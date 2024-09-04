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Огляд ротного опорного пункту ЗС РФ на Курщині, який взяли штурмом 9 українських бійців. ВIДЕО

Російський ротний опорний пункт з чотирма бетонними вогневими точками взяли штурмом українські воїни, які проломили ворожу оборону на кордоні на своєму напрямку в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дев'ятеро українських захисників взяли у полон більшу частину особового складу ворога, близько десятка окупантів було ліквідовано на місці. Один з українських героїв віддав своє життя за те, щоб знищити ворога. Детально про те, як облаштовано ротний опорний пункт ЗС РФ, - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Окупант марно тікає від скиду боєприпасу, тримаючи в руках триколор. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3590) Курськ (1109)


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Топ коментарі
+29
А ще говорять що на расєє крадуть!
Може і крадуть,але будують! На відміну від зє&к° які і крадуть, і НЕ будують.
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04.09.2024 21:13
+23

І це повний Зе-ПОЗОР!!!
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04.09.2024 21:09
+20
Ну нашій владі це не потрібно , вони саме дороги кацапам на передовій ремонтують і квіти саджають .
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04.09.2024 21:11
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І це повний Зе-ПОЗОР!!!
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04.09.2024 21:09 Відповісти
Оце ж повна хєрня на фото. Хто служив в подібних окопах? Я служив. Зимою, коли замітає снігом оце все буде по края. Хто тоді його має чистити? Солдат. А зараз осінню вся вода від дощів буде стікатися. Де поставити генератор? Яке має бути опалення ? Чи без опалення? І інше. Хто не жив в цій хєрні звичайно не зрозуміє. Ха ха ха.
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04.09.2024 22:19 Відповісти
Ну нашій владі це не потрібно , вони саме дороги кацапам на передовій ремонтують і квіти саджають .
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04.09.2024 21:11 Відповісти
В Покровске планируют отремонтировать дороги на двух улицах за более 9,5 миллиона гривен: где именно

https://freeradio.com.ua/u-pokrovsku-planuiut-vidremontuvaty-dorohy-na-dvokh-vulytsiakh-za-ponad-9-5-miliona-hryven-de-same/ https://freeradio.com.ua/ru/author/b-komarovskyi/ Богдан Комаровский

https://freeradio.com.ua/ru/bjudzhet/ #Бюджет
19-06-2024

це НЕ фейк, це з місцевої преси Покровська всього лише за червень !!!!!! місяць - 2,5 міс. тому !!
https://freeradio.com.ua/ru/v-pokrovske-planyruiut-otremontyrovat-dorohy-na-dvukh-ulytsakh-za-bolee-9-5-myllyona-hryven-hde-ymenno/

