Огляд ротного опорного пункту ЗС РФ на Курщині, який взяли штурмом 9 українських бійців. ВIДЕО

Російський ротний опорний пункт з чотирма бетонними вогневими точками взяли штурмом українські воїни, які проломили ворожу оборону на кордоні на своєму напрямку в Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дев'ятеро українських захисників взяли у полон більшу частину особового складу ворога, близько десятка окупантів було ліквідовано на місці. Один з українських героїв віддав своє життя за те, щоб знищити ворога. Детально про те, як облаштовано ротний опорний пункт ЗС РФ, - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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