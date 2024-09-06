УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4315 відвідувачів онлайн
Новини
2 498 49
Байден (2853) допомога (7871) США (20980) Остін Ллойд (508)

Байден оголосить про новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін

6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн доларів. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він наголосив, що через наближення зими для України зараз "критичний момент".

"Тому я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни", - сказав Остін.

Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на "Рамштайні": Пакети допомоги мають працювати без затримок, боротьба на Донеччині залежить від цього

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Як це ПОТУЖНО!
Маленька Румунія дарує Україні Петріот на 2 млрд.
А у США висять 6 млрд., що можуть 30 вересня згоріти, але США виділяє лише 250 млн. допомоги!
--
Ай молодець Остін, це вже по ЛІДЕРСЬКІ, чи ще ні?
показати весь коментар
06.09.2024 13:00
+11
Олег Пономарь - старий брехун і спекулянт смислами, для якого всі смисли перевернуті.

Краще рахуй скільки разів по 250 млн увійдуть у 6 млрд, які байден затиснув для України? Цей друг усе літо майже нічого не дав!
показати весь коментар
06.09.2024 13:06
+11
Шукає, бо не знала, що після серпня 2024 буде вересень 2024?
Позорніки!

Авиабаза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВВС США «Девис-Монтен» - місце зберігання літаків США, якими вони не користуються. А ще таке є по танках та БМП
показати весь коментар
06.09.2024 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
байден дай дозвіл дозвіл дозвіл...
показати весь коментар
06.09.2024 12:52 Відповісти
погано просиш, на коленi смерд.
показати весь коментар
06.09.2024 13:00 Відповісти
Так в вересні допомога на 6 млд може перетворитись на гарбуз
показати весь коментар
06.09.2024 12:53 Відповісти
Не можна щоб рашка програла. Тому Доля цих 61 млрдів як в ленд-лізу.
показати весь коментар
06.09.2024 13:19 Відповісти
Уявіть скільки озброєння отримало б ЗСУ на ці 6 млрд. Кацапи так і залишилися б під Авдіївкою, в кращому випадку для них. А з Курськом було б те, що зараз з Покровськом.
показати весь коментар
06.09.2024 13:32 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/fejki-o-pomoshhi-ukraine-chto-na-samom-dele-proishodit-s-dengami-na-oruzhie/ Олег Пономарь : "В ТВИ запустили фейк. Якобы из многострадального пакета помощи Украине, который принял Конгресс в апреле, на оружие осталось 6 млрд и они должны быть использованы до 30 Сен. Якобы, если они не будут использованы до 30/09, то они сгорят; это фейк.
Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года.
Новая Палата представителей, которая начнет работу 5 Янв., и в которой (надеемся) будет большинство уже у демократов, сразу займется новым большим пакетом помощи Украине. Но также я писал ранее, что даже сегодняшняя Палата, где есть минимальное большинство у республиканцев, еще до Нового Года может попытаться принять большой пакет помощи Украине - этим составом. Для этого снова большинство голосов дадут демократы и недостающие голоса могут дать умеренные республиканцы. Большим подспорьем для принятия такого пакета до НГ был бы проигрыш Трампа 5 Ноября. Тогда республиканцы и Джонсон перестанут слушать Трампа и между 5 Ноября и Новым Годом появится хорошее окно возможностей. Либо - уже после НГ новым составом Палаты и при условии победы Харрис, конечно.

Как бы там ни было, до Нового Года деньги есть и три дня назад Кирби объявил, что в Украину отправляется очередной пакет."
показати весь коментар
06.09.2024 12:55 Відповісти
Зараз вам Секонд Фьорст грунтовно доведе, що то не фейк, гроші згорять, винні Байден з Харріс особисто.
показати весь коментар
06.09.2024 13:03 Відповісти
он, дивися, нижче, вже "доводять" окрім , є ще трампіські боти та , які заходять сюди на цензор лише в контексті виборів в США.

