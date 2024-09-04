Від початку доби на фронті відбулося 107 боєзіткнень. На Покровському напрямку бої тривають у восьми локаціях, - Генштаб

На цей час кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 107. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 4 вересня.

Удари по території України

Сьогодні окупант завдавав авіаційних ударів та вів артилерійські обстріли по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На цей час відомо про 5 авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих авіаційних бомб. Зокрема, під удари ворога потрапили райони таких населених пунктів, як Суми, Токарі, Нова Слобода, Ямпіль та Юнаківка. Обстрілам артилерії піддавалися такі населені пункти, як Сидорівка, Нововасилівка, Славгород, Попівка, Високе, Покровка, Бояро-Лежачі, Заріччя, Дмитрівка, Михальчина Слобода та Чуйківка.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення поблизу Вовчанська, яке наразі триває.

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На Куп’янському напрямку російські війська 14 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки, бої тривають.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував у районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває чотири.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Івано-Дар’ївки окупанти один раз намагалися потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська один раз намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

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На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації вісім разів атакував позиції наших військ. На цей час триває боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.

У Генштабі зауважили, що напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. У районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 штурм наших позицій. Тривають бої у восьми локаціях. Також ворожа авіація завдала ударів поблизу населених пунктів Олександропіль та Селидове, застосувавши КАБи та некеровані авіаційні ракети.

Складна ситуація спостерігається на Курахівському напрямку, де ворог від початку доби 32 рази атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Костянтинівки.

В районі Роботиного на Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

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