скільки можна побудувати за 9,5 млн. грн ? та дохрєна !!!
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04.09.2024 21:45 Відповісти
а будуть висаджувати каштани чи клени?
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04.09.2024 22:09 Відповісти
А ще говорять що на расєє крадуть!
Може і крадуть,але будують! На відміну від зє&к° які і крадуть, і НЕ будують.
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04.09.2024 21:13 Відповісти
1 все це будовалося на очах у укра1нських в1йськових не один м1сяць
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04.09.2024 21:20 Відповісти
Ну ты же не знаешь на каком расстоянии от линии фронта это делалось? Может там 10-15км - уже на таком расстоянии достать непросто. тем более не имея на тот момент разрешения стрелять западным оружием.
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04.09.2024 21:22 Відповісти
в Покровську 2,5 міс. тому достать ще було не просто, але асвальтували вулиці !!!
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04.09.2024 21:46 Відповісти
не т1льки знаю а 1 бачив в б1нокль . з агс не добеш
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05.09.2024 00:00 Відповісти
Якби слуги неукраїнського народу збудували б хоча б один такий РОП то відосік вже давно був би запиляний.
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04.09.2024 21:32 Відповісти
То от немцев осталось после курской дуги, да умеров, зуй бычий?
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04.09.2024 21:35 Відповісти
Еврейским умом кацапов не понять...
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04.09.2024 21:42 Відповісти
В нас такого немає і близько. В нас лопата і п'яний генерал брехун. Так що писати і верещати про ніби наші хлопці щось там десь "здали" повна туфта галімих гівнюків. У нас просто викопані ями без ніхера. Роблять солдати своїми руками. Інженерні підрозділи просто відсутні. Вони тупо крадуть соляру і списують ніби щось там копали. Короче повна профанація. Так що спочатку обладнайте для солдата хоч щось подібне, а вже потім скавчіть про недосвідчені бригади і залишені всякі населені пункти. Ха ха ха.
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04.09.2024 21:56 Відповісти
У нас були опорники навіть кращі. У 16 році було побудовано 600 км. у три лінії на Сході. Як назвати той нарід котрий привів до влади усю оту гнидну команду мародерів, вбивць, брехунів, зрадників - навіть не знаю. А було отак - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
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04.09.2024 22:24 Відповісти
Цікаво на яких напрямках були кращі. ?Я в ЗСУ з 15 року. Наприклад село Зайцеве біля Горлівки бліндажі неможливо вкопати вище людського зросту перекриття були навіть не в три накати. Село Піски біля Донецька бліндажі фактично в забудовах. Біля жолобка в Луганській області бетонні габіони 2 штуки стоять не в окопах а поверх землі, а вже нижче них окоп без жодного перекриття зверху. Снігу по шию кожну ніч зимою. Від снаряда хєр врятують. Лише від міни. У Вовчанському районі , коли наші штаби відступали їх розташування і близько не стоїть. Немає таких копанірів. Щоб дійти до ями з технікою треба бігти зверху по землі. Оте 600 км. прості траншеї, які осунулись. В 19 році з ротою скідались на 5 км. кабелю щоб дотягнути світло для зарядки лише радєйок. Приймання і приготування їжі в якомусь збитому шалаші зверху землі. Три лінії тупо блокпостів по пару квадратних метрів. Оце було насправді. Ха ха ха.
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04.09.2024 22:54 Відповісти
Зараз звісно набагато стало краще з окопами при Зе, ха ха ха
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05.09.2024 00:25 Відповісти
Що тоді. Що зараз. Просто викопана земля. Ха ха ха.
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05.09.2024 07:18 Відповісти
Дядя, ти просто брешеш. Та у вас, зелених всі брешуть.
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05.09.2024 05:06 Відповісти
Оте що ти там дав ссилку просто хєрня. Без накриття окопах і проведеної електрики все інше гівно, яке може зупинити тільки на якийсь місяць. Не більше. Що зеля що парашенка нічого ніхєра не робили і не роблять в плані фортифікацій. Я сам особисто копав. Копав для себе аби перебути ротацію. Хоча по бумагах звідки ми відступали закопані якоби інженерними підрозділами міліарди. Хто тепер це перевірить? Інженерна у кацапів є. А у нас немає. Один поламаний трактор на бригаду це означає що його немає. Це факт. А не фотошопи для доповідей. Ха ха ха.
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05.09.2024 07:00 Відповісти
У нас зараз нема тому що мудрили українськи превели до влади ще більших мудрил. Така, б...ть, доля.
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05.09.2024 07:31 Відповісти
Просто сказати ти брешеш. Якраз і є зелений совок. Або парашенківський совок. В мене є мій досвід. Тобто те що і як і я робив у тому числі. Бутусов показав відео як має хоч щось виглядати. Я такого де я був і зараз є не зніму. Бо тут такого нема. Просто викопана земля така як на фото зверху.
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05.09.2024 07:52 Відповісти
Цілком згоден із обуренням щодо наших оборонних укріплень. Ганьба та зрада! Але хтось може показати зразкову лінію оборонних укріплень, крім паркану Яценюка, 2015 - 2019 років? Навряд. Може на той час не було війни?
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04.09.2024 22:22 Відповісти
Читай - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
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04.09.2024 22:26 Відповісти
І ще - https://www.5.ua/regiony/biriukov-pokazav-iak-buduvaly-fortyfikatsii-u-2015-rotsi-328462.html
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04.09.2024 22:27 Відповісти
Подивись на лінію оборони Порошенка,яка трималася до 2024,там де зє не вспів зробити "відведеня і розмінуваня".
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05.09.2024 18:46 Відповісти
"Лінія оборони Порошенка"? Сам зрозумів, що написав? Здається, ця лінія складається з фабрік та магазинів "Рошен". Дійсно, жоден опорник цієї лінії з 2014 не постраждал. Це навіть мобільна оборона, бо фабріка з Маріуполя, перед початком повномасштабного вторгнення, відтягнулася для оборони Києвської області. Там такий РЕБ, що навіть Шахеди не летають.
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05.09.2024 23:02 Відповісти
Я? ТАК! А ти,дебилятко,розумієш що натицяв?
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06.09.2024 08:49 Відповісти
суперовий опорник, навіть з трьома парковками. і що він дав!?

