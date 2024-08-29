Коломойському змінили запобіжний захід на заставу в 1,88 млрд грн: Він все одно залишиться в СІЗО

Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід Ігорю Коломойському на заставу в одній із справ.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідність зміни запобіжного заходу детективом у клопотанні обґрунтовано вимогами ч. 3 ст. 197 КПК України. Так, вказаною нормою кримінального процесуального закону передбачено, що граничний строк тримання особи під вартою під час досудового розслідування не повинен перевищувати, зокрема 12 місяців, у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Коломойського обрали 2 вересня 2023 року, а отже, граничний строк тримання його під вартою під час досудового розслідування закінчується 2 вересня 2024 року.

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"При цьому, як зазначено детективом у клопотанні та підтримано прокурором у судовому засіданні, після прийняття попереднього рішення слідчим суддею, яким продовжено строк тримання під вартою підозрюваного до 02.09.2024, виникли обставини, які перешкоджають у подальшому тримати останнього під вартою", - пояснили у райсуді.

За результатами судового розгляду слідчий суддя задовольнив клопотання детектива ДБР та змінив запобіжний захід Коломойському з тримання під вартою на заставу у розмірі 1,88 млрд грн.

Водночас він продовжує перебувати під вартою в рамках іншого провадження, пише Суспільне.

Адвокат заявив, що ухвалу оскаржуватимуть. На запитання, який розмір застави олігарх можете внести, Коломойський відповів: "Нуль. Кажу ще раз - нуль". 2 вересня буде рік, як він перебуває в СІЗО.

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Справа Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

Згодом БЕБ повідомило про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

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