройшло вже три місяці і про цю тему няхто більше не згадує. А чому? А тому що немає сенсу розробляти аналог рашистського УМПК для неіснуючих власних ФАБів.