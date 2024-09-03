За добу на фронті майже 200 боєзіткнень. Понад 100 з них на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку. На даний час відбулося 193 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів трьома ракетами, 62 авіаудари, скинувши при цьому 81 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 555 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та скинули по одній авіабомбі на Макарове і Мале Веселе.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Глушківка і Берестове підрозділи Сил оборони відбили сім штурмів. Триває боєзіткнення у районі Стельмахівки.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 27 разів атакували українських захисників в районах восьми різних населених пунктів. Біля Греківки, Невського і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень - шість, дев’ять та п’ять відповідно.

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського, Іванодар’ївки та Спірного на Сіверському напрямку. Отримав жорстку відсіч і відійшов.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля в районі Часового Яру, а по одній атаці провів у районах Андріївки і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти 14 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, і Торецька, 12 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають у районі Нью-Йорка.

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Основні зусилля ворог і далі зосереджує на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 60 разів атакував наші позиції. Переважна більшість боєзіткнень відбулася в районах Новогродівки і Михайлівки. Дванадцять боїв досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 155 військовослужбовців вбитими та 220 - пораненими. Знищено шість автомобілів та один МТ-ЛБ. Також українські захисники завдали значних пошкоджень шістьом артсистемам, трьом автомобілям, одній бронемашині та танку.

На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні - на цей час доби зафіксовано 46 ворожих атак. Три з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Костянтинівки, Українська і Георгіївки. Окупанти застосовують бронетехніку – знищено десять БМП, один БТР, три мотоцикла та пошкоджено танк.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку сьогодні агресор 10 разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зупинено шість атак російських загарбників неподалік Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи провели п’ять безуспішних спроб прорватись в острівну зону.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

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