А до я ще придивлюсь, чи він заслуговує місця в моєму кондуїті трампістів...
показати весь коментар
06.09.2024 13:41 Відповісти
По пацаки голимі на побігеньках. Тут десь крутиться їх куратор, який їм методички складає. Суворий дядька, всі вищеперелічені йому в подмётки не годятся.
показати весь коментар
06.09.2024 14:06 Відповісти
мы занимаемся просветительской важной работой А знаешь как оно наверно будет? Байден до 30 сентября поставит Конгрес вопрос о продлении, а Конгрес скажет "А иди ка нах, раньше надо было использовать". И оно погорит. И виноват кто? Конечно не байда а Конгрес и лично Трамп, и вы злостно затопаете ножками. А чего их не поставить завтра, а? Нагнать самолетов с оружием 6 млрд в оружии это не очень много.
показати весь коментар
06.09.2024 14:44 Відповісти
ну, хіба що, скаже не Конгрес, а Трамп, через свого лакея Джонсона - але це не гратиме жодної ролі. Бо Біль про допомогу Україні так виписаний, що про це може оголосити Держедеп (поставити Конгрес перед фактом), почитай свого дружка, там де він не збрехав - і цього буде достатньо. Так що Джонсон на це ніяк не вплине - в нього не буде інструменту "не поставлю на голосування, і все тут".
показати весь коментар
06.09.2024 14:56 Відповісти
А ты думаешь враги Украины - комуняки и байда что хотят сделать apropriation, типа просто поставить в известность Конгресс? Конечно нет ! И поставлять они тоже нехотят ! Так чего ж белый дом "так хочет сохранить 6 лярдов" что "ведет переговоры с Конгрессом"? Какие переговоры, если поставить перед фактом? А! Цитирую

Sources close to the negotiations told that the State Department hopes to attach an extension of the PDA authorities to a ********** Resolution, a short-term emergency spending bill that the Senate and House of Representatives must pass this month to avoid a Sept. 30 government shutdown.

О как ! Хотят как всегда твари делали "присоеденить" к какому уже неважно дерьму потому что будут посланы в эротическое путишествие Конгрессом автоматом. Так чего не поставят оружие, чего ************* Байден не просто сделает запрос ???? Какие мысли? Что они там переговариваются. Твари вечно все "присоеденяют" к какой то дичи, которая пройти априори не может....
показати весь коментар
06.09.2024 15:24 Відповісти
Олег Пономарь - старий брехун і спекулянт смислами, для якого всі смисли перевернуті.

Краще рахуй скільки разів по 250 млн увійдуть у 6 млрд, які байден затиснув для України? Цей друг усе літо майже нічого не дав!
показати весь коментар
06.09.2024 13:06 Відповісти
Бред. Давай напомню что огласили помощи на 61 миллиард, для дебилов. Умные знают что там помощи военной на 7.8 миллиардов. Из них за все время дали 1.8, 6 висят и реально могут сгореть. Чего ее не поставить например в следующий вторник?

Все просто демократическо-комунистическая партия не хочет помогать Украине, а байден ************* мудак. А в Украине просто толпа клинических идиотов. Но ТРАМП спасет Украину !
показати весь коментар
06.09.2024 13:15 Відповісти
Сейчас когда в пресе ктото поднял этот вопрос
начали оправдываться, работаем чтобы продлить право на использование

а вот пономарь, и его поклонники - пишут, что и так можно будет использовать после 30 сентября

Сейчас 6.1млрд PDA сгорают 30 октября
в 2022 уже сгорели 1.6млрд - что же не продлили?

