Десантники 79 бригади відбили ворожий штурм та знищили 6 одиниць техніки окупантів в районі Костянтинівки. ВIДЕО
Черговий масований штурм із залученням 21 одиниці техніки проводили окупанти на позиції 79 ОДШБр в районі Костянтинівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході бою десантники спалили 3 танки і 3 бронемашини з піхотою. Ще одну ББМ - пошкодили. Інша техніка втекла з поля бою. По особовому складу втрати ворога склали 9 "300" та 15 - "200".
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