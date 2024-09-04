Обзор ротного опорного пункта ВС РФ на Курщине, взятого штурмом 9 украинскими бойцами. ВИДЕО
Российский ротный опорный пункт с четырьмя бетонными огневыми точками взяли штурмом украинские воины, которые проломили вражескую оборону на границе на своем направлении в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, девять украинских защитников взяли в плен большую часть личного состава врага, около десятка оккупантов были ликвидированы на месте. Один из украинских героев отдал свою жизнь за то, чтобы уничтожить врага. Подробно о том, как обустроен ротный опорный пункт ВС РФ, - смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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І це повний Зе-ПОЗОР!!!
https://freeradio.com.ua/u-pokrovsku-planuiut-vidremontuvaty-dorohy-na-dvokh-vulytsiakh-za-ponad-9-5-miliona-hryven-de-same/ https://freeradio.com.ua/ru/author/b-komarovskyi/ Богдан Комаровский
https://freeradio.com.ua/ru/bjudzhet/ #Бюджет
19-06-2024
це НЕ фейк, це з місцевої преси Покровська всього лише за червень !!!!!! місяць - 2,5 міс. тому !!
https://freeradio.com.ua/ru/v-pokrovske-planyruiut-otremontyrovat-dorohy-na-dvukh-ulytsakh-za-bolee-9-5-myllyona-hryven-hde-ymenno/
скільки можна побудувати за 9,5 млн. грн ? та дохрєна !!!
Може і крадуть,але будують! На відміну від зє&к° які і крадуть, і НЕ будують.
це любителям погарлапанити "де наші бетонні укріплення" на замітку.
Такі речі не можна показувати в соцмережах, До кінця війни не можна, Бутусов. Тільки як ДСК. Знаєш чому? Тому що ти показуєш то що залишилося від опорніка. Ти показав як його взломали і захопили. Ворог обов'язково подивиться твоє відео і виправить недоліки. Я би ще на його місці тобі медаль дав би за наданий матеріал і грошову премію. Нахера ти кажешь, що цей опорник взяло 9 наших військових?
А тобі чого? Ти взагалі за кого?
2 якщо ж до своїх солдатів відносяться як до м'яса, який сенс будувати добрі укріпи?
Вирили собі яму і нормально
3 а може вони завжди "дбали" про своїх солдатів , будували супер мега укріпи ,та забезпечили великою кількістю бронетехніки особовий склад ? А ЗЄ постійно нас обманював?
4 Так а куди ділися друга ,третя , четверта та інші"хвилі" мобілізованих росіян?
5 правильно думаєте
6 те що бутусов показав,в глибокому тилі курської області,ще місяць назад росіяни і думки не мали,що зсу перейде кордони, нічого взагалі не говорить,на росії люди були і є м'ясо ,горіле звичайне м'ясо,а бункер цей не здивуюся, якщо ще німці побудували в 43
7 звичайно укріпи потрібні, бережуть життя і техніку ,то курва треба копати ,в не чекати коли держава буде робити
8 на рашці парашці диктатура, одна людина дала наказ завтрашнього всі бульдозери позїзжалися і почали рити
9 Україні таке не можливо,то треба самим брати і копати,чім глибше тим краще, допомогла держава - добре ,ні - значить ми самі зробимо
А звідки пан Бутусов знає, що той бетон, котрий тримається на дерев'яному бруску, витримає удар 155 мм снаряду? Бутусов це бачив, чи так, аби ляпнути?