5.1млрд, остаток найденный аудитом за 2022-2023года - не сгорают

Итого
Новый президент будет иметь 5.1млрд + возможно 6.1млрд если уведомят Конгресс

В зависимости кто станет президентом
могут быть варианты
- передаю например единовременно оружия на 5,1 и может даже 6.1 (если продлят), если не пойдеш на переговоры. с твоим планом кандидат не согласен
- PDA сгорел, денег нет, 5.1 "не комфортно". Конгресс виноват. Дайте еще денег

могут быть еще подварианты
показати весь коментар
06.09.2024 13:55 Відповісти
Достаточно того что путька заявил что он поддерживает харрис на выборах, все что нужно знать почитателям демократов🤣 хотя эти 73% никогда не поумнеют
показати весь коментар
06.09.2024 16:14 Відповісти
От нах цих гнилих виправдань та допомога потрібна на вчора і її обітцяли при прийнятті законопроекту надати швидко

До 30 вересня її можна використовувати без всяких рішень конгресу і затримок, після як мінум до 5 січня будуть затримки а потім треба рішення яке може буде а може і не буде

Що заважає зараз надати допомогу якщо вона вже необхідна на Донбасі

І ще нагадаю вам що 6 млрд... уже згоріли з попередніх допомог і не були використані
показати весь коментар
06.09.2024 13:15 Відповісти
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Закон

SEC. 302. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22&section=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".

против пономаря
"Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года."

сложно открыть закон и прочитать, что в законе?
сказано fiscal year 2024 - который заканчивается 30 сентября 2024

эти деньги можно будет использовать, если до 30 сентября 2024 уведомить Конгресс, что будет выделена помощь, а помощь можно и позже поставить
или изменить закон в Конгрессе

в приницпе пономарь молодец, умеет писать - раз на него ведутся
и не могут сопоставить факты (закон со словами пономаря)
и сделать свой вывод
показати весь коментар
06.09.2024 13:46 Відповісти
ну, нарешті ти визнав, що ці гроші можна використати і в наступному фінансовому році ("эти деньги можно будет использовать, если до 30 сентября 2024 уведомить Конгресс, что будет выделена помощь, а помощь можно и позже поставить"). Дочитався, тут похвалю.
Бо в попередніх своїх побрехеньках ти ******, що дільки до 30 вересня ц.р., і не далі.
показати весь коментар
06.09.2024 13:55 Відповісти
Для цього надо повідомити Конгрес до 30 вересня, тобто фактично підписати PDA на 6.1млрд
А поставляти можна пізніше

Зараз ці гроші не можна використати в наступному фінансовому році

На сьогодні щось зроблено, щоб подовжити право на ці гроші після 30 вересня?
Нічого не зроблено

Тому не треба маніпулювати

Маніпуляція ось "Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года."

Лендлізом також можна скористатись, якщо приймуть новий закон
показати весь коментар
06.09.2024 14:01 Відповісти
Томагавк то шо треба було б.
показати весь коментар
06.09.2024 12:57 Відповісти
ще крапелька! дякую! майже напився 😁
показати весь коментар
06.09.2024 13:00 Відповісти
Як це ПОТУЖНО!
Маленька Румунія дарує Україні Петріот на 2 млрд.
А у США висять 6 млрд., що можуть 30 вересня згоріти, але США виділяє лише 250 млн. допомоги!
--
Ай молодець Остін, це вже по ЛІДЕРСЬКІ, чи ще ні?
показати весь коментар
06.09.2024 13:00 Відповісти
Румунія просто так дарує Україні Петріот? Хех,...

Видно клоуна...
показати весь коментар
06.09.2024 13:32 Відповісти
На себе подивись. Бо вона дарує, а не розказує про "30 вересня може згоріти 6 млрд. допомоги" Хех
показати весь коментар
06.09.2024 13:34 Відповісти
" Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України."

На вересень залишилося ще 6 млрд, це скільки разів буде по 250 мільйонів доларів:

"Адміністрація Байдена шукає способи використати мільярди доларів для України, які можуть "згоріти" 30 вересня Джерело: https://biz.censor.net/n3508545
показати весь коментар
06.09.2024 13:02 Відповісти
Шукає, бо не знала, що після серпня 2024 буде вересень 2024?
Позорніки!

