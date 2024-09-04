Український FPV-дрон "Дикий Шершень", оснащений АК-74, веде вогонь по позиціях окупантів у Донецькій області. ВIДЕО

Бійці підрозділу Wild Division 82-ої окремої десантно-штурмової бригади з FPV-дрона "Дикий Шершень", який був оснащений АК-74, вели вогонь по позиціях окупантів у Донецькій області.

Відповідне відео було оприлюднене у соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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