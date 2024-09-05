За останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування росіян на Покровському напрямку.

Про це Головком сказав у інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, Сирський заявив, що Росія планувала розпочати новий наступ на Україну з Курської перед проривом ЗСУ на територію ворога.

Тому Головнокомандувач ЗСУ вважає Курську операцію успішною.

"Вона зменшила загрозу ворожого наступу. Ми не дали їм можливості діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб (ворог - Ред.) міг відчути те, що відчуваємо ми щодня", - пояснив Сирський.

Також він додав, що Москва перекинула до Курська десятки тисяч військових, у тому числі одні з найкращих десантно-штурмових підрозділів.

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Визнаючи, що Україна перебуває під величезним тиском в районі Покровська, стратегічного міста, яке вже кілька тижнів є епіцентром війни на сході України, Сирський сказав, що ЗСУ вдалося зупинити просування російських військ у цьому районі.

"За останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр. Тобто наша стратегія працює. Ми позбавили їх можливості маневрувати і розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків... і це послаблення, безумовно, відчувається на інших напрямках. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилася", - резюмував Генерал.

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