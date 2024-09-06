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Олександр Сирський (504) Покровськ (404)

РФ продовжує просуватися на Покровському напрямку, стабілізації ситуації немає, - військовий Мельник

Росіяни не зупинилися на Покровському напрямку

На Покровському напрямку немає стабілізації, російські загарбники продовжують просуватися.

Про це повідомив командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Главком і Верховний повідомили, що на Покровському напрямку стабілізація, але якщо це стабілізація, то я балерина. Росіяни продовжують просуватись. Як я і зазначав, росіяни не мають сил для одночасного наступу на Покровськ, Селидове і Курахівку, тому вони обрали один пріоритет і проламують нашу оборону. Із пріоритетних цілей росіяни мають Українськ і Гірник, потім Курахівка. Все доволі логічно, адже це дозволить оточити групу підрозділів, що тримають оборону між Невельським і р.Вовчою", - зазначив він.

Росіяни продовжують просуватися на Покровському напрямку

За словами Мельника, росіяни не знищили мости через річку Вовча лише, тому що користуючись перевагою у дронах вони влаштували полювання на реанімобілі та техніку Сил оборони України.

"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він.

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Росіяни продовжують просуватися на Покровському напрямку

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Топ коментарі
+29
а Сирський сказав що просування 7 днів немає.
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06.09.2024 15:57
+23
Не можу бути. Сирський сказав, що жодного метра не захопили на Покровському напрямку. Призначенці Зеленського брехать не будуть.
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06.09.2024 15:58
+19
ну і де саме ти побачив той котел для кацапів, стратєх ти наш?
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06.09.2024 16:13
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а Сирський сказав що просування 7 днів немає.
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06.09.2024 15:57 Відповісти
В сторону Покровска их и не было 7 дней, а вот на юг, в сторону Гирника были
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06.09.2024 16:08 Відповісти
Лише один я бачу що "котел" там саме для кацапів?
НЕ розширивши плацдарм - звичайно вони нікуди вперед на Гірник чи Курахівку не підуть.
Дивна заява від Мельника.
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06.09.2024 16:09 Відповісти
ну і де саме ти побачив той котел для кацапів, стратєх ти наш?
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06.09.2024 16:13 Відповісти
Та це місцеве падалЬяковське чепушило, що йому скажуть те він і баче.
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06.09.2024 16:54 Відповісти
Що ж Друже - якщо я помилився - то я вибачусь перед тобою.
Але якщо я буду правий - ти з'їси свого капелюха - домовилися?
Тобто - якщо кацапи там НЕ бачать котла - вона завтра попруть Гірник, якщо ж вони попруть вліво на Цукурине для розширення плацдарму - тоді ти їси свого капелюха.
... дозволяю його посолити 🤣
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06.09.2024 17:09 Відповісти
невже ти справді вважаєш, що мені потрібні твої вибачення? вже колись Світан малював котли для орків в Авдіївці, коли хвацько описував у своїх оналітичних опусах як ЗСУ різатимуть клешні оркам.. на карті усі ікспєрди-стратєхи стрілочки малювати... різати клешні і робити кацапам котли можна тільки тоді, коли ти маєш перевагу або хоча би рівність у силах. а коли її нема, то в першу чергу потрібно думати про те, щоб самим не потрапити у котел. тобто ніякого шапкозакидання не повинно бути,
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06.09.2024 17:32 Відповісти
до чого тут ромка світан?
я пишу про конкретну ситуацію на зараз
взагальному - забий
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06.09.2024 18:22 Відповісти
це тобі як приклад для порівняння. ти бачиш тут котел для кацапів, Світан теж бачив котел для кацапів в Авдіївці. а по факту вийшло, що в авральному випадку тоді перекидали під Авдіївку 3-ю штурмову та інші підрозділи, щоб прикрити відхід наших сил з Авдіївки.. тож ситуації тут схожі, тільки локації різні.
