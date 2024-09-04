УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10846 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 062 3

Готові до навчання українських військових на базі ЛитПолУкрбриг в Польщі, - Науседа

дуда,науседа

База розташованої в Польщі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг) може бути використана для підготовки українських військових.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми готові використовувати наші спільні платформи. Ми маємо в Польщі базу Литовсько-Польсько-Української бригади. Ми готові до навчання українських військових на базі цієї бригади", - сказав Науседа.

Він додав, що обидва лідери відвідають бригаду у четвер, 5 вересня.

Президент Литви підкреслив, що перемога України у війні з Росією є найбільшою гарантією стабільності в Європі.

"Тому ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла, і ми маємо надати необхідну підтримку нашому сусідові, який потерпає (від російської агресії – ред.)", - наголосив Науседа.

Також читайте: У бою за Україну загинув громадянин Польщі Томаш Сенькала. ФОТО

Як повідомлялося, ЛитПолУкрбриг зі штабом в Любліні була створена в 2014 році на базі військових підрозділів України, Польщі і Литви.

Автор: 

Литва (2395) Польща (8494) ЛитПолУкрБриг (34) Науседа Гітанас (334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Литполукрбриг , ще з лютого 22 , повинна була воювати в Україні - вона для того і створювалась
показати весь коментар
04.09.2024 17:43 Відповісти
Треба казати що надають полігон для навчання, а не для навчання . Чому вони можуть нас навчити?!!
показати весь коментар
04.09.2024 18:16 Відповісти
 
 