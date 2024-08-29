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Коломойському змінили запобіжний захід на заставу в 1,88 млрд грн: Він все одно залишиться в СІЗО

Ігор Коломойський

Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід Ігорю Коломойському на заставу в одній із справ.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідність зміни запобіжного заходу детективом у клопотанні обґрунтовано вимогами ч. 3 ст. 197 КПК України. Так, вказаною нормою кримінального процесуального закону передбачено, що граничний строк тримання особи під вартою під час досудового розслідування не повинен перевищувати, зокрема 12 місяців, у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Коломойського обрали 2 вересня 2023 року, а отже, граничний строк тримання його під вартою під час досудового розслідування закінчується 2 вересня 2024 року.

Читайте: Апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

"При цьому, як зазначено детективом у клопотанні та підтримано прокурором у судовому засіданні, після прийняття попереднього рішення слідчим суддею, яким продовжено строк тримання під вартою підозрюваного до 02.09.2024, виникли обставини, які перешкоджають у подальшому тримати останнього під вартою", - пояснили у райсуді.

За результатами судового розгляду слідчий суддя задовольнив клопотання детектива ДБР та змінив запобіжний захід Коломойському з тримання під вартою на заставу у розмірі 1,88 млрд грн.

Водночас він продовжує перебувати під вартою в рамках іншого провадження, пише Суспільне.

Адвокат заявив, що ухвалу оскаржуватимуть. На запитання, який розмір застави олігарх можете внести, Коломойський відповів: "Нуль. Кажу ще раз - нуль". 2 вересня буде рік, як він перебуває в СІЗО.

Також читайте: БЕБ змінило Коломойському підозру: додали ще одну статтю

Справа Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

Згодом БЕБ повідомило про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

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Автор: 

Коломойський Ігор (3122) суд (11664) запобіжний захід (484)


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Топ коментарі
+17
Хтось вірить, що в і н в сізо?🤔
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29.08.2024 17:23
+13
Звичайно, ні. Живе собі чувак у заміському будинку і рже з лохів.
Не для того його ховали від правосуддя, щоб він сидів у СІЗО.
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29.08.2024 17:44
+8
Для повернення поцупленого потрібно спершу винищити всіх спадкоємців Бєні. Після цього приспати самого Бєню і тоді держава поверне все що цей жадібній поц вкрав у народу України. Таких як він потрібно знищувати родами, щоб навіть генетичного матеріалу не лишалось...
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29.08.2024 17:30
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це не коломойський. Зіцпрєдсєдатєль Фунт. Дурять людей разом з зеленським.
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29.08.2024 17:22 Відповісти
Хтось вірить, що в і н в сізо?🤔
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29.08.2024 17:23 Відповісти
Звичайно, ні. Живе собі чувак у заміському будинку і рже з лохів.
Не для того його ховали від правосуддя, щоб він сидів у СІЗО.
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29.08.2024 17:44 Відповісти
Ви забули написати що зеля ховає свого патрона від американського правосуддя, не від українського. А це суттєво міняє справу для цього тіпа
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29.08.2024 18:27 Відповісти
Да запросто, за такие деньги можно не одно сизо построить с блекджеком и шлюхами.
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29.08.2024 20:45 Відповісти
Шо привык, не хочет уходить?
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29.08.2024 17:26 Відповісти
питання, чи мають слідчі сша, доступ то справи?
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29.08.2024 17:26 Відповісти
США має плани призупинити будь-яку допомогу допоки українська мафія не видасть цю падлюку
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29.08.2024 18:45 Відповісти
Він все рівно залишиться в СІЗО

Українською - все одно.
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29.08.2024 17:26 Відповісти
Вы о Коломойским, русскоязычная версия о мере, она всё ровно и остается в СИЗО.
Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,88 млрд грн: Она все равно останется в СИЗО Источник:
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29.08.2024 18:54 Відповісти
Для повернення поцупленого потрібно спершу винищити всіх спадкоємців Бєні. Після цього приспати самого Бєню і тоді держава поверне все що цей жадібній поц вкрав у народу України. Таких як він потрібно знищувати родами, щоб навіть генетичного матеріалу не лишалось...
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29.08.2024 17:30 Відповісти
Це шо за патриціи?
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29.08.2024 17:45 Відповісти
Очікуємо заяв зе-пахана вже з Італії
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29.08.2024 17:52 Відповісти
Як і передбачалося - наші псевдо-правоохоронці разом із типу-суддями починають зливати справу Бені в унітаз. Торги почалися - тепер залишилося зторгуватися у ціні. Беня каже - нуль, йому кажуть - два мільярди. Буде посередині ?
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29.08.2024 17:54 Відповісти
Хочете сказати, що очільник Мінюсту брехун?