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06.09.2024 18:42 Відповісти
капелюха посолив?
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07.09.2024 12:04 Відповісти
Отой Світан - тупе й незрозуміле створіння! Несе повну муйню!!!
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06.09.2024 18:46 Відповісти
А штатний троль Подляка, значить, " розумне створіння"
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06.09.2024 19:32 Відповісти
обоє рябоє. )
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06.09.2024 19:49 Відповісти
Відкрив книгу - бачу фігу...
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06.09.2024 22:46 Відповісти
паникёров и ухилянтов по суровым законам военного времени нада аннигилировать
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06.09.2024 17:32 Відповісти
ты токо сегодня зарегистрировался - и уже такой смелый?
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06.09.2024 21:56 Відповісти
Йому власне так і доповіли ті, кого він сам і призначив. А призначив, як бачимо не тих, які були потрібні для справи оборони, а тих, зто потрібен його вухам. На відміну від Залужного, якому не давали робити свої призначення, у Сирського в цьому плані був повний карт- бланш. Тепер візьміть до уваги, скільки бойових офіцерів, які пройшли роки війни, у військах, а не на плацу були просто викинуті із ЗСУ.
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06.09.2024 16:16 Відповісти
З якою метою успішних бойових офіцерів сирник викидає з ЗСУ під час війни?
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06.09.2024 22:23 Відповісти
Як мінімум - угодити Зєлєнскому, який не переносить тих, хто розкрився при Порошенку, як чорт не переносить ладан.
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06.09.2024 23:27 Відповісти
До чого тут шоколадний, що ти його приплів? Конфетку заробити хочеш? Він що у війську окопи риє чи кацапів зі зброї крошить пачками з доларовим німбом над головою, що при ньому хтось мав би розкриватися? Він прям як священик якийсь, що всіх надихає на подвиги на передовій у твоїй голові
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07.09.2024 01:25 Відповісти
Надихати на подвиги у нас дозволено лише одній людині - великому Зєльцману, ти правий))))
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07.09.2024 08:28 Відповісти
Хіба що на злочин щодо нього, тут він найбільше надихає на подвиги, як його попередники
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07.09.2024 08:53 Відповісти
До того, що війна почалася у 2014-му, якщо ти не знав. Більшість офіцерів середньої ланки саме тоді починали лейтенантами. Нагаьати, при якому президентові? Нагадати, де зараз Герой України Михайло Забродський, і ще багато офіцерів, які довели свою профпридатність на пилі бою, але були звільнені за ініціативою Зєлєнского?
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07.09.2024 14:12 Відповісти
На "зеставкі" проголосували потужно що немає, значить немає, а Сирський озвучив "потужно" бо він же не якийсь там Залужний!
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06.09.2024 21:27 Відповісти
Не можу бути. Сирський сказав, що жодного метра не захопили на Покровському напрямку. Призначенці Зеленського брехать не будуть.
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06.09.2024 15:58 Відповісти
"Главком і Верховний повідомили" - тобто триндять обидва.
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06.09.2024 16:03 Відповісти
А хто там "призначенці Зеленського"? Та воно вже давно само призначенець Єрмака, а за усіх інших і розмовляти не варто. Чмо гундосе тільки підпис ставить, куди заввіниками покаже.
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06.09.2024 17:41 Відповісти
Генерал Якубець сказав шо вже потрібно зупинитись бо посунуть до Дніпра
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06.09.2024 15:59 Відповісти
Піз* дун фамілія сирського 100% , а 🤡 ще і кончений феезбешник !!!
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06.09.2024 16:00 Відповісти
13:38
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06.09.2024 16:02 Відповісти
А це найстрашніше. Сирський, яких хвалиться, що проводить на фронті багато часу, про це не знає?


"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він."

