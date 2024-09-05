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Олександр Сирський (503) Покровськ (398) Курськ (845)

За останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр, - Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування росіян на Покровському напрямку.

Про це Головком сказав у інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, Сирський заявив, що Росія планувала розпочати новий наступ на Україну з Курської перед проривом ЗСУ на територію ворога.

Тому Головнокомандувач ЗСУ вважає Курську операцію успішною.

"Вона зменшила загрозу ворожого наступу. Ми не дали їм можливості діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб (ворог - Ред.) міг відчути те, що відчуваємо ми щодня", - пояснив Сирський.

Також він додав, що Москва перекинула до Курська десятки тисяч військових, у тому числі одні з найкращих десантно-штурмових підрозділів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Необхідні рішення ухвалюються без зволікань, - Сирський

Визнаючи, що Україна перебуває під величезним тиском в районі Покровська, стратегічного міста, яке вже кілька тижнів є епіцентром війни на сході України, Сирський сказав, що ЗСУ вдалося зупинити просування російських військ у цьому районі.

"За останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр. Тобто наша стратегія працює. Ми позбавили їх можливості маневрувати і розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків... і це послаблення, безумовно, відчувається на інших напрямках. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилася", - резюмував Генерал.

Читайте: Сирський призначив додаткову перевірку начштабу СБС Гладкому. На час перевірки він буде усунений від виконання обов’язків за посадою, - Генштаб

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Топ коментарі
+20
А сіль на смак солодка. Країна зелених поні...
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05.09.2024 21:36
+17
У них що, розрахунок, що українці барани, і дивляться тільки Шмарклемарафон імені Зеленского? Напевне після виборів зрозуміли, що так і є.
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05.09.2024 21:37
+16
Певно Бутусов, або Deepstate брешуть...
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05.09.2024 21:40
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А сіль на смак солодка. Країна зелених поні...
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05.09.2024 21:36 Відповісти
якщо комусь НЕ подобається Сирський (а мені він теж багато в чому НЕ подобається),
то після його усунення через хуцпу Єрмака-Бєзумной, ви згадаєте, що то був

останній професійний Генерал ЗСУ !
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05.09.2024 21:50 Відповісти
Слава ЗСУ !
Героям Слава!
і мертвим, і живим....
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05.09.2024 21:52 Відповісти
В нас люди продовжують вірити в те, що #хуженєбудєт ))
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05.09.2024 21:55 Відповісти
хужебудєт - це перший варіант реального майбутнього для розумної людини

далі можна фантазувати
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05.09.2024 21:58 Відповісти
А як у кацапів підгорає щодо Сирського. Бо той колишній кацап,який знищує кацапів теперішніх))
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05.09.2024 21:57 Відповісти
Олекса́ндр Станісла́вович Си́рський - чісто руззький ваня іванов, чи етнічний поляк ?

від того кацапів так і корьожить, що гени своє буруть...

.
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05.09.2024 22:03 Відповісти
А може він етнічний зеленський?
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05.09.2024 22:34 Відповісти
щось раніше за Вами Аллочко такої муйні я не помічав,

ізвінітє, конєчно, за грубость !
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05.09.2024 23:11 Відповісти
Не я підняла тему етнічної приналежності Сирського!
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05.09.2024 23:21 Відповісти
і не я, а лише продовжив: ""Нема вже ні іудея, ні елліна, нема ні раба, ні вільного; нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одно - Громадянини України"
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06.09.2024 00:01 Відповісти
Генерал-рапортун.Зате кацапи полізли на Вугледарському та Торецькому напрямках,вибивають наших з деяких сіл на Курщині,займайся своїми прямими обов'язками,дебіл.очеретинський та торецький прориви на совісті призначених тобою командирів та дурних рішень.наші втрати збільшилися,нажаль.
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05.09.2024 22:08 Відповісти


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05.09.2024 22:40 Відповісти
Якщо зараз зупинили,то й раніше можна було....
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06.09.2024 06:16 Відповісти
Та мені пох..й на його професійні якості, коли він несе повну ахинею... Проте якщо тобі смакує лайно із його професійної дупи, то хавай.
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05.09.2024 22:31 Відповісти
псіхічєский чи що ?
брому випий !
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05.09.2024 23:13 Відповісти
У них що, розрахунок, що українці барани, і дивляться тільки Шмарклемарафон імені Зеленского? Напевне після виборів зрозуміли, що так і є.
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05.09.2024 21:37 Відповісти
Вони знають, що Захід ось-ось згниє, Україна впаде, Америка капітулює).
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05.09.2024 22:04 Відповісти
Це заглавок з газети часів Екатерини2 ?
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06.09.2024 00:00 Відповісти
та ні, скрепа моцна, мабуть ще Івана Каліти
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06.09.2024 00:03 Відповісти
москалю вірити - себе не поважати.
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05.09.2024 22:17 Відповісти
хуцпа.....
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05.09.2024 21:39 Відповісти
Певно Бутусов, або Deepstate брешуть...
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05.09.2024 21:40 Відповісти
ні, НЕ брешуть !

