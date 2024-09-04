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Новини Війна
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знищення (6529) 79 окрема десантно-штурмова бригада (190)

Десантники 79 бригади відбили ворожий штурм та знищили 6 одиниць техніки окупантів в районі Костянтинівки. ВIДЕО

Черговий масований штурм із залученням 21 одиниці техніки проводили окупанти на позиції 79 ОДШБр в районі Костянтинівки. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході бою десантники спалили 3 танки і 3 бронемашини з піхотою. Ще одну ББМ - пошкодили. Інша техніка втекла з поля бою. По особовому складу втрати ворога склали 9 "300" та 15 - "200".

Дивіться: Український FPV-дрон "Дикий Шершень", оснащений АК-74, веде вогонь по позиціях окупантів у Донецькій області. ВIДЕО

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Миколаївська як завжди - жодної умови на прохід рашистів. Але ж де стіки взяти подібних бригад на весь фронт. А особливо унов створених, необстріляних, без досвіду бригад. От рашисти і рвуть фронти - там і паніка і просто бігство з позіцій.
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05.09.2024 05:15 Відповісти
⚡️Білорусь - вибухи.

Збили "Шахеда" над Гомельським районом.
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05.09.2024 05:58 Відповісти
бульбой сбили с рогатки
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05.09.2024 07:09 Відповісти
03:29

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/5/7473515/ Российские власти заявили, что Новороссийск атаковали морские дроны
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05.09.2024 06:14 Відповісти
 
 