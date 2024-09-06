Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 622 720 осіб (+1170 за добу), 8631 танк, 17745 артсистем, 16 878 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 622 720 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 622720 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8631 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од,
- артилерійських систем – 17745 (+20) од,
- РСЗВ – 1178 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 941 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74),
- крилаті ракети ‒ 2587 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 3037 (+13)
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Будь ласка, зачекайте...
Як ви забєбали, дебіли... Техніку за 2.5 роки реально розхєрачили - на супутникових знімках баз зберігання аж до сахаліну - ніхєра вже не залишилось по більшості позицій номенклатур. А наступати кацапам треба - тому і гонять піхтуру на кулемети. Тому і втрачають тисячі в день.
Але, звісно, тобі, тупоголовий провокатор, на це начхати. Ти ж відпрацьовуєш свої 30 монет...
Якщо ти не захотів побачити, що з березня ц.р. Генштаб Сирського чи не кожного дня малює 1000+ двохсотих/трьохсоти орків, і що це в тебе не викликає підозри в приписках - то тобі потрібно навіть не до окуліста, а до псіхіатра, за отриманням діагнозу "типовий 73/43%зебіл".
То будеш!
Не звиртай увагу на цього мурликатама, його пости тільки про те що ГШ бреше, їх періодично відаляють, а він все рівно продовжує з упертістю барана - мабуть баобаб.
І ні - це не баран. Це цілеспрямований провокатор. Бач у нього який алгоритм: спочатку вкид, потім обов'язкове звинувачення в "зеленості", якщо мразоту викривають фактажем.
дивно що сьогодні він ще відсвічує
О, він пісіпіздисть (і напевно за гроші, а не ідейний)
В такій ситуації самі небезпечні стануть "російські патріоти" які почнуть розганяти зраду, що "цєлі сво не достігнути". Тому на данний момент лілі-путін веде ловлю на живця та відстріл "патріотів".
Також будуть небезпечні сьогоднішні фронтовики що теж почнуть відкривати рота. Тому це друга задача - позбутися балакучих фронтовиків у мясних штурмах.
Що далі?
Думаю далі він оголосить типу "нову сво-2" та мобілізацію.
@ "Торецький напрямок.
ЗСУ вибили супротивника з північної частини Нью-Йорка та південної частини Нелепівки, зайнявши ділянку шириною до 2.32 км на глибину до 2.17 км, включаючи територію «Фенольного заводу».
У східній частині Торецька тривають важкі бої з перемінним успіхом за «Мікрорайон №1». На південній околиці міста супротивник просунувся в районі шахти "Нова" на глибину до 150 метрів".
123! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Загальна кількість знищених повітряних цілей перевалила за 18 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 622 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
* катастрофічні втрати в сво
* переселення в інші міста засрашки задля посилення
орг.злочинностізємлячєств
* реальне падіння народжуваності
Як особа, що народилась в совку та трохи там пожила, я за другу причину.
По броні остання тенденція мені до вподоби - 45/34/27/16 з нетерпінням чекаю на вихід до рівня ППО.