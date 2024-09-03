Росія випробувала плануючі бомби з модернізованим УМПК, - ISW

Росія розширила виробництво плануючих авіабомб, що мають підвищену точність та більшу дальність.

Про це йдеться у зведенні ISW, передає Цензор.НЕТ.

Інститут вивчення війни із посилання на "воєнкорів" РФ заявив, що російська армія успішно завершила випробування нових плануючих бомб типу ФАБ-3000 M54, оснащених уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК).

Також рашисти вже протестували бомби ФАБ-500 M62, які відрізняються збільшеною дальністю польоту завдяки модернізованим УМПК.

Зазначається, що найближчим часом новітні зразки надійдуть на озброєння бомбардувальних авіаційних полків російських загарбників.

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