Джерело:
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06.09.2024 16:02 Відповісти
Це все кремлівська провокація, ніякого просування кацапських військ немає, ВСУ потрохи починають їх вибивати і визволяти Донбас!
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06.09.2024 16:04 Відповісти
Так і знав що "сирскій піздіт"...
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06.09.2024 16:05 Відповісти
Ще один доказ довіри до нашого надгеніального військового спеціаліста , верховного головнокомандувача і професійного політика з призначеного ним же такого ж обдарованого командувача! Клоун з провінційного єврейського цирку! А як він тримається за крісло!
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06.09.2024 16:07 Відповісти
Ну во-первых, это продвижение произошло после заявления Сырского...
Во-вторых, оно все-таки не в сторону Покровска, а на юг направлено.
В-третьих, пока что рашисты сами влезли между селами в мешок...
В-четвертых, цель врага и состоит в том, чтобы ВСУ сами отступили от Невельского, опасаясь окружения...
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06.09.2024 16:07 Відповісти
На цій гілці ми не побачимо 73/43%зебілів і подлякових ботів ботів , , . тощо - бо тут очевидцем, учасником боїв, унсовцем та блогером на цьому сайті спростовується брехня Сирського
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06.09.2024 16:07 Відповісти
Зелений з сирком черговий тир облаштували для підлеглих.
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06.09.2024 16:07 Відповісти
тотальна брехня в доповідях з низу до верху дає "результат"...
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06.09.2024 16:08 Відповісти
Що це за командир роти, вірніше чому він ще командир роти, а не кулеметник на самому передовому опорному пункті?
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06.09.2024 16:08 Відповісти
В ранце каждого солдата лежит маршальский жезл (с)
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06.09.2024 16:10 Відповісти
ваш однодумець, унсовець, блогер - , але воює, давно тут блоги не ставить.
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06.09.2024 16:13 Відповісти
Бачу, писака. Військового фаху не має. І в цивільному житті корисного нічого не зробив. Не побудував, не організував виробництва, не працював ні токарем, ні фрезерувальником, ні електриком. Він не може, не повинен командувати ротою у військових діях.
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06.09.2024 16:22 Відповісти
Буває сержанти ротами командують, це війна.
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06.09.2024 16:34 Відповісти
він втратив ногу внаслідок поранення отриманого під час "контрнаступу" на Запоріжжі.
щоправда не впевнений чи задовольнить це вашу жагу чужої крові.
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06.09.2024 16:38 Відповісти
І що? Це якось додає здатності грамотно командувати сотнею бійців?
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06.09.2024 16:48 Відповісти
Транс,як воно під жіночими ніками писати? Що ,геть уже хворий?
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06.09.2024 16:57 Відповісти
Яке транс? Сам хворий...
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06.09.2024 17:51 Відповісти
1. Сирський: «Я говорив про Покровський напрямок. А Мельник говорить про Курахівський. Ви не розумієте, це інше.»
2. Скільки годин (хвилин?) знадобиться Сирському на звільнення Миколи Мельника?
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06.09.2024 16:18 Відповісти
Ти смієшься ? Звільнити командира взводу чи роти, та навіть і батальйону, це всерівно що стрельнути собі у ногу чи у руку!!! А хто воювати буде? Генерали з великими кендюхами? Чи Коля Мітбол з слугами з Кварталу??? А може Олег Вінік з Манатіком і Павліком? Не сміши народ! Командири нижчої ланки це золотий запас армії, саме на них ЗСУ тримається.
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06.09.2024 16:31 Відповісти
Де ти в нас побачив генералів з великими кендюхами зрадофіл. То мабуть з орками попутав.
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06.09.2024 16:38 Відповісти
Якщо б не бачив на власні очі то не писав би. Відкрий сайт МОУ і подивись фотки з мас-медіа, або вживу в штабах та особливо у тилови. Більш тобі дівчинко порадити не можу нічого.
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06.09.2024 16:53 Відповісти
Зате тебе транса навіть через телефон видно.
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06.09.2024 16:59 Відповісти
І тут теж транс. Лікуйся....
