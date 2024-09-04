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Новости Помощь Украине
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Готовы к обучению украинских военных на базе ЛитПолУкрбриг в Польше, - Науседа

дуда,науседа

База расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) может быть использована для подготовки украинских военных.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы готовы использовать наши совместные платформы. Мы имеем в Польше базу Литовско-Польско-Украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных на базе этой бригады", - сказал Науседа.

Он добавил, что оба лидера посетят бригаду в четверг, 5 сентября.

Президент Литвы подчеркнул, что победа Украины в войне с Россией является самой большой гарантией стабильности в Европе.

"Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Украина победила, и мы должны оказать необходимую поддержку нашему соседу, который страдает (от российской агрессии - ред.)", - подчеркнул Науседа.

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Как сообщалось, ЛитПолУкрбриг со штабом в Люблине была создана в 2014 году на базе военных подразделений Украины, Польши и Литвы.

Автор: 

Литва (2459) Польша (8408) ЛитПолУкрБриг (52) Науседа Гитанас (263)


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Литполукрбриг , ще з лютого 22 , повинна була воювати в Україні - вона для того і створювалась
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04.09.2024 17:43 Ответить
Треба казати що надають полігон для навчання, а не для навчання . Чому вони можуть нас навчити?!!
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04.09.2024 18:16 Ответить
 
 