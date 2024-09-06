РФ продовжує просуватися на Покровському напрямку, стабілізації ситуації немає, - військовий Мельник
На Покровському напрямку немає стабілізації, російські загарбники продовжують просуватися.
Про це повідомив командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора Главком і Верховний повідомили, що на Покровському напрямку стабілізація, але якщо це стабілізація, то я балерина. Росіяни продовжують просуватись. Як я і зазначав, росіяни не мають сил для одночасного наступу на Покровськ, Селидове і Курахівку, тому вони обрали один пріоритет і проламують нашу оборону. Із пріоритетних цілей росіяни мають Українськ і Гірник, потім Курахівка. Все доволі логічно, адже це дозволить оточити групу підрозділів, що тримають оборону між Невельським і р.Вовчою", - зазначив він.
За словами Мельника, росіяни не знищили мости через річку Вовча лише, тому що користуючись перевагою у дронах вони влаштували полювання на реанімобілі та техніку Сил оборони України.
"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
НЕ розширивши плацдарм - звичайно вони нікуди вперед на Гірник чи Курахівку не підуть.
Дивна заява від Мельника.
Але якщо я буду правий - ти з'їси свого капелюха - домовилися?
Тобто - якщо кацапи там НЕ бачать котла - вона завтра попруть Гірник, якщо ж вони попруть вліво на Цукурине для розширення плацдарму - тоді ти їси свого капелюха.
... дозволяю його посолити 🤣
я пишу про конкретну ситуацію на зараз
взагальному - забий
"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він."
Джерело:
Во-вторых, оно все-таки не в сторону Покровска, а на юг направлено.
В-третьих, пока что рашисты сами влезли между селами в мешок...
В-четвертых, цель врага и состоит в том, чтобы ВСУ сами отступили от Невельского, опасаясь окружения...
щоправда не впевнений чи задовольнить це вашу жагу чужої крові.
2. Скільки годин (хвилин?) знадобиться Сирському на звільнення Миколи Мельника?
прикро 😡
А те що в інших місцях де вони штурмують і далі - нема успіху - це все неважливо для місцевих зрадоїбунців.
За просто обожнювали,настільки був позитивним.
2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.
Покровськ - Донецьк - 80 км.