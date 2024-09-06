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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) ликвидация (3128) уничтожение (6229)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 622 720 человек (+1170 за сутки), 8631 танк, 17 745 артсистем, 16 878 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 622 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 622 720 (+1170) человек,
  • танков - 8631 (+7) единица,
  • боевых бронированных машин - 16 878 (+9) единиц,
  • артиллерийских систем - 17 745 (+20) единиц,
  • РСЗО - 1178 (+1) единиц,
  • средств ПВО - 941 (+1) единица,
  • самолетов - 368 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 732 (+74) единицы,
  • крылатых ракет - 2587 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 116 (+72) единиц,
  • специальной техники - 3037 (+13) единиц.

Также читайте: На Покровском направлении 42 боевых столкновения. За день ликвидировано 332 оккупанта, из них 144 - безвозвратно, - Генштаб

Інфографіка
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Топ комментарии
+21
Минув 3852 день москальсько-української війни.
123! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Загальна кількість знищених повітряних цілей перевалила за 18 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 622 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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06.09.2024 08:50
+16
Все більше і більше впевнююся - "Закрома матушки-Рассеи" показують ДНО! Якщо ще з снарядами та ракетами з БПЛА кацапів "союзники" виручають - то з танками й артустановками - "швах"! Бо закінчується суха пора. Скоро в Україну прийдуть дощі. Земля розкисне. І танкам з ББМ буде важче воювать. Якщо вони все літо їх берегли та не кидали на ЛБЗ - значить їх МАЛО!!!
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06.09.2024 07:34
+12
чому ??? теперішні кацапські генерали шлють кацапів у "мясні штурми", так само як це робили червоножопі комуно-нацисти, окупанти України, решти країн сходу Європи, на кшталт йоськи сраліна, жукова - підпильна кличка "жора катафалок", ватутіна і решта комуно-нацистького високопоставленого лайна, біонепотребу, у 2Світову війну яка на мацковії насить тупу, пропагандиську назву "вов" !!!
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06.09.2024 07:47
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Це чудово! Але наша русофобія недостатня!
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06.09.2024 07:33 Ответить
котрий день вже йде відчутне зменшення темпів утилізації ворожої техніки - а кількість орків=200/300 - на одному рівні. Такого бути не може! Приписують ворожі тушки в Генштабі!
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06.09.2024 07:33 Ответить
чому ??? теперішні кацапські генерали шлють кацапів у "мясні штурми", так само як це робили червоножопі комуно-нацисти, окупанти України, решти країн сходу Європи, на кшталт йоськи сраліна, жукова - підпильна кличка "жора катафалок", ватутіна і решта комуно-нацистького високопоставленого лайна, біонепотребу, у 2Світову війну яка на мацковії насить тупу, пропагандиську назву "вов" !!!
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06.09.2024 07:47 Ответить
Во, зрадойоби та провокатори нову-стару тему починають розганяти "не може ж бути, як це ж так, непереможна засрашка втратила на полі бою 600'000+ справжніх непереможних богатирів"...

Як ви забєбали, дебіли... Техніку за 2.5 роки реально розхєрачили - на супутникових знімках баз зберігання аж до сахаліну - ніхєра вже не залишилось по більшості позицій номенклатур. А наступати кацапам треба - тому і гонять піхтуру на кулемети. Тому і втрачають тисячі в день.

Але, звісно, тобі, тупоголовий провокатор, на це начхати. Ти ж відпрацьовуєш свої 30 монет...
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06.09.2024 11:15 Ответить
що ти за брехло *****, тут за "справжніх непереможних богатирів" ******?

Якщо ти не захотів побачити, що з березня ц.р. Генштаб Сирського чи не кожного дня малює 1000+ двохсотих/трьохсоти орків, і що це в тебе не викликає підозри в приписках - то тобі потрібно навіть не до окуліста, а до псіхіатра, за отриманням діагнозу "типовий 73/43%зебіл".
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06.09.2024 13:18 Ответить
Які ж ви тупі, **************... Вважаєте, що якщо вас забанили в гуглі, то всіх інших теж забанили і ми не здатні твої слова, кінчена мразота, перевірти. Отже, цифри в 1000 дохлих кацапів на добу з'явились не з березня, як ти, кінчена мразота хочеш показати, а з жовтня 2022 року... Ще щось гавкнеш? Чи завалиш нарешті своє брехливе хлєбало?

