Украинский FPV-дрон "Дикий Шершень", оснащенный АК-74, ведет огонь по позициям оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО
Бойцы подразделения Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады с FPV-дрона "Дикий Шершень", который был оснащен АК-74, вели огонь по позициям оккупантов в Донецкой области.
Соответствующее видео было обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.
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Іграшка для зйомок роликів.
Але для зграї надо стільки ж операторів або ШІ
Але боюся щоб ОПні слуги те не побачили, то розпилять більше гоошей ніж на мільон/мільярд дерев
проблема в гарних ідеях
але одразу зрозумів шо там точність ніяка буде...
все одно - прикольно
Напевно в війні малих дронів це нова область.
Але дуже перспективна - якщо вдасться стабілізувати зброю для більш прицільнього вогню, забезпечити надійний канал відео-звязку і т.д.
Дуже багато є відео з випадками коли дрон підлітає до ворожих содатів на малі відстані 5-20 м і кружляє бо той увертається і тікає. Якщо-б в цей час на дроні був ПК-74 чи щось аналогічне можна було-б розстріляти ворога впритул.