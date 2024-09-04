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Український FPV-дрон "Дикий Шершень", оснащений АК-74, веде вогонь по позиціях окупантів у Донецькій області. ВIДЕО

Бійці підрозділу Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади з FPV-дрона "Дикий Шершень", який був оснащений АК-74, вели вогонь по позиціях окупантів у Донецькій області.

Відповідне відео було оприлюднене у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Огляд ротного опорного пункту ЗС РФ на Курщині, який взяли штурмом 9 українських бійців. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8522) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+24
А мені більше подобається дрон-вогнемет!
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04.09.2024 23:20
+21
Добре підходить для знищення розвідувальних БПЛА
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04.09.2024 23:21
+19
Уявіть зграю 10-15 таких, які підлітають до одного окопу і почнуть друшлатити гімноїдів )
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04.09.2024 23:16
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у дронах зі скидом принаймі видно куди кидаєш і можна фіксувати результат скиду, а тут просто епічний музон
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04.09.2024 23:10 Відповісти
Воняєш знову про весільні дрони?рєзнікоф перелогінься
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04.09.2024 23:17 Відповісти
Під такий епічний музон можна не один десяток фрагів нашмаляти за одного заходу, і не виходячи з бліндажу...
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05.09.2024 02:22 Відповісти
Точно. Орки повилазять і будуть смирно сидіти поки оператор буде намагатись попасти з автомата.
Іграшка для зйомок роликів.
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05.09.2024 10:25 Відповісти
Ну так ось тобі і призначення "іграшки"... Прикрити наступ, наприклад, щоб не вилазили і голови не піднімали з окопу. Або збити щось цінне у небі.
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05.09.2024 11:53 Відповісти
Люди живуть на 95% в своїх фантазіях.
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05.09.2024 15:53 Відповісти
Ніт , це вже цікаво технологично ...молодці розроблять далі
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04.09.2024 23:15 Відповісти
нічого цікавого - технологочно це также просто як і безтолково
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05.09.2024 07:45 Відповісти
Уявіть зграю 10-15 таких, які підлітають до одного окопу і почнуть друшлатити гімноїдів )
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04.09.2024 23:16 Відповісти
Феерічно))))
Але для зграї надо стільки ж операторів або ШІ
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04.09.2024 23:21 Відповісти
Краще русофобську ШІ, яка зможе вирізняти на фоні ландшафту кацапських кислодрищерів і скаже "фас" ))
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05.09.2024 00:26 Відповісти
Операторов пару дней назад рашисты разбомбили в Полтаве
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05.09.2024 08:06 Відповісти
А шо так можна було?...
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05.09.2024 00:41 Відповісти
Трофеями упражняються? Бо за наш калаш прапорщик би скулив та скиглив
Але боюся щоб ОПні слуги те не побачили, то розпилять більше гоошей ніж на мільон/мільярд дерев
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04.09.2024 23:20 Відповісти
А мені більше подобається дрон-вогнемет!
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04.09.2024 23:20 Відповісти
Добре підходить для знищення розвідувальних БПЛА
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04.09.2024 23:21 Відповісти
Вогонь з небес
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04.09.2024 23:21 Відповісти
Прикольно. Не більше. Імовірність в когось потрапити в районі 0,1%
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04.09.2024 23:38 Відповісти
Це тільки початок. Буде й більше %%% влучання.
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05.09.2024 00:58 Відповісти
давайте РПГ 7
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04.09.2024 23:44 Відповісти
та було уже - вистрілити запросто - поцілити неможливо
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05.09.2024 07:48 Відповісти
Проблема в тому що в Україні то залишиться на гаражному рівні, на привеликий жаль, а москалі скопіюють і поставлять на серійне виробництво.
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05.09.2024 00:01 Відповісти
Дрони це скринька пандори. Штучний інтелект приробити і буде купа терактів за участю дронів-камікадзе. Світ став дуже небезпечним. І кращим вже не буде.
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05.09.2024 00:12 Відповісти
Battlefield Bad Company 2 -- UAV. Гравці є? Улюблена гра. До речі, я вбив тисячі саме таким дрони.
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05.09.2024 00:14 Відповісти
Хорошие дроны - их бы сотни запустить по этим тварям, эффект был бы хороший.. )
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05.09.2024 00:56 Відповісти
влучність мабуть не дуже. Але я б хотів побачити такі над стадіоном десь у Росії, де купа москалів в одному місці - там навіть цілитись не потрібно буде))
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05.09.2024 01:09 Відповісти
Снайперку на "бабу-ягу", та з тепловізором і стабілізатором... Мммм...
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05.09.2024 02:25 Відповісти
Коефіціент корисної дії по землі надзвичайно низький. Мабуть більш раціонально нести 4 кг. вибухівки і 1000 осколків ніж АК...
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05.09.2024 03:02 Відповісти
100%
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05.09.2024 07:49 Відповісти
Дитяча забавка...окрім психологічного ефекту
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05.09.2024 03:43 Відповісти
Це так лякати, про точність стрільби не йдеться, але дужже цікава ідея для інженерів-конструкторів.
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05.09.2024 06:09 Відповісти
у інженерів-конструкторів таких і ще дурніших ідей просто тьма

проблема в гарних ідеях
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05.09.2024 07:50 Відповісти
я про таке подумав коди перший раз квадрокоптер побачив 😁
але одразу зрозумів шо там точність ніяка буде...
все одно - прикольно
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05.09.2024 07:12 Відповісти
Ето скорее психологическая атака. Хрен из него куда то попадешь. Лучше бы он гранатами бомбил
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05.09.2024 08:04 Відповісти
З гармати-по горобцях
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05.09.2024 08:08 Відповісти
40 выстрелов??
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05.09.2024 08:15 Відповісти
Насправді це добре - як завжди хороша ідея починається з чогось простого і потім вона розвивається. Так було з тими-ж скидами з дронів.

Напевно в війні малих дронів це нова область.

Але дуже перспективна - якщо вдасться стабілізувати зброю для більш прицільнього вогню, забезпечити надійний канал відео-звязку і т.д.

Дуже багато є відео з випадками коли дрон підлітає до ворожих содатів на малі відстані 5-20 м і кружляє бо той увертається і тікає. Якщо-б в цей час на дроні був ПК-74 чи щось аналогічне можна було-б розстріляти ворога впритул.
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05.09.2024 11:06 Відповісти
Это дрон приманка -кацапы вылазят из нор, что бы поржать, а тут их накрывает другой дрон со сбросами
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05.09.2024 13:41 Відповісти
Ось зробити по іншому - важкий дрон зі снайперською зброєю, який можна посадити десь поряд, з елементами фіксації на землі, та відстріляти декілька орків. Потім змінити позицію.
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05.09.2024 15:58 Відповісти
 
 