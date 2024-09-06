Байден оголосить про новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн, - Остін

6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він наголосив, що через наближення зими для України зараз "критичний момент".

"Тому я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни", - сказав Остін.

Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на "Рамштайні": Пакети допомоги мають працювати без затримок, боротьба на Донеччині залежить від цього