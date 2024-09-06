На фронті відбулося 165 бойових зіткнень, складна ситуація на Курахівському напрямку, - Генштаб ЗСУ

З початку доби станом на 22:00 на фронті відбулося 165 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав 2 ракетні (6 ракет), 57 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 61 КАБ) та 472 удари дронами-камікадзе, здійснив 2776 обстрілів позицій наших військ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців і Вовчанська.

Двадцять чотири рази ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. На цей час боєзіткнення тривають в шести локаціях.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки. Досі триває одна атака ворога.

На Сіверському напрямку наші війська зупинили п’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій, у районі Спірного, триває.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували у районах Торецька та Неліпівки. Активно діяла ворожа штурмова та бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у двох локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районі Сухої Балки.

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Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 45 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новогродівки, Гродівки та Михайлівки. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 92 та поранили 195 окупантів. Знищено танк, гармату і шість автомобілів. Також пошкоджено дев’ять ворожих авто та артилерійську систему загарбників.

Складна ситуація на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 41 бойове зіткнення. Терористи намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, на даний час точаться дев’ять боїв.

На Времівському напрямку сьогодні агресор вісім разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Водяного та Старомайорська. Триває бій.

Ситуація на інших напрямках

На Придніпровському напрямку відбито дев’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області РФ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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