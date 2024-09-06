Байден оголосить про новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн, - Остін
6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Він наголосив, що через наближення зими для України зараз "критичний момент".
"Тому я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни", - сказав Остін.
Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета.
Топ коментарі
+16 Андрей Павлов dab95263
показати весь коментар06.09.2024 13:00
+11 Mod Dom
показати весь коментар06.09.2024 13:06
+11 Андрей Павлов dab95263
показати весь коментар06.09.2024 13:08
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Будь ласка, зачекайте...
Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года.
Новая Палата представителей, которая начнет работу 5 Янв., и в которой (надеемся) будет большинство уже у демократов, сразу займется новым большим пакетом помощи Украине. Но также я писал ранее, что даже сегодняшняя Палата, где есть минимальное большинство у республиканцев, еще до Нового Года может попытаться принять большой пакет помощи Украине - этим составом. Для этого снова большинство голосов дадут демократы и недостающие голоса могут дать умеренные республиканцы. Большим подспорьем для принятия такого пакета до НГ был бы проигрыш Трампа 5 Ноября. Тогда республиканцы и Джонсон перестанут слушать Трампа и между 5 Ноября и Новым Годом появится хорошее окно возможностей. Либо - уже после НГ новым составом Палаты и при условии победы Харрис, конечно.
Как бы там ни было, до Нового Года деньги есть и три дня назад Кирби объявил, что в Украину отправляется очередной пакет."
А до я ще придивлюсь, чи він заслуговує місця в моєму кондуїті трампістів...
Sources close to the negotiations told that the State Department hopes to attach an extension of the PDA authorities to a ********** Resolution, a short-term emergency spending bill that the Senate and House of Representatives must pass this month to avoid a Sept. 30 government shutdown.
О как ! Хотят как всегда твари делали "присоеденить" к какому уже неважно дерьму потому что будут посланы в эротическое путишествие Конгрессом автоматом. Так чего не поставят оружие, чего ************* Байден не просто сделает запрос ???? Какие мысли? Что они там переговариваются. Твари вечно все "присоеденяют" к какой то дичи, которая пройти априори не может....
Краще рахуй скільки разів по 250 млн увійдуть у 6 млрд, які байден затиснув для України? Цей друг усе літо майже нічого не дав!
Все просто демократическо-комунистическая партия не хочет помогать Украине, а байден ************* мудак. А в Украине просто толпа клинических идиотов. Но ТРАМП спасет Украину !
начали оправдываться, работаем чтобы продлить право на использование
а вот пономарь, и его поклонники - пишут, что и так можно будет использовать после 30 сентября
Сейчас 6.1млрд PDA сгорают 30 октября
в 2022 уже сгорели 1.6млрд - что же не продлили?
5.1млрд, остаток найденный аудитом за 2022-2023года - не сгорают
Итого
Новый президент будет иметь 5.1млрд + возможно 6.1млрд если уведомят Конгресс
В зависимости кто станет президентом
могут быть варианты
- передаю например единовременно оружия на 5,1 и может даже 6.1 (если продлят), если не пойдеш на переговоры. с твоим планом кандидат не согласен
- PDA сгорел, денег нет, 5.1 "не комфортно". Конгресс виноват. Дайте еще денег
могут быть еще подварианты
До 30 вересня її можна використовувати без всяких рішень конгресу і затримок, після як мінум до 5 січня будуть затримки а потім треба рішення яке може буде а може і не буде
Що заважає зараз надати допомогу якщо вона вже необхідна на Донбасі
І ще нагадаю вам що 6 млрд... уже згоріли з попередніх допомог і не були використані
SEC. 302. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (http://uscode.house.gov/quicksearch/get.plx?title=22§ion=2318 22 U.S.C. 2318(a)(1) ) shall be applied by substituting "$7,800,000,000" for "$100,000,000".
против пономаря
"Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года."
сложно открыть закон и прочитать, что в законе?
сказано fiscal year 2024 - который заканчивается 30 сентября 2024
эти деньги можно будет использовать, если до 30 сентября 2024 уведомить Конгресс, что будет выделена помощь, а помощь можно и позже поставить
или изменить закон в Конгрессе
в приницпе пономарь молодец, умеет писать - раз на него ведутся
и не могут сопоставить факты (закон со словами пономаря)
и сделать свой вывод
Бо в попередніх своїх побрехеньках ти ******, що дільки до 30 вересня ц.р., і не далі.
А поставляти можна пізніше
Зараз ці гроші не можна використати в наступному фінансовому році
На сьогодні щось зроблено, щоб подовжити право на ці гроші після 30 вересня?
Нічого не зроблено
Тому не треба маніпулювати
Маніпуляція ось "Эти деньги можно использовать и после 30 Сентября и Байден как раз и пытается их равномерно распределить до Нового Года."
Лендлізом також можна скористатись, якщо приймуть новий закон
Маленька Румунія дарує Україні Петріот на 2 млрд.