Авиабаза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВВС США «Девис-Монтен» - місце зберігання літаків США, якими вони не користуються. А ще таке є по танках та БМП
показати весь коментар
06.09.2024 13:08 Відповісти
так от цю авіабазу також потрібно захищати власним Петріотом, і не одним; але й тих мало ще, так вважають багато хто в Пентагоні, а тим більше, в стаді слонів.
А раптом що касапи чи китайози, чи інша Иновська шваль полізе - на ці літаки підготовлені льотчики в США знайдуться, на відміну від України. Бо в США власна безпека - понад усе, давно готуються до можливих загроз.
показати весь коментар
06.09.2024 13:37 Відповісти
Логіка у тебе рагуля зі Жмеринки, який зимою сніга сусіду не дасть, бо собі мало )))
Не рівняй усіх по собі
показати весь коментар
06.09.2024 13:43 Відповісти
та пішов ти на...(папереть)хуй, клоун зебільний проси там, а я по п'ятницям не подаю.
показати весь коментар
06.09.2024 13:45 Відповісти
О, дерьмо з вух полізло. Великий стратег жлобського напрямку, що сам жлоб та інших таких самих виправдовує.
Вибач, але та хрень, що ти тут пишеш, нормальній людині на голову не налазить.
показати весь коментар
06.09.2024 13:51 Відповісти
ще раз, і востаннє, ПНХ, бо ти не просто ненормальний, ти типовий 73/43%зебіл
показати весь коментар
06.09.2024 14:09 Відповісти
Чого ти мене звеш до себе у гості?
Я не прийду
показати весь коментар
06.09.2024 14:12 Відповісти
Тут "бригада" московитів
(на мій погляд, все таки московитів )
працює, бо все на "пальцях " пояснюєш, що саме маленька частина

(але сама активна, популістична, сама криклива, через яку притомні
(які підтримують Україну )
республіканці, отримують "іспанський сором".)

від республіканців

( а саме MAGA яку очолює трамп)

біля 6 місяців блокувала голосування за допомогу Україні, і що навіть притомні республіканці критикували цю меншість (тобто MAGA )за московитської наративи, але ця "бригада" робить вигляд що не помітила доводів наведених мною, і далі свою "методточку" продовжують відображати в тексті.
показати весь коментар
06.09.2024 19:26 Відповісти
А ось що відбувається в США
(новина за 3 вересня 2024, там і посилання на першоджерело "The Hill")
:

"Група республіканців, які виступають проти Трампа, запустила антирекламу вартістю $11,5 млн у ключових штатах"

"У рамках кампанії буде розміщено 30-секундний рекламний ролик із колишніми виборцями президента Трампа, які заявляють, що планують підтримати кандидатуру віцепрезидентки Гарріс в листопаді, а також 79 білбордів із зображеннями колишніх виборців Трампа. "

"Ми допомагаємо підняти голоси цих незадоволених республіканців і створити структуру дозволу для багатьох інших традиційних виборців Республіканської партії відкинути Дональда Трампа і його рух MAGA, навіть якщо це означає голосування за демократів, з якими вони можуть мати політичні розбіжності", - зазначила Сара Лонгвелл, виконавчий директор організації "Республіканські виборці проти Трампа".

https://espreso.tv/svit-grupa-respublikantsiv-yaki-vistupayut-proti-trampa-zapustila-antireklamu-vartistyu-115-mln-u-klyuchovikh-shtatakh

