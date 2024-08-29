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Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,88 млрд грн: Она все равно останется в СИЗО

Ігор Коломойський

Шевченковский райсуд изменил меру пресечения Игорю Коломойскому на залог в одном из дел.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимость изменения меры пресечения детективом в ходатайстве обоснована требованиями ч. 3 ст. 197 УПК Украины. Так, указанной нормой уголовного процессуального закона предусмотрено, что предельный срок содержания лица под стражей во время досудебного расследования не должен превышать, в частности 12 месяцев, в уголовном производстве по тяжким и особо тяжким преступлениям", - говорится в сообщении.

Там отметили, что меру пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского избрали 2 сентября 2023 года, а следовательно, предельный срок содержания его под стражей во время досудебного расследования заканчивается 2 сентября 2024 года.

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"При этом, как указано детективом в ходатайстве и поддержано прокурором в судебном заседании, после принятия предыдущего решения следственным судьей, которым продлен срок содержания под стражей подозреваемого до 02.09.2024, возникли обстоятельства, препятствующие в дальнейшем держать последнего под стражей", - пояснили в райсуде.

По результатам судебного рассмотрения следственный судья удовлетворил ходатайство детектива ГБР и изменил меру пресечения Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1,88 млрд грн.

В то же время он продолжает находиться под стражей в рамках другого производства, пишет Суспільне.

Адвокат заявил, что решение будет обжаловано. На вопрос, какой размер залога олигарх можете внести, Коломойский ответил: "Ноль. Говорю еще раз - ноль". 2 сентября будет год, как он находится в СИЗО.

Также читайте: БЭБ изменило Коломойскому подозрение: добавили еще одну статью

Дело Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

Впоследствии БЭБ сообщило об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

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Автор: 

Коломойский Игорь (1791) суд (25085) мера пресечения (453)


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Топ комментарии
+17
Хтось вірить, що в і н в сізо?🤔
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29.08.2024 17:23
+13
Звичайно, ні. Живе собі чувак у заміському будинку і рже з лохів.
Не для того його ховали від правосуддя, щоб він сидів у СІЗО.
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29.08.2024 17:44
+8
Для повернення поцупленого потрібно спершу винищити всіх спадкоємців Бєні. Після цього приспати самого Бєню і тоді держава поверне все що цей жадібній поц вкрав у народу України. Таких як він потрібно знищувати родами, щоб навіть генетичного матеріалу не лишалось...
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29.08.2024 17:30
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це не коломойський. Зіцпрєдсєдатєль Фунт. Дурять людей разом з зеленським.
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29.08.2024 17:22 Ответить
Хтось вірить, що в і н в сізо?🤔
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29.08.2024 17:23 Ответить
Звичайно, ні. Живе собі чувак у заміському будинку і рже з лохів.
Не для того його ховали від правосуддя, щоб він сидів у СІЗО.
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29.08.2024 17:44 Ответить
Ви забули написати що зеля ховає свого патрона від американського правосуддя, не від українського. А це суттєво міняє справу для цього тіпа
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29.08.2024 18:27 Ответить
Да запросто, за такие деньги можно не одно сизо построить с блекджеком и шлюхами.
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29.08.2024 20:45 Ответить
Шо привык, не хочет уходить?
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29.08.2024 17:26 Ответить
питання, чи мають слідчі сша, доступ то справи?
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29.08.2024 17:26 Ответить
США має плани призупинити будь-яку допомогу допоки українська мафія не видасть цю падлюку
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29.08.2024 18:45 Ответить
Він все рівно залишиться в СІЗО

Українською - все одно.
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29.08.2024 17:26 Ответить
Вы о Коломойским, русскоязычная версия о мере, она всё ровно и остается в СИЗО.
Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,88 млрд грн: Она все равно останется в СИЗО Источник:
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29.08.2024 18:54 Ответить
Для повернення поцупленого потрібно спершу винищити всіх спадкоємців Бєні. Після цього приспати самого Бєню і тоді держава поверне все що цей жадібній поц вкрав у народу України. Таких як він потрібно знищувати родами, щоб навіть генетичного матеріалу не лишалось...
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29.08.2024 17:30 Ответить
Це шо за патриціи?
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29.08.2024 17:45 Ответить
Очікуємо заяв зе-пахана вже з Італії
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29.08.2024 17:52 Ответить
Як і передбачалося - наші псевдо-правоохоронці разом із типу-суддями починають зливати справу Бені в унітаз. Торги почалися - тепер залишилося зторгуватися у ціні. Беня каже - нуль, йому кажуть - два мільярди. Буде посередині ?
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29.08.2024 17:54 Ответить
Хочете сказати, що очільник Мінюсту брехун?

