Український FPV-дрон "Дикий Шершень", оснащений АК-74, веде вогонь по позиціях окупантів у Донецькій області. ВIДЕО
Бійці підрозділу Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади з FPV-дрона "Дикий Шершень", який був оснащений АК-74, вели вогонь по позиціях окупантів у Донецькій області.
Відповідне відео було оприлюднене у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 Tutu Tutukin
показати весь коментар04.09.2024 23:20
+21 Mod Dom
показати весь коментар04.09.2024 23:21
+19 LoraUA
показати весь коментар04.09.2024 23:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Іграшка для зйомок роликів.
Але для зграї надо стільки ж операторів або ШІ
Але боюся щоб ОПні слуги те не побачили, то розпилять більше гоошей ніж на мільон/мільярд дерев
проблема в гарних ідеях
але одразу зрозумів шо там точність ніяка буде...
все одно - прикольно
Напевно в війні малих дронів це нова область.
Але дуже перспективна - якщо вдасться стабілізувати зброю для більш прицільнього вогню, забезпечити надійний канал відео-звязку і т.д.
Дуже багато є відео з випадками коли дрон підлітає до ворожих содатів на малі відстані 5-20 м і кружляє бо той увертається і тікає. Якщо-б в цей час на дроні був ПК-74 чи щось аналогічне можна було-б розстріляти ворога впритул.