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29.08.2024 17:55 Відповісти
Для Бени свадьбы празднуют прямо в СИЗО?
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29.08.2024 17:59 Відповісти
Коломойського помітили на весіллі «судді» Борсук, яка раніше ухвалювала рішення у його справах

Коломойський був гостем на весіллі судді Північного апеляційного господарського суду Північного апеляційного господарського суду Маринки Борсук, яка ухвалювала рішення у низці справ, у яких він фігурував.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень суддя Борсук ухвалювала рішення у двох справах, пов'язаних із Коломойським.

Перша пов'язана з позовом «Нікопольського заводу феросплавів» до «ПриватБанку».

У 2009 році «ПриватБанк» надав заводу, який буде пов'язаний з Коломойським, кредит на $36,1 млн. Постановою Північного апеляційного господарського суду $35 млн заборгованості було скасовано.

Друга справа стосується ПАТ «Укрнафта», яке пов'язують із Коломойським.

Колегія суддів, у складі якої перебувала Борсук, залишила чинним рішення суду про стягнення з державного бюджету 1,77 млн грн на користь «Укрнафти» як матеріальної шкоди.

Також «суддя» ухвалювала рішення у справах, пов'язаних із підсанкційним бізнесменом Павлом Фуксом.

В одній справі колегія суддів, у складі якої була Борсук, залишила чинним рішення суду першої інстанції, яке було на користь ТОВ Кредит Фінанс (компанію пов'язують із Фуксом).

А в другій колегія, у складі якої була Борсук, залишила чинним рішення суду першої інстанції, яке було на користь ТОВ Вердикт Капітал (також пов'язують із Фуксом).
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29.08.2024 20:05 Відповісти
Коломойського витягне із тюрми зі всьома послугами ,, всьо включєно'свсього одна рука , тільки одна рука, яка сидить глубоко у сраці вовочкі зєлупного і тримає його за гланди наркомана.
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29.08.2024 18:02 Відповісти
Він все одно залишиться в СІЗО Джерело:

а сізо, в якому він "залишається" все єдно "залишається" в Буковелі, який "залишається" у власності коломойського, який "залишається" в сізо...

отак мало би звучати повідомлення безцензурне, проте маємо те що маємо
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29.08.2024 18:16 Відповісти
Змінили заставу??? а за цей час що він на збереженні в конторі Малюка від правосуддя США справу до нашого гуманного суду чому не передають?
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29.08.2024 18:33 Відповісти
ховається падлюка від США та Ізраїлю
все одно дістануть мерзоту 👎👎👎
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29.08.2024 18:41 Відповісти
"Она все равно останется в СИЗО.."
"Она" - это кто? )
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29.08.2024 19:05 Відповісти
Гугл перекладач )))
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29.08.2024 22:05 Відповісти
Папа Карламойский за "базар" відповідає, його ляльки поганого йому не зроблять.
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29.08.2024 19:10 Відповісти
наивные дети
Коломойский бОльшую часть времени проводит в одном из своих фольварков в Буковеле
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29.08.2024 19:24 Відповісти
Адвокати... В конкретному випадку - адвокати диявола.
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29.08.2024 19:36 Відповісти
Та хай вже хоча б нуль гривень внесе і то на душі стане тепліше!
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29.08.2024 20:51 Відповісти
Она все равно останется в СИЗО Источник:

Беня змінив стать?
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29.08.2024 20:55 Відповісти
Так , буде тікати через кордон в сукні
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29.08.2024 22:04 Відповісти
За цим цирком стоїть зелений блазень.
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30.08.2024 00:26 Відповісти
А в это время далеко - далёко Павлик Лазаренко покушав ананас на ночь глядя, заржал с этой новости от души!
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30.08.2024 01:28 Відповісти
Недели полторы назад лежал в больнице на игрени в Днепре. На данный момент не известно где находится.
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30.08.2024 20:50 Відповісти
 
 