Не знаю, чи було таке колись, щоб республіканці, були готові проголосувати за демократа, лиш би не пройшов кандидат від республіканців ?
показати весь коментар
06.09.2024 23:15 Відповісти
він такий
аргументи переходять на образи, іноді навіть "доноси" адмінам пишуть, коли закінчуються образи
показати весь коментар
06.09.2024 14:14 Відповісти
Такі темпи та обсяги надання військової допомоги з боку США в цьому році , в рази меньше ніж були у 2022 та 2023 роках.
Це незаперечний факт.
Чому так?
Напевно хочуть замороження війни на умовах пуйла.
показати весь коментар
06.09.2024 13:07 Відповісти
А якщо Камала стане президентом, ух допомоги буде. Навіть не знатимемо куди її подіти.
показати весь коментар
06.09.2024 13:07 Відповісти
***** тратит только на ракеты которыми бьет по Украине по 1 миллиарду баксов в день. А нам капают по 250 миллионов в месяц и еще руки связывают
показати весь коментар
06.09.2024 13:08 Відповісти
Що тут вже скажеш...і кому?...і для чого? Якесь задзеркалля, та збочена логіка. Тільки смерті , кров і страждання справжні.
показати весь коментар
06.09.2024 13:19 Відповісти
Мова мабуть не про гроші, а про військову допомогу зброєю та ************ на суму, близько 6 млрд дол США, згідно чинного Закону США. Схоже, Держдеп все ще шукає спосіб матеріалізації грошей, щоб вони перетворилися у військове обладнання, потрібне Україні.
Гроші не стріляють.
показати весь коментар
06.09.2024 13:26 Відповісти
Проте до 1 жовтня, треба повідомити Конгрес, що гроші будут використані
матеріалізувати можна буде пізніше

якщо не повідомлять, тоді заміть закона "не комфортно" якого не існує
буде посилання на існуючий закон, що закінчились гроші на PDA 2024

За замовчуванням, з 1 жовтня 2024, PDA складає 100млн на всі країни
показати весь коментар
06.09.2024 14:18 Відповісти
Эй, бидон, где обещанные 3 дополнительные системы Patriot?
показати весь коментар
06.09.2024 15:05 Відповісти
Те що можливо: бмп Бредлі, зрк Хоук, сау М 109. Це не дуже складна техніка ( не літаки та не Петріот). На ці гроші іх можна тисячами ремонтувати та надавати.
Але не дай Боже нам перемогти- тільки не програти.
То і отримуємо по краплі.
показати весь коментар
06.09.2024 15:36 Відповісти
Ще одна адекватна думка, когось з проукраїнських касапів - тому анонімного https://t.me/ToBeOr_Official/15965 Быть Или :
"Администрация Байдена пытается спасти миллиарды долларов для Украины в преддверии дедлайна. Вижу, что многие переживают, что 30 сентября сгорят $6млрд по программе PDA. Скажу сразу: не сгорят.
Вообще данная ситуация возникла в связи с очередным правительственным шатдауном, который надвигается 30 сентября.
Вы, должно быть, помните, что 1 октября 2023 из-за https://t.me/ToBeOr_Official/13371 блокировок трампистов полноценный бюджет США так и не был принят, а вместо этого действовали так называемые C.R. (********** Resolutions) - временные бюджеты, которые истекали каждые полтора месяца.
Последний C.R. был принят в конце апреля-начале мая и действовал до 30 сентября. И вот мы опять накануне нового шатдауна.
Теперь Конгрессу нужно принять очередной C.R., чтобы избежать шатдауна, в котором нужно прописать продление PDA для Украины.

То есть это чисто технический, а не политический момент. И вот, что https://www.reuters.com/world/biden-administration-races-save-billions-ukraine-aid-deadline-looms-2024-09-05/ пишет Reuters.
1. Помощники конгрессменов, осведомлённые о ходе переговоров, считают, что решение будет принято с учётом твёрдой двухпартийной поддержки Украины.
2. Но если что-то пойдёт не так, администрация Байдена рассматривает План "Б", при котором Госдеп объявит о выделении всех оставшихся средств до 30 сентября, заранее прописав таймлайн отложенных поставок.
То есть администрация Байдена давно в курсе и проблем быть не должно".
показати весь коментар
06.09.2024 17:23 Відповісти
 
 