це любителям погарлапанити "де наші бетонні укріплення" на замітку.
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04.09.2024 22:34 Відповісти
А там була техніка? Ви бачили якісь порожні каністри? Плями масла. Десь сміття? Пом'яті пачки цигарок. Була команда евакуації і вони звідти відступили. Залишилися ті, до кого команда не дійшла. В 22 році 25 лютого в нас із нашим командуванням теж обірвався зв'язок і про евакуацію ми узнали лише по власній ініціативі, бо спитали у сусіднього підрозділу що відбувається. Виявилося що поступила команда про евакуацію, бо залишалася лише одна переправа під обстрілом по якій можна ще переїхати. Якби не спитали, то залишилися б самі в оточенні також на ротному пункті. Те що ротний пункт опиняється в оточенні не по своїй винні не означає що його не треба облаштовувати. А те що в нас є зараз це не опорні пункти а хєрня на повному маслі. От чому підрозділи спочатку переходять в оборону із своїх ямок у забудови. Потім вуличні бої. Потім знову ямки в полі. Потім знову забудови. Потім знову вуличні бої. Ха ха ха.
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04.09.2024 23:13 Відповісти
Бо в срочників немає стимулу воювати. Як би нашим хлопцям такі окопи, було б все набагато краще.
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05.09.2024 00:31 Відповісти
Хлопці були часи. Навіть при суперпарашенку. Коли суперкомандири, як тепер кажуть тіпа з досвідом, давали розпорядження на позиціях робити оружейкі і лише там зберігати зброю. На позиціях. Уявляєте. Якщо буде відбуватися штурм, то той хто не чергує на певній точці, має спочатку знайти чувака з ключами від оружейки, потім отримати і бігти як вогнева підтримка. Уявляєте скільки часу це займе? І чи буде кого підтримувати? Багато залежить як розумно роззосередити БК. І багато іншого. Отак одним гівнячим розпорядженням можна навіть з суперпозиції зробити гівно. Хтось же ж там вів бій. Значить з " бойовим духом" все нормально. Кочений командир просрав своїми наказами опорний пункт. Ха ха ха.
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05.09.2024 07:14 Відповісти
Прочитав. І що це дало Волновасі чи Маріуполю? Показати початок будівництва і провести екскурсію, як Бутусов, це дві великі різниці.
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04.09.2024 22:38 Відповісти
Кацапы писали об этом. Они даже оружие не успели достать, потому что хранили в одном месте. Маразм.
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04.09.2024 22:41 Відповісти
Благодаря Бутусову, теперь оружие будет носить с собой и много чего поменяется в схеме уставного опорника.
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04.09.2024 23:21 Відповісти
Я вот все никак не пойму, кто умнее, Бутусов или Безуглая? Мне кажеться Безуглая.
Такі речі не можна показувати в соцмережах, До кінця війни не можна, Бутусов. Тільки як ДСК. Знаєш чому? Тому що ти показуєш то що залишилося від опорніка. Ти показав як його взломали і захопили. Ворог обов'язково подивиться твоє відео і виправить недоліки. Я би ще на його місці тобі медаль дав би за наданий матеріал і грошову премію. Нахера ти кажешь, що цей опорник взяло 9 наших військових?
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04.09.2024 23:26 Відповісти
А згадайте Пісюс-інфо, який засвітив схему контрабанди російських (!) деталей, яких нашім танкістам/пілотам нема де діставати більше !!!!! Бо так же хотів повалити Баригу
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04.09.2024 23:36 Відповісти
це все тому, що у нас більше ніж 73% йолупів. Ось приклад:
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05.09.2024 11:02 Відповісти
Не того Баригой назвали! Але зрозуміли це у 2020!
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05.09.2024 18:39 Відповісти
Взяло 9 військових. Чому це секретна інформація? Для українців підіймає бойовий дух. Ворога принижує і деморалізує.
А тобі чого? Ти взагалі за кого?
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05.09.2024 10:00 Відповісти
що пояснювати тому, у кого тями не вистачає зрозуміти те що написано? Но на всяк випадок повторю: Ворог обов'язково подивиться твоє відео і виправить недоліки.