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06.09.2024 17:52 Відповісти
Брехня Сирського не спрацювала ,
прикро 😡
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06.09.2024 16:20 Відповісти
Шо пан Сирський те ж любиш єлей Зелі у вуха заливати? Прикраси це найгірше шо може бути на військовій службі і особливо на війні!!! Ганьба таким воєноначальникам. Я у цьому випадку чомусь більш довіряю словам командира роти з передка.
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06.09.2024 16:24 Відповісти
Ну все, цілий ротний сказав що Головком неправий - значить так і є. А то у місцевих зрадойобів останній тиждень прямо траур був - якщо раніше русня захоплювали щодня по 2-3 села і сунула майже по всьому периметру свого Покровського виступа - то тут забуксували в Селидово, забуксували під Мирноградом, під Гродівкою - але ось, просунулись в 1 місці - і все, знову можна обмазуватись зрадою.
А те що в інших місцях де вони штурмують і далі - нема успіху - це все неважливо для місцевих зрадоїбунців.
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06.09.2024 16:27 Відповісти
Я щось тобі про зраду написав? А шо Залужний теж такі «перемоги» оприлюднював??? Краще б мовчав…
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06.09.2024 16:35 Відповісти
Бляха-муха! Йому не вперед треба дивитись, а Шмарклемарафон імені Зельоної влади. Там Сирський розказує, що кацапи все. Видохлись!
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06.09.2024 16:34 Відповісти
Скільки диванного геморою зібралось на форумі. Все вони знають все бачать. Тьфу нечисть.
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06.09.2024 16:34 Відповісти
Ну вже не трансу тут тьфукать і нечистю когось називати.
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06.09.2024 17:01 Відповісти
Хто не віре Сирському - порохобот
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06.09.2024 16:42 Відповісти
Сирунський брехло ла-ла-ла. Чи може Мельник? Хоча швидше за все спрацює ''я начальник, ти дурак''
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06.09.2024 16:46 Відповісти
А "найвеличныший" взагалі про покровський напрямок не згадує він говорить лише про курську операцію і саміт миру.
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06.09.2024 16:59 Відповісти
Ну ось, бачимо що армію Кловун перетворив на квартал95. До чого все це йде - всі повинні добре розуміти.
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06.09.2024 17:21 Відповісти
Чи не пора вже навчитись ************* раку клешні, бо якщо за них "потягути", то він їх сам позбувається, природа, мать... твою мать.
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06.09.2024 17:44 Відповісти
Та ніхто в принципі і не здивований.
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06.09.2024 17:52 Відповісти
мда... баби ще нарожають, зате у панів міністрів та чиновників різних все добре, нові будиночки під Києвом та Ужгородом за десятки мільйонів, нові машини, дивно розказувати про рабів-росіян, коли і тут одні гинуть, інші давляться ікрою в три рила
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06.09.2024 18:18 Відповісти
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06.09.2024 18:58 Відповісти
А вы ожидаете перемен в лучшую сторону ?
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06.09.2024 19:53 Відповісти
Лучшего уже не ожидаю. Хоть бы не очень сильно в худшую было...
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06.09.2024 20:18 Відповісти
Ці призначення не хуже і не краще - це безнадьога.
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06.09.2024 22:18 Відповісти
Так будет и дальше, пока у нас Ермак.
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06.09.2024 19:52 Відповісти
У вас в Швейцарии тоже ермак?
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06.09.2024 21:58 Відповісти
Те,що сир бреше громадянам,не додає йому поваги з боку суспільства,яка була до За.
За просто обожнювали,настільки був позитивним.
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06.09.2024 21:43 Відповісти
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.), балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км) та дронами.



2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.

Покровськ - Донецьк - 80 км.
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06.09.2024 22:55 Відповісти
Та раз'***** ці клещі всім що у наявності! Хоч хаймерсами. Перетворіть усе на пилюку! Збережіть хлопців!
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06.09.2024 23:46 Відповісти
 
 