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Украинский FPV-дрон "Дикий Шершень", оснащенный АК-74, ведет огонь по позициям оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Бойцы подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады с FPV-дрона "Дикий Шершень", который был оснащен АК-74, вели огонь по позициям оккупантов в Донецкой области.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский танк Т-72 уничтожили бойцы подразделения "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9656) Дикие шершни (226)


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Топ комментарии
+24
А мені більше подобається дрон-вогнемет!
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04.09.2024 23:20
+21
Добре підходить для знищення розвідувальних БПЛА
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04.09.2024 23:21
+19
Уявіть зграю 10-15 таких, які підлітають до одного окопу і почнуть друшлатити гімноїдів )
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04.09.2024 23:16
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Правила форума Совет форумчан
у дронах зі скидом принаймі видно куди кидаєш і можна фіксувати результат скиду, а тут просто епічний музон
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04.09.2024 23:10 Ответить
Воняєш знову про весільні дрони?рєзнікоф перелогінься
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04.09.2024 23:17 Ответить
Під такий епічний музон можна не один десяток фрагів нашмаляти за одного заходу, і не виходячи з бліндажу...
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05.09.2024 02:22 Ответить
Точно. Орки повилазять і будуть смирно сидіти поки оператор буде намагатись попасти з автомата.
Іграшка для зйомок роликів.
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05.09.2024 10:25 Ответить
Ну так ось тобі і призначення "іграшки"... Прикрити наступ, наприклад, щоб не вилазили і голови не піднімали з окопу. Або збити щось цінне у небі.
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05.09.2024 11:53 Ответить
Люди живуть на 95% в своїх фантазіях.
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05.09.2024 15:53 Ответить
Ніт , це вже цікаво технологично ...молодці розроблять далі
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04.09.2024 23:15 Ответить
нічого цікавого - технологочно це также просто як і безтолково
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05.09.2024 07:45 Ответить
Уявіть зграю 10-15 таких, які підлітають до одного окопу і почнуть друшлатити гімноїдів )
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04.09.2024 23:16 Ответить
Феерічно))))
Але для зграї надо стільки ж операторів або ШІ
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04.09.2024 23:21 Ответить
Краще русофобську ШІ, яка зможе вирізняти на фоні ландшафту кацапських кислодрищерів і скаже "фас" ))
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05.09.2024 00:26 Ответить
Операторов пару дней назад рашисты разбомбили в Полтаве
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05.09.2024 08:06 Ответить
А шо так можна було?...
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05.09.2024 00:41 Ответить
Трофеями упражняються? Бо за наш калаш прапорщик би скулив та скиглив
Але боюся щоб ОПні слуги те не побачили, то розпилять більше гоошей ніж на мільон/мільярд дерев
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04.09.2024 23:20 Ответить
А мені більше подобається дрон-вогнемет!
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04.09.2024 23:20 Ответить
Добре підходить для знищення розвідувальних БПЛА
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04.09.2024 23:21 Ответить
Вогонь з небес
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04.09.2024 23:21 Ответить
Прикольно. Не більше. Імовірність в когось потрапити в районі 0,1%
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04.09.2024 23:38 Ответить
Це тільки початок. Буде й більше %%% влучання.
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05.09.2024 00:58 Ответить
давайте РПГ 7
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04.09.2024 23:44 Ответить
та було уже - вистрілити запросто - поцілити неможливо
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05.09.2024 07:48 Ответить
Проблема в тому що в Україні то залишиться на гаражному рівні, на привеликий жаль, а москалі скопіюють і поставлять на серійне виробництво.
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05.09.2024 00:01 Ответить
Дрони це скринька пандори. Штучний інтелект приробити і буде купа терактів за участю дронів-камікадзе. Світ став дуже небезпечним. І кращим вже не буде.
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05.09.2024 00:12 Ответить
Battlefield Bad Company 2 -- UAV. Гравці є? Улюблена гра. До речі, я вбив тисячі саме таким дрони.
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05.09.2024 00:14 Ответить
Хорошие дроны - их бы сотни запустить по этим тварям, эффект был бы хороший.. )
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05.09.2024 00:56 Ответить
влучність мабуть не дуже. Але я б хотів побачити такі над стадіоном десь у Росії, де купа москалів в одному місці - там навіть цілитись не потрібно буде))
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05.09.2024 01:09 Ответить
Снайперку на "бабу-ягу", та з тепловізором і стабілізатором... Мммм...
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05.09.2024 02:25 Ответить
Коефіціент корисної дії по землі надзвичайно низький. Мабуть більш раціонально нести 4 кг. вибухівки і 1000 осколків ніж АК...
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05.09.2024 03:02 Ответить
100%
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05.09.2024 07:49 Ответить
Дитяча забавка...окрім психологічного ефекту
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05.09.2024 03:43 Ответить
Це так лякати, про точність стрільби не йдеться, але дужже цікава ідея для інженерів-конструкторів.
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05.09.2024 06:09 Ответить
у інженерів-конструкторів таких і ще дурніших ідей просто тьма

проблема в гарних ідеях
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05.09.2024 07:50 Ответить
я про таке подумав коди перший раз квадрокоптер побачив 😁
але одразу зрозумів шо там точність ніяка буде...
все одно - прикольно
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05.09.2024 07:12 Ответить
Ето скорее психологическая атака. Хрен из него куда то попадешь. Лучше бы он гранатами бомбил
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05.09.2024 08:04 Ответить
З гармати-по горобцях
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05.09.2024 08:08 Ответить
40 выстрелов??
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05.09.2024 08:15 Ответить
Насправді це добре - як завжди хороша ідея починається з чогось простого і потім вона розвивається. Так було з тими-ж скидами з дронів.

Напевно в війні малих дронів це нова область.

Але дуже перспективна - якщо вдасться стабілізувати зброю для більш прицільнього вогню, забезпечити надійний канал відео-звязку і т.д.

Дуже багато є відео з випадками коли дрон підлітає до ворожих содатів на малі відстані 5-20 м і кружляє бо той увертається і тікає. Якщо-б в цей час на дроні був ПК-74 чи щось аналогічне можна було-б розстріляти ворога впритул.
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05.09.2024 11:06 Ответить
Это дрон приманка -кацапы вылазят из нор, что бы поржать, а тут их накрывает другой дрон со сбросами
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05.09.2024 13:41 Ответить
Ось зробити по іншому - важкий дрон зі снайперською зброєю, який можна посадити десь поряд, з елементами фіксації на землі, та відстріляти декілька орків. Потім змінити позицію.
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05.09.2024 15:58 Ответить
 
 