Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 622 720 осіб (+1170 за добу), 8631 танк, 17745 артсистем, 16 878 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 622 720 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 622720 (+1170) осіб,

танків ‒ 8631 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од,

артилерійських систем – 17745 (+20) од,

РСЗВ – 1178 (+1) од,

засоби ППО ‒ 941 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74),

крилаті ракети ‒ 2587 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од,

спеціальна техніка ‒ 3037 (+13)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку 42 боєзіткнення, за день там знешкоджено 332 окупанти, з них 144 - безповоротно, - Генштаб