Сегодня враг 118 раз атаковал позиции ВСУ, почти половина атак – на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 враг 118 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину от всех атак.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Карповичи, Покровка, Порозок, Дмитровка, Сопич, Бобылевка, Большая Писаревка и Бояро-Лежачие. Под авиаудары попали Эсмань, Усок и Юнаковка.

Известно, что за сегодня российская авиация сбросила 24 КАБа на территорию Курской области РФ. Били оккупанты по Курской области также из РСЗО и ствольной артиллерии.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. В настоящее время бой продолжается.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Глушковки, Синьковки и Берестового.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Твердохлебово, Дружелюбовка, Новосадово, Грековка, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили восемь из 16 вражеских атак. Бои продолжаются. Возле Петропавловки и Боровой упали девять вражеских авиабомб.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник трижды атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки и Спорного. Наши защитники отбили все атаки.

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На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Андреевки и Часова Яра. Возле последнего три боестолкновения продолжаются. Враг активно применяет авиацию, сбросив на районы населенных пунктов Ступочки и Белая Гора четыре КАБа. По Григорьевке дважды бил НАРами.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время достигло семи. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам Дачного, Константиновки, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 31 попытку атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Миролюбовки, Михайловки и Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая вражеский натиск, уже отбили 21 атаку противника, десять боестолкновений еще продолжаются. Основные усилия оккупанты прикладывают возле Новогродовки и Михайловки, где зафиксировано 11 и 9 боестолкновений соответственно.

Больше всего боев сегодня на Кураховском направлении, где захватчики 37 раз атаковали наши подразделения - активнее всего пытаются продвинуться в районах Украинска, Константиновки и Георгиевки. Пять боев еще продолжаются.

На Времевском направлении захватчики восемь раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Константиновки. Атаки отбиты.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении подвергся удару 20 НАРами район села Пятихатки. Также оккупанты провели пять атак возле Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении отбита одна вражеская атака. По Николаевке захватчики выпустили 40 неуправляемых авиаракет.

На других направлениях, в настоящее время, враг активных действий не ведет.