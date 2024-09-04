С начала суток на фронте произошло 107 боестолкновений. На Покровском направлении бои продолжаются в восьми локациях, - Генштаб

В настоящее время количество боевых столкновений на фронте возросло до 107. Самые горячие сейчас - Кураховское и Покровское направления. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 4 сентября.

Удары по территории Украины

Сегодня оккупант наносил авиационные удары и вел артиллерийские обстрелы по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. В настоящее время известно о 5 авиационных ударах с применением 11 управляемых авиационных бомб. В частности, под удары врага попали районы таких населенных пунктов - Сумы, Токари, Новая Слобода, Ямполь и Юнаковка. Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты Сидоровка, Нововасильевка, Славгород, Поповка, Высокое, Покровка, Бояро-Лежачи, Заречье, Дмитровка, Михальчина Слобода и Чуйковка.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение вблизи Волчанска, которое сейчас продолжается.

На Купянском направлении российские войска 14 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестово и Мясожаровки, бои продолжаются.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадово, Невского и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор продолжается четыре.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Сиверском направлении, но получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Ивано-Дарьевки оккупанты один раз пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска один раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру.

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На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Нью-Йорка.

В Генштабе отметили, что напряженной остается ситуация на Покровском направлении. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 31 штурм наших позиций. Продолжаются бои в восьми локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Александрополь и Селидово, применив КАБы и неуправляемые авиационные ракеты.

Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении, где враг с начала суток 32 раза атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Константиновки.

В районе Работино на Ореховском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.

На Приднепровском направлении отражено пять вражеских атак, противник успеха не имел.

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