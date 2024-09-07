Минюст подал иск о применении санкций к предательнице Повалий

Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к Таисии Повалий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минюста.

Как отмечается, Повалий Таисия Николаевна - украинская и российская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины, бывший народный депутат Украины от "Партии Регионов" (2012-2014 годах), которая сейчас живет в Москве и известна из-за своих пророссийских взглядов.

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Какое имущество предательницы может попасть под санкцию?

К взысканию Министерством юстиции Украины заявлено имущество, которым Повалий Т.М. владеет прямо и опосредованно (через физических лиц). В частности, объекты недвижимого имущества (7 земельных участков, жилой дом и домовладение), транспортные средства (2 автомобиля), устройства для отстрела патронов (4 единицы) и имущественные права на музыку и слова к произведению (8 музыкальных произведений).