Минюст подал иск о применении санкций к предательнице Повалий
Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к Таисии Повалий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минюста.
Как отмечается, Повалий Таисия Николаевна - украинская и российская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины, бывший народный депутат Украины от "Партии Регионов" (2012-2014 годах), которая сейчас живет в Москве и известна из-за своих пророссийских взглядов.
Какое имущество предательницы может попасть под санкцию?
К взысканию Министерством юстиции Украины заявлено имущество, которым Повалий Т.М. владеет прямо и опосредованно (через физических лиц). В частности, объекты недвижимого имущества (7 земельных участков, жилой дом и домовладение), транспортные средства (2 автомобиля), устройства для отстрела патронов (4 единицы) и имущественные права на музыку и слова к произведению (8 музыкальных произведений).
Пожалуйста, подождите...
Це ж так гидко для такої витонченої натури...
"[Про] що я мрію... Дожити.
Ніколи не мати поранених, які не доїдуть.
Все якось банально, нє?
Мрію дожити до моментів, коли я зможу мріяти.
Мрію... А! Я була зарахована до Ґарварду цього року, але я не поїду.
Зарахували зараз - зарахують ще колись, якщо захочу.
Так само з кар'єрою: пройшла цей шлях один раз, пройду ще раз, якщо треба [буде], якщо захочу.
Це ж таке. Все залежить від бажання людського.
https://x.com/_thin_red_line_/status/1832322083784675520 Ґарвард почекає ."
https://pbs.twimg.com/media/GW23LOhWMAAxetk?format=jpg&name=900x900
А спочатку ж носилися з нею, як з писаною тобою.
А голову СБУ, що призначав зрадників та втік з України на початку вторгнення, в адвокати.
Бо Баканов молодедь. Баканов ЗЄ-дружочєк.