кацапи НЕ просунулись !

.
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05.09.2024 21:46 Відповісти
4 вересня 2024 р.

Ворог просунувся біля https://deepstatemap.live/#12/47.7715111/37.0172343 Пречистівки , https://deepstatemap.live/#14/48.3262647/37.7970424 Сухої Балки та в https://deepstatemap.live/#15/48.4069139/37.9147399 Дружбі .23:23

3 вересня 2024 р.

Ворог окупував https://deepstatemap.live/#14/47.7796816/37.0748638 Пречистівку та просунувся біля https://deepstatemap.live/#14/47.8113987/37.3161303 Водяного .23:13

2 вересня 2024 р.

Ворог просунувся у https://deepstatemap.live/#14/48.3219336/37.8076737 Нью-Йорку та https://deepstatemap.live/#12/47.7698816/37.0745334 Пречистівці . Уточнюється лінія зіткнення біля https://deepstatemap.live/#14/49.7726641/37.6727627 Лиману Першого та https://deepstatemap.live/#14/47.8186600/37.3162252 Водяного . Відносна стабілізація фронту біля https://deepstatemap.live/#14/48.1037350/37.4280584 Галицинівки .23:32

1 вересня 2024 р.

Сили Оборони закінчили зачистку по лінії https://deepstatemap.live/#12/51.3431643/35.2261288 Мала Локня-Погребки . Ворог окупував https://deepstatemap.live/#14/48.0975464/37.4136537 Долинівку , а також просунувся біля https://deepstatemap.live/#14/49.2100605/38.0090528 Макіївки та в https://deepstatemap.live/#14/48.3824077/37.8819768 Торецьку .23:23
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05.09.2024 21:54 Відповісти
Хтось трендить

31 серпня 2024 р.

Ворог окупував https://deepstatemap.live/#14/47.8674557/37.4448792 Парасковіївку , а також просунувся у https://deepstatemap.live/#14/47.8706214/37.4180196 Костянтинівці , https://deepstatemap.live/#14/48.2554508/37.3940681 Гродівці , https://deepstatemap.live/#13/48.1026734/37.4536774 Галицинівці та біля https://deepstatemap.live/#14/49.5363831/37.7925781 Піщаного .23:46

30 серпня 2024 р.

Ворог окупував https://deepstatemap.live/#13/48.1101241/37.4888454 Карлівку , а також просунувся в https://deepstatemap.live/#13/48.1061137/37.4361561 Галицинівці , https://deepstatemap.live/#13/49.4772218/37.9015426 Стельмахівці , біля https://deepstatemap.live/#13/48.1072596/37.4112702 Долинівки та https://deepstatemap.live/#14/49.5342606/37.8096662 Піщаного . Уточнено район https://deepstatemap.live/#14/48.2380569/37.3448438 Красного Яру .23:41
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05.09.2024 21:56 Відповісти
хай триндять !
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05.09.2024 22:06 Відповісти
Не хочеться,щоб це був той, у кого ми ще віримо і надіємось
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05.09.2024 23:31 Відповісти
Dust- це відомий прозелений чувак
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05.09.2024 22:13 Відповісти
авжеж !

я пливаю у хлороформі.... пардон, увесь укритий хлорофілом

кідараси обані !
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05.09.2024 22:26 Відповісти
зелені огірки любиш?)
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06.09.2024 09:59 Відповісти
Ни на метр назад?
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05.09.2024 21:41 Відповісти
Це вже досягнення, тримайтеся хлопці
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05.09.2024 21:43 Відповісти
Дякуємо, героїчним зусиллям Захисників України та терпінню і витримки Українців, що їм допомагають, хто, чим може!
Україна переможе, всупереч, усіляких саммітів та палаток незаломност, заявлених потужно, отим Пересидентом….
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05.09.2024 21:54 Відповісти
А як на іншхі напрямках?
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05.09.2024 22:00 Відповісти
ВСУ перебросили резервы на Покровское направление. РФ прекратила там атаки и начала наступления в районе Угледара, Клещеевки, Купянска.

Кроме того, почти прекратилась переброска подкреплений в Курскую область. Скоро это станет заметно.
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05.09.2024 22:13 Відповісти
"мєня тєрзают смутниє сомнєнья..."
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05.09.2024 22:02 Відповісти
Потрібно глянути, як на це повідомлення https://biz.censor.net/comments/locate/3508495/0192122c-217d-731c-871f-eabc63fdb990 китайський ринок карбонату літію.
Мій прогноз - ціна підвищиться і вийде на плато в очікуванні подальшого розвитку ситуації на Покровсько-Курахівському напрямку.
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05.09.2024 22:02 Відповісти
Зелебобелям - не подобається - ідуть полижіть у Беззубої
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05.09.2024 22:04 Відповісти
В Селидово переброшена 15-я бригада НГУ "Кара-Даг", под Новогродовку 93-я ОМБр "Холодный Яр". Покровску безусловно лучше, что будет под Запорожьем и Клещеевкой (южнее Бахмута), откуда их сняли, вопрос.
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05.09.2024 22:09 Відповісти
https://nv.ua/ukr/opinion/sirskiy-gotuye-pastku-rosiyanam-viyskoviy-analitik-pro-te-chogo-chekati-na-pokrovskomu-napryamku-50448039.html Чому я впевнений, що Сирський готує пастку Путіну
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05.09.2024 22:17 Відповісти
так і є.
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05.09.2024 22:32 Відповісти
«Таврія», вмиваючись кров'ю, виконала своє головне завдання - виснажити противника, створити умови, коли ворогу нічим фізично продовжувати наступальну операцію. А Силам оборони є. І саме в цьому головний сенс. Ворог на шпагаті: на Покровському напрямку спалені всі наявні резерви, на півночі палає Курська область, а ЗСУ ще мають резерви й абсолютно не зрозуміло, в який момент, де і з якими задачами ці резерви з'являться.

УВ «Центр» робить свою останню ставку в цій операції. До кінця вересня все має прояснитися. Курськ, панове, не випадковість. І не коштом Покровська.
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05.09.2024 22:10 Відповісти
Є нюанс частина тих резервів ще на початку серпня по вулицях ходила і самі розумієте що 1.5 місяці для людей які бачили автомат 20 років назад ніщо

нікуди не ділись каби, ракети та касети... і по арті вже перевага не навіть 1 до 5 а Зе вже озвучив цифри 1 до 12

Тому подивимся поки є багато проблем і рішення їх не видно.... терміново на вчора треба ще 16-20 Ф16 та снаряди.... Чехи вже може родять накінець свою ініціативу то буде легше
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05.09.2024 22:21 Відповісти
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05.09.2024 22:18 Відповісти
Слава ЗСУ!
Дякуємо Вам, Воїни Світла!
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05.09.2024 22:31 Відповісти
Вони дійсно не пішли на Покровськ. Поки. Вже зрозуміло, що вони підуть (вже йдуть) на південь.
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05.09.2024 22:34 Відповісти
Збройні Сили України змогли зупинити просування рф на Покровському напрямку. За останні 6 днів вони не пройшли ні на метр.

Тепер задамо одне питання. Хто з вищого військового керівництва відвідав покровський напрямок? Ніхто. Командування не володіє ситуацією на даній ділянці. Всі доповіді від командирів «На нашій зоні відповідальності ворог просування не має», щоб не втратити свої посади.

Нажаль на покровському напрямку дуже важка ситуація.
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05.09.2024 22:37 Відповісти
Сирський зараз на Покровському напрямку

газєти треба читати, кацапчик !
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05.09.2024 23:16 Відповісти
який Покровськ і Вугледар..ви шо...перемоги ж в курській губернії
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05.09.2024 22:50 Відповісти
Та ти шо ...??? Вже береш приклад с зебрехла??
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05.09.2024 23:21 Відповісти
*****, нашо треба так поспішати з такими сміливими заявами? Памятаю Сирський те ж саме казав коли наші відкотились від Авдіївки до Очеретиного. Все застабілізовано, зупинено і зафіксовано
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05.09.2024 23:34 Відповісти
Знаєте шановні відвідувачі стажу так. Пане сирський. Курва **** 30 років незалежності яку Ти давав присягу захищати і що ми чуємо якійсь прототип азірова якби я був під твоїм началом то послав би тебе на *** як **** ***** слів не вистачає що тобі заважало вивчити рідну мову. Я тебе зневажаю.
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06.09.2024 00:00 Відповісти
"Я тебе зневажаю"

а Сирський навіть не підозрює про твоє існування - пічаль !
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06.09.2024 00:09 Відповісти
Дик, злая фаріонша нє напісала славаря для ваєних, красівіх здаравєних.....
А РІДНУ мову, він пречудово і потужно знає, бо він - КАЦАП!!
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06.09.2024 05:57 Відповісти
Кажуть в людині має бути мета . В мене є мета набити рожу зеленському єрмаку, татарову, сирському, падаляку арахамлу ці гниди мають відповідати за все і їм подібних.
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06.09.2024 00:09 Відповісти
Моє існування таке ж як і твоє
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06.09.2024 00:17 Відповісти
У всіх фронт рухається, а в нього ніт.
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06.09.2024 02:44 Відповісти
Ну збрехав.І що ?
Хто чекав щось інакше від українського Жукова ?
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06.09.2024 09:01 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4714376-azovtsi-deblokuvaly-viiskovykh-z-otochennia-v-nui-yorku Азов залучено до оборонних і наступальних дій у Нью-Йорку та його околицях з метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4714376-azovtsi-deblokuvaly-viiskovykh-z-otochennia-v-nui-yorku "На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, Азову вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", - мовиться в повідомленні
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06.09.2024 12:13 Відповісти
Важливі не вангування ГК,а реальний результат: чи втримають Донбас,Покровськ,чи не завелика ціна курського рейду,чи вийдуть цілими з курська,а не як з маріуполя.Та і нехай сам поїде на курськ,щоб довести операцію до того успіху,про який розказує.
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06.09.2024 14:17 Відповісти
Брехня від сирського.
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06.09.2024 17:24 Відповісти
 
 