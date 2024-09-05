На Покровском направлении 42 боевых столкновения. За день ликвидировано 332 оккупанта, из них 144 - безвозвратно, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 58 авиаударов, сбросив 66 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 572 дрона-камикадзе и осуществили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Старицы и Волчанска. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. Тринадцать боев завершены, два - еще продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового. В настоящее время 14 боевых столкновений завершены, три - до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеских наступательных действия в районах Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении велось 13 боев возле Часова Яра, Предтечино, Ивановского, Белой Горы, Иванополье и Клещиевки. Сейчас продолжается одна атака противника.

На Торецком направлении произошло 15 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Торецка и Нелиповки. Восемь столкновений завершены, семь - до сих пор продолжаются.

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На Покровском направлении с начала этих суток шли 42 боя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка. Силы обороны отразили 37 наступательных действий, пять - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 332 оккупанта, из них 144 - безвозвратно. Также уничтожены танк, боевая бронированная машина "Тигр", БМ-21 "Град", один БпЛА, три автомобиля и девять единиц мототехники. К тому же, повреждены четыре танка, один миномет и десять единиц автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 28 раз проводил наступательные действия вблизи Лысовки, Украинска, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Украинские защитники остановили 24 атаки, четыре - еще продолжаются.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении противник осуществил шесть попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Константиновки и Угледара. Четыре боестолкновения завершены, два - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков неподалеку Рботино.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, трижды штурмуя позиции наших войск.

На других направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 15 бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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