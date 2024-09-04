Готові до навчання українських військових на базі ЛитПолУкрбриг в Польщі, - Науседа

База розташованої в Польщі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг) може бути використана для підготовки українських військових.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми готові використовувати наші спільні платформи. Ми маємо в Польщі базу Литовсько-Польсько-Української бригади. Ми готові до навчання українських військових на базі цієї бригади", - сказав Науседа.

Він додав, що обидва лідери відвідають бригаду у четвер, 5 вересня.

Президент Литви підкреслив, що перемога України у війні з Росією є найбільшою гарантією стабільності в Європі.

"Тому ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла, і ми маємо надати необхідну підтримку нашому сусідові, який потерпає (від російської агресії – ред.)", - наголосив Науседа.

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Як повідомлялося, ЛитПолУкрбриг зі штабом в Любліні була створена в 2014 році на базі військових підрозділів України, Польщі і Литви.