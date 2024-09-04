Обзор ротного опорного пункта ВС РФ на Курщине, взятого штурмом 9 украинскими бойцами. ВИДЕО

Российский ротный опорный пункт с четырьмя бетонными огневыми точками взяли штурмом украинские воины, которые проломили вражескую оборону на границе на своем направлении в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, девять украинских защитников взяли в плен большую часть личного состава врага, около десятка оккупантов были ликвидированы на месте. Один из украинских героев отдал свою жизнь за то, чтобы уничтожить врага. Подробно о том, как обустроен ротный опорный пункт ВС РФ, - смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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