Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,88 млрд грн: Она все равно останется в СИЗО
Шевченковский райсуд изменил меру пресечения Игорю Коломойскому на залог в одном из дел.
Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
"Необходимость изменения меры пресечения детективом в ходатайстве обоснована требованиями ч. 3 ст. 197 УПК Украины. Так, указанной нормой уголовного процессуального закона предусмотрено, что предельный срок содержания лица под стражей во время досудебного расследования не должен превышать, в частности 12 месяцев, в уголовном производстве по тяжким и особо тяжким преступлениям", - говорится в сообщении.
Там отметили, что меру пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского избрали 2 сентября 2023 года, а следовательно, предельный срок содержания его под стражей во время досудебного расследования заканчивается 2 сентября 2024 года.
"При этом, как указано детективом в ходатайстве и поддержано прокурором в судебном заседании, после принятия предыдущего решения следственным судьей, которым продлен срок содержания под стражей подозреваемого до 02.09.2024, возникли обстоятельства, препятствующие в дальнейшем держать последнего под стражей", - пояснили в райсуде.
По результатам судебного рассмотрения следственный судья удовлетворил ходатайство детектива ГБР и изменил меру пресечения Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1,88 млрд грн.
В то же время он продолжает находиться под стражей в рамках другого производства, пишет Суспільне.
Адвокат заявил, что решение будет обжаловано. На вопрос, какой размер залога олигарх можете внести, Коломойский ответил: "Ноль. Говорю еще раз - ноль". 2 сентября будет год, как он находится в СИЗО.
Дело Коломойского
В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).
Впоследствии БЭБ сообщило об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.
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Не для того його ховали від правосуддя, щоб він сидів у СІЗО.
Українською - все одно.
Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,88 млрд грн: Она все равно останется в СИЗО Источник:
Коломойський був гостем на весіллі судді Північного апеляційного господарського суду Північного апеляційного господарського суду Маринки Борсук, яка ухвалювала рішення у низці справ, у яких він фігурував.
Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень суддя Борсук ухвалювала рішення у двох справах, пов'язаних із Коломойським.
Перша пов'язана з позовом «Нікопольського заводу феросплавів» до «ПриватБанку».
У 2009 році «ПриватБанк» надав заводу, який буде пов'язаний з Коломойським, кредит на $36,1 млн. Постановою Північного апеляційного господарського суду $35 млн заборгованості було скасовано.
Друга справа стосується ПАТ «Укрнафта», яке пов'язують із Коломойським.
Колегія суддів, у складі якої перебувала Борсук, залишила чинним рішення суду про стягнення з державного бюджету 1,77 млн грн на користь «Укрнафти» як матеріальної шкоди.
Також «суддя» ухвалювала рішення у справах, пов'язаних із підсанкційним бізнесменом Павлом Фуксом.
В одній справі колегія суддів, у складі якої була Борсук, залишила чинним рішення суду першої інстанції, яке було на користь ТОВ Кредит Фінанс (компанію пов'язують із Фуксом).
А в другій колегія, у складі якої була Борсук, залишила чинним рішення суду першої інстанції, яке було на користь ТОВ Вердикт Капітал (також пов'язують із Фуксом).
а сізо, в якому він "залишається" все єдно "залишається" в Буковелі, який "залишається" у власності коломойського, який "залишається" в сізо...
отак мало би звучати повідомлення безцензурне, проте маємо те що маємо
все одно дістануть мерзоту 👎👎👎
"Она" - это кто? )
Коломойский бОльшую часть времени проводит в одном из своих фольварков в Буковеле
Беня змінив стать?