А у США висять 6 млрд., що можуть 30 вересня згоріти, але США виділяє лише 250 млн. допомоги!
--
Ай молодець Остін, це вже по ЛІДЕРСЬКІ, чи ще ні?
Видно клоуна...
На вересень залишилося ще 6 млрд, це скільки разів буде по 250 мільйонів доларів:
"Адміністрація Байдена шукає способи використати мільярди доларів для України, які можуть "згоріти" 30 вересня Джерело: https://biz.censor.net/n3508545
Позорніки!
Авиабаза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВВС США «Девис-Монтен» - місце зберігання літаків США, якими вони не користуються. А ще таке є по танках та БМП
А раптом що касапи чи китайози, чи інша Иновська шваль полізе - на ці літаки підготовлені льотчики в США знайдуться, на відміну від України. Бо в США власна безпека - понад усе, давно готуються до можливих загроз.
Не рівняй усіх по собі
Вибач, але та хрень, що ти тут пишеш, нормальній людині на голову не налазить.
Я не прийду
(на мій погляд, все таки московитів )
працює, бо все на "пальцях " пояснюєш, що саме маленька частина
(але сама активна, популістична, сама криклива, через яку притомні
(які підтримують Україну )
республіканці, отримують "іспанський сором".)
від республіканців
( а саме MAGA яку очолює трамп)
біля 6 місяців блокувала голосування за допомогу Україні, і що навіть притомні республіканці критикували цю меншість (тобто MAGA )за московитської наративи, але ця "бригада" робить вигляд що не помітила доводів наведених мною, і далі свою "методточку" продовжують відображати в тексті.
(новина за 3 вересня 2024, там і посилання на першоджерело "The Hill")
:
"Група республіканців, які виступають проти Трампа, запустила антирекламу вартістю $11,5 млн у ключових штатах"
"У рамках кампанії буде розміщено 30-секундний рекламний ролик із колишніми виборцями президента Трампа, які заявляють, що планують підтримати кандидатуру віцепрезидентки Гарріс в листопаді, а також 79 білбордів із зображеннями колишніх виборців Трампа. "
"Ми допомагаємо підняти голоси цих незадоволених республіканців і створити структуру дозволу для багатьох інших традиційних виборців Республіканської партії відкинути Дональда Трампа і його рух MAGA, навіть якщо це означає голосування за демократів, з якими вони можуть мати політичні розбіжності", - зазначила Сара Лонгвелл, виконавчий директор організації "Республіканські виборці проти Трампа".
https://espreso.tv/svit-grupa-respublikantsiv-yaki-vistupayut-proti-trampa-zapustila-antireklamu-vartistyu-115-mln-u-klyuchovikh-shtatakh
Не знаю, чи було таке колись, щоб республіканці, були готові проголосувати за демократа, лиш би не пройшов кандидат від республіканців ?
аргументи переходять на образи, іноді навіть "доноси" адмінам пишуть, коли закінчуються образи
Це незаперечний факт.
Чому так?
Напевно хочуть замороження війни на умовах пуйла.
Гроші не стріляють.
матеріалізувати можна буде пізніше
якщо не повідомлять, тоді заміть закона "не комфортно" якого не існує
буде посилання на існуючий закон, що закінчились гроші на PDA 2024
За замовчуванням, з 1 жовтня 2024, PDA складає 100млн на всі країни
Але не дай Боже нам перемогти- тільки не програти.
То і отримуємо по краплі.
"Администрация Байдена пытается спасти миллиарды долларов для Украины в преддверии дедлайна. Вижу, что многие переживают, что 30 сентября сгорят $6млрд по программе PDA. Скажу сразу: не сгорят.
Вообще данная ситуация возникла в связи с очередным правительственным шатдауном, который надвигается 30 сентября.
Вы, должно быть, помните, что 1 октября 2023 из-за https://t.me/ToBeOr_Official/13371 блокировок трампистов полноценный бюджет США так и не был принят, а вместо этого действовали так называемые C.R. (********** Resolutions) - временные бюджеты, которые истекали каждые полтора месяца.
Последний C.R. был принят в конце апреля-начале мая и действовал до 30 сентября. И вот мы опять накануне нового шатдауна.
Теперь Конгрессу нужно принять очередной C.R., чтобы избежать шатдауна, в котором нужно прописать продление PDA для Украины.
То есть это чисто технический, а не политический момент. И вот, что https://www.reuters.com/world/biden-administration-races-save-billions-ukraine-aid-deadline-looms-2024-09-05/ пишет Reuters.
1. Помощники конгрессменов, осведомлённые о ходе переговоров, считают, что решение будет принято с учётом твёрдой двухпартийной поддержки Украины.
2. Но если что-то пойдёт не так, администрация Байдена рассматривает План "Б", при котором Госдеп объявит о выделении всех оставшихся средств до 30 сентября, заранее прописав таймлайн отложенных поставок.
То есть администрация Байдена давно в курсе и проблем быть не должно".