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29.08.2024 17:55 Ответить
Для Бени свадьбы празднуют прямо в СИЗО?
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29.08.2024 17:59 Ответить
Коломойського помітили на весіллі «судді» Борсук, яка раніше ухвалювала рішення у його справах

Коломойський був гостем на весіллі судді Північного апеляційного господарського суду Північного апеляційного господарського суду Маринки Борсук, яка ухвалювала рішення у низці справ, у яких він фігурував.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень суддя Борсук ухвалювала рішення у двох справах, пов'язаних із Коломойським.

Перша пов'язана з позовом «Нікопольського заводу феросплавів» до «ПриватБанку».

У 2009 році «ПриватБанк» надав заводу, який буде пов'язаний з Коломойським, кредит на $36,1 млн. Постановою Північного апеляційного господарського суду $35 млн заборгованості було скасовано.

Друга справа стосується ПАТ «Укрнафта», яке пов'язують із Коломойським.

Колегія суддів, у складі якої перебувала Борсук, залишила чинним рішення суду про стягнення з державного бюджету 1,77 млн грн на користь «Укрнафти» як матеріальної шкоди.

Також «суддя» ухвалювала рішення у справах, пов'язаних із підсанкційним бізнесменом Павлом Фуксом.

В одній справі колегія суддів, у складі якої була Борсук, залишила чинним рішення суду першої інстанції, яке було на користь ТОВ Кредит Фінанс (компанію пов'язують із Фуксом).

А в другій колегія, у складі якої була Борсук, залишила чинним рішення суду першої інстанції, яке було на користь ТОВ Вердикт Капітал (також пов'язують із Фуксом).
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29.08.2024 20:05 Ответить
Коломойського витягне із тюрми зі всьома послугами ,, всьо включєно'свсього одна рука , тільки одна рука, яка сидить глубоко у сраці вовочкі зєлупного і тримає його за гланди наркомана.
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29.08.2024 18:02 Ответить
Він все одно залишиться в СІЗО Джерело:

а сізо, в якому він "залишається" все єдно "залишається" в Буковелі, який "залишається" у власності коломойського, який "залишається" в сізо...

отак мало би звучати повідомлення безцензурне, проте маємо те що маємо
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29.08.2024 18:16 Ответить
Змінили заставу??? а за цей час що він на збереженні в конторі Малюка від правосуддя США справу до нашого гуманного суду чому не передають?
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29.08.2024 18:33 Ответить
ховається падлюка від США та Ізраїлю
все одно дістануть мерзоту 👎👎👎
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29.08.2024 18:41 Ответить
"Она все равно останется в СИЗО.."
"Она" - это кто? )
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29.08.2024 19:05 Ответить
Гугл перекладач )))
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29.08.2024 22:05 Ответить
Папа Карламойский за "базар" відповідає, його ляльки поганого йому не зроблять.
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29.08.2024 19:10 Ответить
наивные дети
Коломойский бОльшую часть времени проводит в одном из своих фольварков в Буковеле
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29.08.2024 19:24 Ответить
Адвокати... В конкретному випадку - адвокати диявола.
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29.08.2024 19:36 Ответить
Та хай вже хоча б нуль гривень внесе і то на душі стане тепліше!
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29.08.2024 20:51 Ответить
Она все равно останется в СИЗО Источник:

Беня змінив стать?
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29.08.2024 20:55 Ответить
Так , буде тікати через кордон в сукні
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29.08.2024 22:04 Ответить
За цим цирком стоїть зелений блазень.
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30.08.2024 00:26 Ответить
А в это время далеко - далёко Павлик Лазаренко покушав ананас на ночь глядя, заржал с этой новости от души!
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30.08.2024 01:28 Ответить
Недели полторы назад лежал в больнице на игрени в Днепре. На данный момент не известно где находится.
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30.08.2024 20:50 Ответить
 
 