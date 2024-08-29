Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,88 млрд грн: Она все равно останется в СИЗО

Шевченковский райсуд изменил меру пресечения Игорю Коломойскому на залог в одном из дел.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимость изменения меры пресечения детективом в ходатайстве обоснована требованиями ч. 3 ст. 197 УПК Украины. Так, указанной нормой уголовного процессуального закона предусмотрено, что предельный срок содержания лица под стражей во время досудебного расследования не должен превышать, в частности 12 месяцев, в уголовном производстве по тяжким и особо тяжким преступлениям", - говорится в сообщении.

Там отметили, что меру пресечения в виде содержания под стражей для Коломойского избрали 2 сентября 2023 года, а следовательно, предельный срок содержания его под стражей во время досудебного расследования заканчивается 2 сентября 2024 года.

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"При этом, как указано детективом в ходатайстве и поддержано прокурором в судебном заседании, после принятия предыдущего решения следственным судьей, которым продлен срок содержания под стражей подозреваемого до 02.09.2024, возникли обстоятельства, препятствующие в дальнейшем держать последнего под стражей", - пояснили в райсуде.

По результатам судебного рассмотрения следственный судья удовлетворил ходатайство детектива ГБР и изменил меру пресечения Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1,88 млрд грн.

В то же время он продолжает находиться под стражей в рамках другого производства, пишет Суспільне.

Адвокат заявил, что решение будет обжаловано. На вопрос, какой размер залога олигарх можете внести, Коломойский ответил: "Ноль. Говорю еще раз - ноль". 2 сентября будет год, как он находится в СИЗО.

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Дело Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

Впоследствии БЭБ сообщило об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

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