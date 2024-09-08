Ворог концентрує зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки на Покровському напрямку, - Генштаб

Минулої доби, 7 вересня 2024 року, по всьому фронту зафіксовано 183 бойові зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетні (чотири ракети), 93 авіаційні удари (зокрема задіяв 128 КАБ) та 1548 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4579 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 121 з них - із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Харків, Тимофіївка, Козача Лопань, Мала Данилівка, Алісівка, Кругляківка та Ківшарівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Клебан-Бик, Вугледар та Водяне Донецької області; Новоандріївка на Запоріжжі; Урожайне, Берислав, Тягинка та Токарівка Херсонської області.

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Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктах управління, засобу РВіА та десяти районах зосередження особового складу ворога.

Нагадується, що загальні втрати російських загарбників минулої доби становили 1270 осіб. Також наші воїни знешкодили чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, 80 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку агресор продовжував активні дії, загалом відбулося три бойові зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито вісім штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

"На Краматорському напрямку наші воїни зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка", - йдеться у повідомленні.

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Також Генштаб інформує, що на Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селидового Донецької області.

"На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Галицинівка, Українськ та Георгіївка, де ворог 47 разів намагався прорвати оборону наших військ", - додають у Генштабі.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку агресор здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного та Вугледара Донецької області.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили 11 спроб окупантів просуватись на рубежі зайняті українськими військами.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію.

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Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

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