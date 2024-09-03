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Новини Війна
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Росія випробувала плануючі бомби з модернізованим УМПК, - ISW

РФ випробувала плануючі авіабомби з модернізованим УМПК

Росія розширила виробництво плануючих авіабомб, що мають підвищену точність та більшу дальність.

Про це йдеться у зведенні ISW, передає Цензор.НЕТ.

Інститут вивчення війни із посилання на "воєнкорів" РФ заявив, що російська армія успішно завершила випробування нових плануючих бомб типу ФАБ-3000 M54, оснащених уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК). 

Також рашисти вже протестували бомби ФАБ-500 M62, які відрізняються збільшеною дальністю польоту завдяки модернізованим УМПК.

Зазначається, що найближчим часом новітні зразки надійдуть на озброєння бомбардувальних авіаційних полків російських загарбників.

Читайте: Росія вдарила по Харкову авіабомбами ФАБ-500 з модулем УМПК, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17309) ISW (653) КАБ (355)


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Топ коментарі
+16
А у нас випробувли новий асфальт зі ще більш потужнім відкатом. Країна, що живе всупереч здоровому глузду приречена на смерть.
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03.09.2024 13:20
+8
А Пересидент їх асфальтом крити буде, з аброхамієм..
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03.09.2024 13:21
+5
Ось що саме написано у ISW: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 2 вересня російські мілблогери заявили, що Росія завершила випробування плануючих авіабомб ФАБ-3000М54 з уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК) і плануючих бомб ФАБ-500М62 з УМПК підвищеної дальності, і що російські бомбардувальні авіаційні полки найближчим часом приступлять до озброєння цих бомб. Тож нам пропонують аби ми опирались на Телеграм-повідомлення якогось невказаного блогера (котрого на цьому сайті назвали "воєнкором") не маючи розуміння у чому саме полягає модернізація, на скільки саме підвищенна дальність і за рахунок чого (що, бомби стали "легше", чи крила "ширше", чи якийсь моторчик додали)?! Тож пробачте, але краще я почикаю чогось більш конструктивного та заслуговуючого на повагу!
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03.09.2024 13:50
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ISW знає. Про Украіну мовчить.
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03.09.2024 13:17 Відповісти
типовий овно-вкид кацапів "із посилання на "воєнкорів" РФ"
3-х тонна вундервафля ні одного разу не застосовувалася в Україні
Навіть в Липцях - є сумніви
Це ДУЖЕ ВАЖКА бомба що робить її причеплення та скид з літака НАД складною задачею
Про 5000 це взагалі не обговорюється
Хоча самі трусіяни пропонують Курщину бомбити саме 5-ти тонніками
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03.09.2024 13:56 Відповісти
Це Батут-Міністр ( кокогозін) казав що вибухову частину ФАБ-5000 треба начепити до космічної ракети...
С касабів станеться.... Але сам в дупу поранений рогозін той роскосмос і розвалив до банкрутства )))
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03.09.2024 18:51 Відповісти
А у нас випробувли новий асфальт зі ще більш потужнім відкатом. Країна, що живе всупереч здоровому глузду приречена на смерть.
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03.09.2024 13:20 Відповісти
А Пересидент їх асфальтом крити буде, з аброхамієм..
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03.09.2024 13:21 Відповісти
Брудний старий покидьок полковник Баранець похвалився ракетою Гром-Е1, яка зруйнувала будівлю в Харкові.Ця літня **** - військовий кореспондент підступної антиукраїнської газети "Комсомольська правда".
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03.09.2024 13:35 Відповісти
Гром-Є1 має ********* у 315 кг і тому не може зруйнувати великий будинок. Гром-Є2 має масу боєзаряду у 598 кг, що теж далеко від ФАБ-3000 із 1200 кг вибухівки і не надто далеко летить, але не має додаткового реактивного двигуна що збільшить дальність польоту. По Липцях вони змогли вдарити ФАБ-3000 саме за рахунок близкості міста до кордону. Обидві є розробками 2015 року. Те що рашисти, і цей Баранець не виключення, є покидьками відомо, але мова йде про якісь "нові модернізації" але що саме мається на увазі, і чи відповідає дійсності невідомо, бо це поки лише повідомлення від неназваних блогерів котрі можуть бути вкидами фейків заради залякування!!!
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03.09.2024 14:02 Відповісти
Ось що саме написано у ISW: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 2 вересня російські мілблогери заявили, що Росія завершила випробування плануючих авіабомб ФАБ-3000М54 з уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК) і плануючих бомб ФАБ-500М62 з УМПК підвищеної дальності, і що російські бомбардувальні авіаційні полки найближчим часом приступлять до озброєння цих бомб. Тож нам пропонують аби ми опирались на Телеграм-повідомлення якогось невказаного блогера (котрого на цьому сайті назвали "воєнкором") не маючи розуміння у чому саме полягає модернізація, на скільки саме підвищенна дальність і за рахунок чого (що, бомби стали "легше", чи крила "ширше", чи якийсь моторчик додали)?! Тож пробачте, але краще я почикаю чогось більш конструктивного та заслуговуючого на повагу!
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03.09.2024 13:50 Відповісти
росія розширила, а Україна спромоглася використати одну-однісіньку...., ще якихось 5-7 років й може в нас їх буде 10...
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03.09.2024 14:21 Відповісти
А что мешает нанять киллеров и кончить тех кто это оружие изобретает и делает? Это не сложно. Кончить тварей чтоб другим не повадно было. Чтоб пальчики не тянулись что то там изобретать.
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03.09.2024 14:34 Відповісти
А от Україна не має більше власних авіабомб, що дістались їй у значних кількостях ще від радянської армії. То через це й нічого і не випробовує.
Хоча мала таку змогу. Якби не самонадіяність генерала, якого нещодавно замінили на посаді командуючоно ПС ЗСУ. Під керівництвом якого якраз напередодні "контрнаступу 2023" всі бомби звезли в одне місце біля аеродрому під Старокостянтиновим. Де їх всіх в ніч на 13.05.2023 року рашистські ракети і підірвали. Так так, що https://x.com/SprinterFamily/status/1657485723291844608?t=1_3RL4jf2fjSCWWpm6hxTw&s=19 гриб від вибуху був схожий на ядерний і його було помітно за сотню кілометрів.
Закордонні експерти оцінили втрати ЗСУ від даної диверсії у $500 млн. І ніхто за це покарання не поніс.
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03.09.2024 14:35 Відповісти
Є пруф, що всі всі бомби в одному місці?
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03.09.2024 18:55 Відповісти
Якщо Ви спробуєте пошукати хоч один пруф про факт застосування радянської авіабомби Україною, то такого не знайдете.
Втім, ще на початку червня цього року начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Голубцов в https://www.radiosvoboda.org/a/f-16-ukraine-holubtsov/32983173.html інтерв'ю проєкту Радіо Свобода сказав, що, начебто, "За кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробовування керованих авіабомб українського виробництва". Тобто анонсував випробування українських КАБів.
Однак, пройшло вже три місяці і про цю тему няхто більше не згадує. А чому? А тому що немає сенсу розробляти аналог рашистського УМПК для неіснуючих власних ФАБів.
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03.09.2024 20:19 Відповісти
А ніхто і не шукає як знешкоджувати таке лихо, сидять і ждуть поки хтось щось дасть.
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03.09.2024 16:40 Відповісти
 
 