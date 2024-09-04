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Новини
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Ексгенпрокурор Піскун купив майно у Франції та Швейцарії, випустивши Коломойського з-під варти, –ЗМІ

коломойський,піскун

Генеральний прокурор України у 2005 році (за даними ЗМІ, йдеться про Святослава Піскуна) міг за винагороду випустити з-під варти олігарха Ігоря Коломойського, якого підозрювали в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.

Про це йдеться в ухвалі Печерського суду Києва. Її в липні цього року отримали слідчі Державного бюро розслідувань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Колишній Генеральний прокурор України, перевищуючи свої службові повноваження, безпідставно надав вказівку слідчому… щодо відкликання з Печерського районного суду м. Києва клопотання про тримання під вартою Особи (Коломойського І.В.)", - сказано в ухвалі.

У результаті – винних у злочині не було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Також в ухвалі сказано, що Генпрокурор легалізував отримані злочинним шляхом кошти – купив віллу у Франції та нерухомість у Швейцарії.За даними видання "Інформатор", мова йде про земельні ділянки на французькому узбережжі, якими відповідно до земельного кадастру володіє юрособа SCI KUASAR. Її засновниками були дружина та донька Піскуна.

А майно у Швейцарії Піскун придбав, ймовірно, під час відрядження в Женеву влітку 2005 року.

Тож зараз суд дозволив групі слідчих ДБР вилучити у Генпрокуратурі документи 2005 року, що становлять інтерес слідства.

Наразі невідомо, чи був вже допитаний головний фігурант Святослав Піскун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойському змінили запобіжний захід на заставу в 1,88 млрд грн: Він все одно залишиться в СІЗО

Нагадаємо, з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

У травні 2024 року Коломойському повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство Карпенка, який супроводжував угоду з продажу "Дніпроспецсталі". Олігарх також боровся за акції підприємства і хотів, щоб юрист допоміг анулювати рішення загальних зборів акціонерів.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Піскун Святослав (82)


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Топ коментарі
+22
нічого дивного-бо вся прокуратара в країні побудована та тримається на таких піськунах...
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04.09.2024 18:23
+13
Копайте копайте, після того як запроторитк піскуна в буцегарню, приступайте до кучми на на 5 пожиттєвих матеріалу
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04.09.2024 18:23
+12
Ну співпало так, ну буває, ну чого ви починаєте)
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04.09.2024 18:21
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А на якомусь ток-шоу чи в інтерв'ю він божився, що продав квартиру у Києві. І вистачило...
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04.09.2024 18:20 Відповісти
здається, казав,що продав мамину хатинку під Києвом
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04.09.2024 19:35 Відповісти
Ну казав, що щось продав. Брехав, звичайно...
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04.09.2024 20:01 Відповісти
за мамину хатинку навряд чи купиш віллу на півдні Франції
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04.09.2024 21:25 Відповісти
Ну співпало так, ну буває, ну чого ви починаєте)
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04.09.2024 18:21 Відповісти
Із ким не буває ? Щоб він вдавався на тому маєтку .
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04.09.2024 18:43 Відповісти
Копайте копайте, після того як запроторитк піскуна в буцегарню, приступайте до кучми на на 5 пожиттєвих матеріалу
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04.09.2024 18:23 Відповісти
От Кучму бы поймать-было бы дело. Этот клептоман ограбил Украину на миллиарды долларов, а теперь пьёт Божоле на вилле зятя-миллиардера Пинчука на Лазурном побережье Франции. Рыжий отморозок!
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04.09.2024 19:48 Відповісти
Є таке....
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04.09.2024 23:38 Відповісти
нічого дивного-бо вся прокуратара в країні побудована та тримається на таких піськунах...
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04.09.2024 18:23 Відповісти
Давайте зосередимось на Костюку з Дмитруком
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04.09.2024 18:25 Відповісти
А що одне другому заважає. То так, на мій хлопський розум.
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04.09.2024 20:43 Відповісти
Мразь той піскун. А гнилий ющенко залишив його на посаді
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04.09.2024 18:27 Відповісти
агент Козырь (Ермак) сегодня в 9:22 пешком пересёк беларуско-украинскую границу с диппаспортом, сел в ожидавший его на украинской стороне автомобиль и уехал в сторону Киева
инструкции получены
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04.09.2024 18:30 Відповісти
или предупреждение...
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04.09.2024 18:33 Відповісти
Оце піськун такий дурний, щоб залишив фости... Цих гнид ьреба чавити і чавити. Це через них ***** так обнагліло шо пішло війною на Україну. А ці гниди потікали і сидять на віллах які покупляли ще за часів чучми. До речі, а чого чучма до уих пір спокійно сидить на дачі? Хочаби цю стару падлу хоч на допити та суди почали тягати, щоб не віскарик потягував, а мошонкою тряс з ранку до вечора кожен день, *****!
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04.09.2024 18:46 Відповісти
чучма втік до Швейцарії ще на початку війни
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04.09.2024 19:05 Відповісти
Звідки знаєш?
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04.09.2024 21:24 Відповісти
В новинах бачив
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04.09.2024 22:23 Відповісти
Коли, на якому каналі. Якщо скажеш шо не пам'ятаєш, то ти просто брехун.
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04.09.2024 23:22 Відповісти
Про малину, може агрус, журавлину, смородину, кизил, аличу,щось казав ?!!
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04.09.2024 18:56 Відповісти
Спомини піськуна, так він на посаді через суд поновиться
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04.09.2024 19:03 Відповісти
який святий та ще й славний. Яб цьому виродку примусово змінив ім'я на Борзокрав
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04.09.2024 19:19 Відповісти
від кого і від чого ховається негромадянин України в українській в'язниці?
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04.09.2024 19:20 Відповісти
2005 РІК... ЮЩЕНКУ НЕ БУЛО З КОГО ВИБИРАТИ.. ВСІ БУЛИ МАТЬОРІЄ
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04.09.2024 19:37 Відповісти
Стасік матьорий був проКУРВОр .
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04.09.2024 19:39 Відповісти
Піскун тяжко працював генпрокурором. Брав хабарі. Тепер на заслуженому відпочинку.
Генпрокурор Костін не такий. Він білокрилий лелека!
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04.09.2024 19:44 Відповісти
Все прокуроры до единого-коррумпированные до мозга костей отморозки. Мечтаю, что когда-нибудь за них возьмутся. Настоящие животные.
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04.09.2024 19:50 Відповісти
Та й зараз випустять за строком давності, даремно тягнуть час чи що? В результаті, Беня залишить собі кошти ще й компенсацію отримає!
"Борець" з корупцією, на звернення народу, що до відміни поправок лозового не відревгував зараз у них жнива з тих хто може попасти вийти під поправки
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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04.09.2024 19:54 Відповісти
На отдыхе в Турции вместо Динамо - Шахтер,
Вместо Довженко сегодня Бортко, вместо Кобзона - Апрель,
Все изменилось, и только Пискун - прокурор!
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04.09.2024 20:11 Відповісти
А лярва Венедіктова стала дипломаткою та відмиває бабло російським олігархам у Швейцарії ...А Верещук лише в ОПУзажопу взяли
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04.09.2024 21:22 Відповісти
Теперішньому генпрокурору теж треба нерухомість у Франції та Швейцарії.
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04.09.2024 21:35 Відповісти
а зе також завдяки Бені купив майно в Італіі та Лондоні
нічого..і там його знайдуть
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04.09.2024 22:54 Відповісти
А що ви хочете?
Звичайний гешефт двух ''козаків з пейсами''...
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05.09.2024 02:09 Відповісти
 
 