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05.09.2024 11:00 Відповісти
1 якщо би рашка відносилася як до людей до своїх солдатів,то не було би "м'ясних штурмів "
2 якщо ж до своїх солдатів відносяться як до м'яса, який сенс будувати добрі укріпи?
Вирили собі яму і нормально
3 а може вони завжди "дбали" про своїх солдатів , будували супер мега укріпи ,та забезпечили великою кількістю бронетехніки особовий склад ? А ЗЄ постійно нас обманював?
4 Так а куди ділися друга ,третя , четверта та інші"хвилі" мобілізованих росіян?
5 правильно думаєте
6 те що бутусов показав,в глибокому тилі курської області,ще місяць назад росіяни і думки не мали,що зсу перейде кордони, нічого взагалі не говорить,на росії люди були і є м'ясо ,горіле звичайне м'ясо,а бункер цей не здивуюся, якщо ще німці побудували в 43
7 звичайно укріпи потрібні, бережуть життя і техніку ,то курва треба копати ,в не чекати коли держава буде робити
8 на рашці парашці диктатура, одна людина дала наказ завтрашнього всі бульдозери позїзжалися і почали рити
9 Україні таке не можливо,то треба самим брати і копати,чім глибше тим краще, допомогла держава - добре ,ні - значить ми самі зробимо
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04.09.2024 23:28 Відповісти
Німці побудували з свіжою деревиною і свіжим бетоном?
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05.09.2024 00:34 Відповісти
Самі це хто? Солдати? Я зроблю індивідуально для себе. І тепер питання що можливо зробити лопатою? Я не тракторист, не крановщик, не тесля, не електрик. От як зроблю, так і буде. А якщо не сподобається. То робіть кому воно треба. За невиконання наказу я відсижу 60 діб у СІЗО і все що мені може зробити будь який командир. Суддя вирішує згідно законів. А не хтось там іще. Зато в безпеці і спокої. Немає професійних фортифікацій значить буде так як і було. Солдат має воювати, а не ліпити з гівна коників. Ха ха ха.
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05.09.2024 07:41 Відповісти
Робили щоб жити а 9 козаків поставили в позу ромберга кацапів
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05.09.2024 07:48 Відповісти
Укріпленням підходів до міст мають займатись місцеві громади. На Майдан люди тягли все, що в них є: дрова, мед, тверді сири, чаї, теплі речі... Може армійські намети надали армійці. Переконаний, що такий самий настрій у людей зробить більше і краще, ніж усі шури з ОП. Порятунок потопаючих - справа самих потопаючих. В мене, наприклад, є пиломатеріал, щоб обладнати з десяток метрів такого укріплення. Аби техніка зробила чернову роботу.
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05.09.2024 08:44 Відповісти
А наш зекрисьониш дороги кладе
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05.09.2024 08:51 Відповісти
До кордону км 35, їду маршруткою, де не де в полі стоять дерев'яні сараї заввишки три метри (фортифікація) а в невеликих ярках біля дороги пориті траншеї з яких нічого не видно.
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05.09.2024 10:36 Відповісти
Ви всьо врьотє. Фортифікації на три поверхи під землею із ліфтами ще десять років назад в 33 лінії. А зараз як добудують четвертий поверх для абрамсів. Ото буде діло. Ха ха ха.
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05.09.2024 11:41 Відповісти
А хто будує? Полковник Маннергейм?
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05.09.2024 11:52 Відповісти
Так у Фінляндії. Одна Естонія на данний момент будує 600 бункерів вздовж свого кордону. Тобто вздовж лінії потенційного бойового зіткнення. Ха ха ха.
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05.09.2024 11:59 Відповісти
Які всі навкруги ненормальні! А ми не будемо ніяких бункерів, ми економіть будєм, ми в наступ підемо, один раз за рік але щоб всіх пробрало і особливо своїх тих що недалеко від Суджі чогось живуть.
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05.09.2024 12:37 Відповісти
на Одещині я бачив наші укриття, по зрівнянню з котрими те, що набудував кацап - лайно повне.

А звідки пан Бутусов знає, що той бетон, котрий тримається на дерев'яному бруску, витримає удар 155 мм снаряду? Бутусов це бачив, чи так, аби ляпнути?
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05.09.2024 15:42 Відповісти
 
 