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06.09.2024 13:35 Ответить
то ти типовий 73/43%зебіл, ОПешний бот, і ти досі не вмоєму кондуїті?
То будеш!
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06.09.2024 13:48 Ответить
Перша тисяча 07.02.2023 - 1 030 і друга і третя також у лютому. В березні вже чотири рази було більше тисячі, в листопаді дванадцять разів.

Не звиртай увагу на цього мурликатама, його пости тільки про те що ГШ бреше, їх періодично відаляють, а він все рівно продовжує з упертістю барана - мабуть баобаб.
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06.09.2024 13:57 Ответить
Я помилився в пості - хотів написати "з жовтня 2023", коли за графіком місячні цифри стали "біля 30'000", що означає, що купа цифр "1000+ на день". Але було вже ліньки видаляти і перепощувати.

І ні - це не баран. Це цілеспрямований провокатор. Бач у нього який алгоритм: спочатку вкид, потім обов'язкове звинувачення в "зеленості", якщо мразоту викривають фактажем.
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06.09.2024 14:23 Ответить
Я ся маю єдне око, але все виджу ®

дивно що сьогодні він ще відсвічує
О, він пісіпіздисть (і напевно за гроші, а не ідейний)
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06.09.2024 20:55 Ответить
Все більше і більше впевнююся - "Закрома матушки-Рассеи" показують ДНО! Якщо ще з снарядами та ракетами з БПЛА кацапів "союзники" виручають - то з танками й артустановками - "швах"! Бо закінчується суха пора. Скоро в Україну прийдуть дощі. Земля розкисне. І танкам з ББМ буде важче воювать. Якщо вони все літо їх берегли та не кидали на ЛБЗ - значить їх МАЛО!!!
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06.09.2024 07:34 Ответить
Я Вангую - лілі-путін зовісім скоро оголосить про закінчення війни і перемогу росії в "сво" - на бумазі звичайно. Що лілі-путін назве "перемогою" - те і схавають кацапи як "перемогу" - пропаганда допоможе.
В такій ситуації самі небезпечні стануть "російські патріоти" які почнуть розганяти зраду, що "цєлі сво не достігнути". Тому на данний момент лілі-путін веде ловлю на живця та відстріл "патріотів".
Також будуть небезпечні сьогоднішні фронтовики що теж почнуть відкривати рота. Тому це друга задача - позбутися балакучих фронтовиків у мясних штурмах.
Що далі?
Думаю далі він оголосить типу "нову сво-2" та мобілізацію.
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06.09.2024 12:49 Ответить
Зміни на фронті на ранок 6 вересня:

@ "Торецький напрямок.

ЗСУ вибили супротивника з північної частини Нью-Йорка та південної частини Нелепівки, зайнявши ділянку шириною до 2.32 км на глибину до 2.17 км, включаючи територію «Фенольного заводу».
У східній частині Торецька тривають важкі бої з перемінним успіхом за «Мікрорайон №1». На південній околиці міста супротивник просунувся в районі шахти "Нова" на глибину до 150 метрів".
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06.09.2024 07:45 Ответить
Минув 3852 день москальсько-української війни.
123! одиниць техніки та 1170! чумардосів за день.
Загальна кількість знищених повітряних цілей перевалила за 18 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 622 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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06.09.2024 08:50 Ответить
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06.09.2024 08:52 Ответить
Цікавенько... Це в них з-за чого в Дагестані зменшення населення? Можливі причини:
* катастрофічні втрати в сво
* переселення в інші міста засрашки задля посилення орг.злочинностізємлячєств
* реальне падіння народжуваності

Як особа, що народилась в совку та трохи там пожила, я за другу причину.
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06.09.2024 11:22 Ответить
Нерешті ППО зрушило з місця, а то попередні шість діб по нулям.
По броні остання тенденція мені до вподоби - 45/34/27/16 з нетерпінням чекаю на вихід до рівня ППО.
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06.09.2024 13:34 Ответить
 
 