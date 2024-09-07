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Минюст (1720) санкции (11040) Повалий (86)

Минюст подал иск о применении санкций к предательнице Повалий

Таїсія Повалій

Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом11 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к Таисии Повалий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минюста.

Как отмечается, Повалий Таисия Николаевна - украинская и российская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины, бывший народный депутат Украины от "Партии Регионов" (2012-2014 годах), которая сейчас живет в Москве и известна из-за своих пророссийских взглядов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предательнице Повалий, призывавшей захватить всю Украину, заочно сообщено о подозрении, - СБУ

Какое имущество предательницы может попасть под санкцию?

К взысканию Министерством юстиции Украины заявлено имущество, которым Повалий Т.М. владеет прямо и опосредованно (через физических лиц). В частности, объекты недвижимого имущества (7 земельных участков, жилой дом и домовладение), транспортные средства (2 автомобиля), устройства для отстрела патронов (4 единицы) и имущественные права на музыку и слова к произведению (8 музыкальных произведений).
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Топ комментарии
+12
а де та що співала в курятнику...? кароліна ....куєк ?
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07.09.2024 14:20
+11
Вона не поїхала у Ґарвард, щоби залишитись бойовим медиком:

"[Про] що я мрію... Дожити.
Ніколи не мати поранених, які не доїдуть.
Все якось банально, нє?
Мрію дожити до моментів, коли я зможу мріяти.
Мрію... А! Я була зарахована до Ґарварду цього року, але я не поїду.
Зарахували зараз - зарахують ще колись, якщо захочу.
Так само з кар'єрою: пройшла цей шлях один раз, пройду ще раз, якщо треба [буде], якщо захочу.
Це ж таке. Все залежить від бажання людського.
https://x.com/_thin_red_line_/status/1832322083784675520 Ґарвард почекає ."

https://pbs.twimg.com/media/GW23LOhWMAAxetk?format=jpg&name=900x900
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07.09.2024 14:45
+9
Ну вот-все отберете,а где же альфонс Игарь Лихуюта харчеваться будет?
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07.09.2024 14:27
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а де та що співала в курятнику...? кароліна ....куєк ?
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07.09.2024 14:20 Ответить
Які на хрін санкції ? Кофіскуйтє ВСЄ їх майно і чому тільки Повалійши , а інших зрадників ?Чому забули про Добкіна , АБРАМОВИЧА Ігора мураева ,погребінського Рабіновіча , всіх зрадників з ОПЗЖ
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07.09.2024 16:53 Ответить
Та нищити цю падаль треба!
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07.09.2024 14:21 Ответить
Ну вот-все отберете,а где же альфонс Игарь Лихуюта харчеваться будет?
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07.09.2024 14:27 Ответить
Навіщо їй власність у ненависній Україні ?
Це ж так гидко для такої витонченої натури...
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07.09.2024 14:36 Ответить
Вона чатувала в Сухолуччі разом з яником на початку вторгнення, планувала "Київ за три дні" і знов першим номером в списку у зрадників
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07.09.2024 16:21 Ответить
Влізла в депутати по списку яника - то тепер і відповідає як зрадниця. Кароліна Куек хоч в депутати не влізла, да, мразь, хай собі співає на курофермах. Куркам місце в курятнику.
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07.09.2024 14:36 Ответить
Це треба було ще у 2014 зробити! Але краще пізно чим ніколи!
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07.09.2024 14:38 Ответить
А всей цей час, вона як і інші зрадники, за звання отримувала виплати від держави, а хтось із посвдовців закривав на це очі А нам кажуть, нема грошей, треба піднімати податки
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07.09.2024 19:15 Ответить
Того, хто наніс матеріальні збитки державі - до відповідальності!
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07.09.2024 22:56 Ответить
Проснулись....
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07.09.2024 14:43 Ответить
Вона не поїхала у Ґарвард, щоби залишитись бойовим медиком:

"[Про] що я мрію... Дожити.
Ніколи не мати поранених, які не доїдуть.
Все якось банально, нє?
Мрію дожити до моментів, коли я зможу мріяти.
Мрію... А! Я була зарахована до Ґарварду цього року, але я не поїду.
Зарахували зараз - зарахують ще колись, якщо захочу.
Так само з кар'єрою: пройшла цей шлях один раз, пройду ще раз, якщо треба [буде], якщо захочу.
Це ж таке. Все залежить від бажання людського.
https://x.com/_thin_red_line_/status/1832322083784675520 Ґарвард почекає ."

https://pbs.twimg.com/media/GW23LOhWMAAxetk?format=jpg&name=900x900
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07.09.2024 14:45 Ответить
вона не залишилась! вона повернулась в украну, кинувши успішну кар'єру та плани у сша.
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07.09.2024 14:50 Ответить
Мгм.
А спочатку ж носилися з нею, як з писаною тобою.
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07.09.2024 14:49 Ответить
Майно арештували - це добре. А звання " народної" хіба не треба позбавляти? Її народ тепер на Московії бояру бухає.
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07.09.2024 14:49 Ответить
Тая зрадниця. А жидок Ліхута, який її продюсер, "харошій"? Про нього щось ніхто не згадує, але саме він доклав величезних зусиль до розтління "просто Таї"...
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07.09.2024 14:59 Ответить
***** крашена...
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07.09.2024 15:00 Ответить
https://youtu.be/IrdR_t44kHA И не накрашенная...Э-гэ-ГЭЙ ! страшная... Какой там *****... фригидная, инфантильная, тупая курица. Разумной была бы , не подвязывалась бы за ЗЭКА. Sure, до сих пор бы пилила бы у нас свою фанеру и никто бы на ее регалии не зарился.
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07.09.2024 20:31 Ответить
Ніяких би регалій не було б, нагороджували коли вона за зека вписалась в списки ригіоналів.
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11.09.2024 14:28 Ответить
це пеемога! де зрадник баканов
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07.09.2024 15:26 Ответить
Этот золотой голос партии регионов бкгает по всем вытным помойкам и хрюкает о своей любви к Рашке.
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07.09.2024 15:27 Ответить
Софка не краще чим ця.
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07.09.2024 15:54 Ответить
три роки війни, а ці дармоїди тільки починають щось робити, лайновласть все ж таки у нас
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07.09.2024 16:02 Ответить
Ще б іспанську хатинку в Аліканте, яке вона на гроші українців напташила
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07.09.2024 16:22 Ответить
Співачку ротом під санкції.

А голову СБУ, що призначав зрадників та втік з України на початку вторгнення, в адвокати.
Бо Баканов молодедь. Баканов ЗЄ-дружочєк.
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07.09.2024 17:27 Ответить
 
 