За сутки на фронте почти 200 боестолкновений. Более 100 из них на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском направлении. В настоящее время произошло 193 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара тремя ракетами, 62 авиаудара, сбросив при этом 81 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 555 дронов-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и сбросили по одной авиабомбе на Макарово и Малое Веселое.
Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Глушковка и Берестовое подразделения Сил обороны отбили семь штурмов. Продолжается боестолкновение в районе Стельмаховки.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении за сегодня российские войска 27 раз атаковали украинских защитников в районах восьми различных населенных пунктов. Возле Грековки, Невского и Новосадового произошло больше всего боестолкновений - шесть, девять и пять соответственно.
Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского, Иванодарьевки и Спорного на Северском направлении. Получил жесткий отпор и отошел.
На Краматорском направлении украинские воины отбили семь попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия в районе Часова Яра, а по одной атаке провел в районах Андреевки и Клещиевки.
На Торецком направлении, где оккупанты 14 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, и Торецка, 12 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются в районе Нью-Йорка.
Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на Покровском направлении. Здесь, в течение этих суток, агрессор 60 раз атаковал наши позиции. Подавляющее большинство боестолкновений произошло в районах Новогродовки и Михайловки. Двенадцать боев до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 155 военнослужащих убитыми и 220 - ранеными. Уничтожено шесть автомобилей и один МТ-ЛБ. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения шести артсистемам, трем автомобилям, одной бронемашине и танку.
На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны - на это время суток зафиксировано 46 вражеских атак. Три из них продолжаются. В основном бои продолжались в районах Константиновки, Украинска и Георгиевки. Оккупанты применяют бронетехнику - уничтожено десять БМП, один БТР, три мотоцикла и поврежден танк.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении сегодня агрессор 10 раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки.
На Ореховском направлении остановлено шесть атак российских захватчиков неподалеку Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения провели пять безуспешных попыток прорваться в островную зону.
Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль