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армия РФ (17988) Генштаб ВС (5752) ликвидация (3117) уничтожение (6217)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 621 550 человек (+1200 за сутки), 8624 танка, 17 725 артсистем, 16 869 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 621 550 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 621 550 (+1200) человек,
  • танков - 8624 (+6) единицы,
  • боевых бронированных машин - 16 869 (+21) единиц,
  • артиллерийских систем - 17 725 (+31) единиц,
  • РСЗО - 1177 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 940 (+0) единиц,
  • самолетов - 368 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 658 (+42) единиц,
  • крылатых ракет - 2587 (+7) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 044 (+37) единицы,
  • специальной техники - 3024 (+10) единицы.

Смотрите также: Десантники 79-й бригады отбили вражеский штурм и уничтожили 6 единиц техники оккупантов в районе Константиновки. ВИДЕО

Ліквідація російської армії 4 вересня
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Топ комментарии
+17
Минув 3851 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 621 000!!! це більше, ніж таке місто, як Барнаул, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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05.09.2024 08:53
+9
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05.09.2024 08:55
+7
Кацапи фізично не можуть виконувати наступальні дії на ВСЬОМУ фронті - контингенту в 500 тис. осіб для цього трішки замало. Фронт, насправді, це "очагова" оборона. Те, що малюють на картах як "суцільні лінії оборони" - в кращому випадку нариті трактором траншеї, в яких людей немає тижнями і можна по тих траншеях кілометри пройти, не зустрівши нікого. В т.ч. і в українських укріпленнях. 1000 км - це мільйон метрів. Це треба б було б ВСЕ військо кацапів посадити в окопи тоненькою лінією через кожні 2 метри. Але фактом є те, що на відстані 20-40 км від ЛБЗ знаходиться (займаючи реально оцю 20км полосу шириною і довжиною 750-1000км), вірогідно десь біля 100-150 тисяч особового складу. Всі інші особи контингенту - то тиловики, забезпечення, росгвардія, загородзагони, фсб-шники, резерви тощо.

Саме тому так важливо слідкувати не за кількістю знищених танків, а за кількістю знищених автомобілів логістики. Хєра зо два забезпечиш 150'000 осіб на площі 15'000 км2, якщо в тебе немає вантажівок. А значить - хєра зо два зконцентурєш війська і понаступаєш. Чи ви думаєте, що ЗСУ просто так витрачає дрона на кожну "буханку"?
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05.09.2024 09:28
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стволки меншає. Це все ж таки якась тенденція.
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05.09.2024 07:22 Ответить
Може щось сьогодні з Новоросійська результативне почуємо? Хоча місцева кацапня пише про канонавду на підступах до порту
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05.09.2024 07:27 Ответить
там у порту іх набилось, що кільки в банці, і якщо вдасться хоч однму оминути бонові загородження, то у щось влучити - це не проблема. Але скоріше\простіше всьго підкараулити у нічний час когось на рейді.
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05.09.2024 07:33 Ответить
Це чергове підтвердження того, що все колись закінчується.
На сьогодні арта з початку року 9 243 ствола, 22+23 - 8 482. Скільки ще стволів розірвало або просто зносилося нам невідомо.
CAESAR при заявленому мінімумі в 2 тис пострілів до нього так і не дотягував, то що казать про совкову спадщину.
Які вогняні вали на початку війни ці 3,14дари влаштовували, та і зараз стріляють що дурні, але це вже все більше нагадує судоми.
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05.09.2024 10:11 Ответить
щось мені здається, що ми вже не побачимо в цьому місяці 40+ стволів на добу.
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05.09.2024 10:14 Ответить
Ну 120 мм трубу з піддоном зразка 1938 року ще можуть наклепать, питання чи є чим стрілять.
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05.09.2024 10:32 Ответить
ну так, міномйоти теж враховуються, але ж "однімі міномйотамі сит нє будєш"))
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05.09.2024 10:42 Ответить
Це я то того що 40+ може ше й побачимо, а от 70+ скоріш за все ні.
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05.09.2024 10:48 Ответить
однозначно.
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05.09.2024 10:50 Ответить
сухого грунту залишився останній місяць, тому вересень буде рекордним по чумардосам.
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05.09.2024 07:27 Ответить
Вже багато разів писали розяснення. Це вбиті і поранені. Якась частина поранених помре в госпіталях, або стане інвалідами. Невелика частина підлікується і повернеться на війну. Як мінімум половина це безповоротні втрати.
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05.09.2024 08:40 Ответить
Ага, тільки кінчені кацапські речники повністю мовчать про відсоток реально евакуйованих з поля боя. ЗВІСНО, якщо лікують тільки тих, хто самотужки фактично вийшов з "сірої зони", ширина якої 10-20 км - то таких лікувати можна і з 98% ефективністю.

