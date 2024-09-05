Общие боевые потери РФ с начала войны - около 621 550 человек (+1200 за сутки), 8624 танка, 17 725 артсистем, 16 869 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 621 550 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 621 550 (+1200) человек,
- танков - 8624 (+6) единицы,
- боевых бронированных машин - 16 869 (+21) единиц,
- артиллерийских систем - 17 725 (+31) единиц,
- РСЗО - 1177 (+0) единиц,
- средств ПВО - 940 (+0) единиц,
- самолетов - 368 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 658 (+42) единиц,
- крылатых ракет - 2587 (+7) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 044 (+37) единицы,
- специальной техники - 3024 (+10) единицы.
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+7 Орест Гарай
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На сьогодні арта з початку року 9 243 ствола, 22+23 - 8 482. Скільки ще стволів розірвало або просто зносилося нам невідомо.
CAESAR при заявленому мінімумі в 2 тис пострілів до нього так і не дотягував, то що казать про совкову спадщину.
Які вогняні вали на початку війни ці 3,14дари влаштовували, та і зараз стріляють що дурні, але це вже все більше нагадує судоми.
Я-то думаю, чого це відосів, де кацапи після будь-якого поранення вставляють собі ствол у рота чи притискають гранату без чеки до пуза, СОТНІ. А он воно що - це вони допомагають доблєсному "президету НАМН" розказувати про 80-98% реабілітованих і повернувшихся "в стрій" і "покращувати статистику".
А по суті питання: коли вже всілякі ідіоти типу перестануть тягти в українській інфо-простір абсолютно брехливу інформацію від кацапів? Мабуть коли самі кацапами перестануть бути?
Лінія активних бойових дій близько тисячі км (данні ГШ).
Один кацап на один км протягом однієї доби, це, як по мені, малувато.
Саме тому так важливо слідкувати не за кількістю знищених танків, а за кількістю знищених автомобілів логістики. Хєра зо два забезпечиш 150'000 осіб на площі 15'000 км2, якщо в тебе немає вантажівок. А значить - хєра зо два зконцентурєш війська і понаступаєш. Чи ви думаєте, що ЗСУ просто так витрачає дрона на кожну "буханку"?
Жалко нема статистики по НПЗ, не стане їх, не треба буде слідкувати за автівками.
105! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 621 000!!! це більше, ніж таке місто, як Барнаул, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.