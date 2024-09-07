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Мін'юст (1544) санкції (11297) Повалій (33)

Мін’юст подав позов про застосування санкцій до зрадниці Повалій

Таїсія Повалій

Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" до Таїсії Повалій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мін'юсту.

Як зазначається, Повалій Таїсія Миколаївна - українська та російська поп-співачка, авторка пісень, народна артистка України, колишня народна депутатка України від Партії регіонів (2012-2014 роках), яка наразі мешкає в Москві та є відомою через свої проросійські погляди.

Також читайте: Зрадниці Повалій, яка закликала захопити всю Україну, заочно повідомлено про підозру, - СБУ

Яке майно зрадниці може потрапити під санкцію?

До стягнення Міністерством юстиції України заявлено майно, яким Повалій Т.М. володіє прямо та опосередковано (через фізичних осіб). Зокрема, об’єкти нерухомого майна (7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння), транспортні засоби (2 автомобілі), пристрої для відстрілу патронів (4 одиниці) та майнові права на музику та слова до твору (8 музичних творів).

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Топ коментарі
+12
а де та що співала в курятнику...? кароліна ....куєк ?
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07.09.2024 14:20
+11
Вона не поїхала у Ґарвард, щоби залишитись бойовим медиком:

"[Про] що я мрію... Дожити.
Ніколи не мати поранених, які не доїдуть.
Все якось банально, нє?
Мрію дожити до моментів, коли я зможу мріяти.
Мрію... А! Я була зарахована до Ґарварду цього року, але я не поїду.
Зарахували зараз - зарахують ще колись, якщо захочу.
Так само з кар'єрою: пройшла цей шлях один раз, пройду ще раз, якщо треба [буде], якщо захочу.
Це ж таке. Все залежить від бажання людського.
https://x.com/_thin_red_line_/status/1832322083784675520 Ґарвард почекає ."

https://pbs.twimg.com/media/GW23LOhWMAAxetk?format=jpg&name=900x900
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07.09.2024 14:45
+9
Ну вот-все отберете,а где же альфонс Игарь Лихуюта харчеваться будет?
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07.09.2024 14:27
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а де та що співала в курятнику...? кароліна ....куєк ?
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07.09.2024 14:20 Відповісти
Які на хрін санкції ? Кофіскуйтє ВСЄ їх майно і чому тільки Повалійши , а інших зрадників ?Чому забули про Добкіна , АБРАМОВИЧА Ігора мураева ,погребінського Рабіновіча , всіх зрадників з ОПЗЖ
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07.09.2024 16:53 Відповісти
Та нищити цю падаль треба!
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07.09.2024 14:21 Відповісти
Ну вот-все отберете,а где же альфонс Игарь Лихуюта харчеваться будет?
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07.09.2024 14:27 Відповісти
Навіщо їй власність у ненависній Україні ?
Це ж так гидко для такої витонченої натури...
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07.09.2024 14:36 Відповісти
Вона чатувала в Сухолуччі разом з яником на початку вторгнення, планувала "Київ за три дні" і знов першим номером в списку у зрадників
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07.09.2024 16:21 Відповісти
Влізла в депутати по списку яника - то тепер і відповідає як зрадниця. Кароліна Куек хоч в депутати не влізла, да, мразь, хай собі співає на курофермах. Куркам місце в курятнику.
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07.09.2024 14:36 Відповісти
Це треба було ще у 2014 зробити! Але краще пізно чим ніколи!
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07.09.2024 14:38 Відповісти
А всей цей час, вона як і інші зрадники, за звання отримувала виплати від держави, а хтось із посвдовців закривав на це очі А нам кажуть, нема грошей, треба піднімати податки
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07.09.2024 19:15 Відповісти
Того, хто наніс матеріальні збитки державі - до відповідальності!
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07.09.2024 22:56 Відповісти
Проснулись....
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07.09.2024 14:43 Відповісти
Вона не поїхала у Ґарвард, щоби залишитись бойовим медиком:

"[Про] що я мрію... Дожити.
Ніколи не мати поранених, які не доїдуть.
Все якось банально, нє?
Мрію дожити до моментів, коли я зможу мріяти.
Мрію... А! Я була зарахована до Ґарварду цього року, але я не поїду.
Зарахували зараз - зарахують ще колись, якщо захочу.
Так само з кар'єрою: пройшла цей шлях один раз, пройду ще раз, якщо треба [буде], якщо захочу.
Це ж таке. Все залежить від бажання людського.
https://x.com/_thin_red_line_/status/1832322083784675520 Ґарвард почекає ."

https://pbs.twimg.com/media/GW23LOhWMAAxetk?format=jpg&name=900x900
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07.09.2024 14:45 Відповісти
вона не залишилась! вона повернулась в украну, кинувши успішну кар'єру та плани у сша.
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07.09.2024 14:50 Відповісти
Мгм.
А спочатку ж носилися з нею, як з писаною тобою.
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07.09.2024 14:49 Відповісти
Майно арештували - це добре. А звання " народної" хіба не треба позбавляти? Її народ тепер на Московії бояру бухає.
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07.09.2024 14:49 Відповісти
Тая зрадниця. А жидок Ліхута, який її продюсер, "харошій"? Про нього щось ніхто не згадує, але саме він доклав величезних зусиль до розтління "просто Таї"...
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07.09.2024 14:59 Відповісти
***** крашена...
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07.09.2024 15:00 Відповісти
https://youtu.be/IrdR_t44kHA И не накрашенная...Э-гэ-ГЭЙ ! страшная... Какой там *****... фригидная, инфантильная, тупая курица. Разумной была бы , не подвязывалась бы за ЗЭКА. Sure, до сих пор бы пилила бы у нас свою фанеру и никто бы на ее регалии не зарился.
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07.09.2024 20:31 Відповісти
Ніяких би регалій не було б, нагороджували коли вона за зека вписалась в списки ригіоналів.
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11.09.2024 14:28 Відповісти
це пеемога! де зрадник баканов
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07.09.2024 15:26 Відповісти
Этот золотой голос партии регионов бкгает по всем вытным помойкам и хрюкает о своей любви к Рашке.
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07.09.2024 15:27 Відповісти
Софка не краще чим ця.
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07.09.2024 15:54 Відповісти
три роки війни, а ці дармоїди тільки починають щось робити, лайновласть все ж таки у нас
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07.09.2024 16:02 Відповісти
Ще б іспанську хатинку в Аліканте, яке вона на гроші українців напташила
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07.09.2024 16:22 Відповісти
Співачку ротом під санкції.

А голову СБУ, що призначав зрадників та втік з України на початку вторгнення, в адвокати.
Бо Баканов молодедь. Баканов ЗЄ-дружочєк.
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07.09.2024 17:27 Відповісти
 
 