Я-то думаю, чого це відосів, де кацапи після будь-якого поранення вставляють собі ствол у рота чи притискають гранату без чеки до пуза, СОТНІ. А он воно що - це вони допомагають доблєсному "президету НАМН" розказувати про 80-98% реабілітованих і повернувшихся "в стрій" і "покращувати статистику".

А по суті питання: коли вже всілякі ідіоти типу перестануть тягти в українській інфо-простір абсолютно брехливу інформацію від кацапів? Мабуть коли самі кацапами перестануть бути?
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05.09.2024 09:17 Ответить
Знову занив.
Лінія активних бойових дій близько тисячі км (данні ГШ).
Один кацап на один км протягом однієї доби, це, як по мені, малувато.
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05.09.2024 08:53 Ответить
Кацапи фізично не можуть виконувати наступальні дії на ВСЬОМУ фронті - контингенту в 500 тис. осіб для цього трішки замало. Фронт, насправді, це "очагова" оборона. Те, що малюють на картах як "суцільні лінії оборони" - в кращому випадку нариті трактором траншеї, в яких людей немає тижнями і можна по тих траншеях кілометри пройти, не зустрівши нікого. В т.ч. і в українських укріпленнях. 1000 км - це мільйон метрів. Це треба б було б ВСЕ військо кацапів посадити в окопи тоненькою лінією через кожні 2 метри. Але фактом є те, що на відстані 20-40 км від ЛБЗ знаходиться (займаючи реально оцю 20км полосу шириною і довжиною 750-1000км), вірогідно десь біля 100-150 тисяч особового складу. Всі інші особи контингенту - то тиловики, забезпечення, росгвардія, загородзагони, фсб-шники, резерви тощо.

Саме тому так важливо слідкувати не за кількістю знищених танків, а за кількістю знищених автомобілів логістики. Хєра зо два забезпечиш 150'000 осіб на площі 15'000 км2, якщо в тебе немає вантажівок. А значить - хєра зо два зконцентурєш війська і понаступаєш. Чи ви думаєте, що ЗСУ просто так витрачає дрона на кожну "буханку"?
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05.09.2024 09:28 Ответить
Так воно і є. Але авто наздогнали ББМ тільки в листопаді 23-го, через обмеженний ресурс все спрямовувалось на першочергову загрозу - броню, на спецтехніку взагалі не звертали увагу.
Жалко нема статистики по НПЗ, не стане їх, не треба буде слідкувати за автівками.
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05.09.2024 10:45 Ответить
НПЗ - це ж не танк, щоб іх можно було підраховувать. Це ціле місто по розміру. Звісно можно вирахувати скільки і яких на кожному конкретному НПЗ установок АВТ, але важко отримати інфу про тупінь їх пошкоджень при влучанні. Крім того, на НПЗ, окрім прямої перегонки окремо існують ще десятки окремих технологічних виробництв і процесів.
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05.09.2024 10:57 Ответить
Минув 3851 день москальсько-української війни.
105! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 621 000!!! це більше, ніж таке місто, як Барнаул, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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05.09.2024 08:53 Ответить
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05.09.2024 08:55 Ответить
 
 