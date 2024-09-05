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Новости Война
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Александр Сырский (481) Покровск (371) Курск (829)

За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр, - Сырский

Олександр Сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны остановили продвижение россиян на Покровском направлении.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, Сырский заявил, что Россия планировала начать новое наступление на Украину с Курской перед прорывом ВСУ на территорию врага.

Поэтому Главнокомандующий ВСУ считает Курскую операцию успешной.

"Она уменьшила угрозу вражеского наступления. Мы не дали им возможности действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы (враг. - Ред.) мог почувствовать то, что чувствуем мы ежедневно", - пояснил Сырский.

Также он добавил, что Москва перебросила в Курск десятки тысяч военных, в том числе одни из лучших десантно-штурмовых подразделений.

Читайте также: На направлении главного удара врага ситуация сложная. Необходимые решения принимаются без промедлений, - Сырский

Признавая, что Украина находится под огромным давлением в районе Покровска, стратегического города, который уже несколько недель является эпицентром войны на востоке Украины, Сырский сказал, что ВСУ удалось остановить продвижение российских войск в этом районе.

"За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает. Мы лишили их возможности маневрировать и разворачивать свои силы подкрепления с других направлений... и это ослабление, безусловно, ощущается на других направлениях. Мы отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшилось", - резюмировал Генерал.

Читайте также: Сырский назначил дополнительную проверку начштаба СБС Гладкому. Во время проверки он будет отстранен от исполнения обязанностей по должности, - Генштаб
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Топ комментарии
+20
А сіль на смак солодка. Країна зелених поні...
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05.09.2024 21:36
+17
У них що, розрахунок, що українці барани, і дивляться тільки Шмарклемарафон імені Зеленского? Напевне після виборів зрозуміли, що так і є.
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05.09.2024 21:37
+16
Певно Бутусов, або Deepstate брешуть...
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05.09.2024 21:40
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А сіль на смак солодка. Країна зелених поні...
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05.09.2024 21:36 Ответить
якщо комусь НЕ подобається Сирський (а мені він теж багато в чому НЕ подобається),
то після його усунення через хуцпу Єрмака-Бєзумной, ви згадаєте, що то був

останній професійний Генерал ЗСУ !
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05.09.2024 21:50 Ответить
Слава ЗСУ !
Героям Слава!
і мертвим, і живим....
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05.09.2024 21:52 Ответить
В нас люди продовжують вірити в те, що #хуженєбудєт ))
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05.09.2024 21:55 Ответить
хужебудєт - це перший варіант реального майбутнього для розумної людини

далі можна фантазувати
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05.09.2024 21:58 Ответить
А як у кацапів підгорає щодо Сирського. Бо той колишній кацап,який знищує кацапів теперішніх))
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05.09.2024 21:57 Ответить
Олекса́ндр Станісла́вович Си́рський - чісто руззький ваня іванов, чи етнічний поляк ?

від того кацапів так і корьожить, що гени своє буруть...

.
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05.09.2024 22:03 Ответить
А може він етнічний зеленський?
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05.09.2024 22:34 Ответить
щось раніше за Вами Аллочко такої муйні я не помічав,

ізвінітє, конєчно, за грубость !
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05.09.2024 23:11 Ответить
Не я підняла тему етнічної приналежності Сирського!
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05.09.2024 23:21 Ответить
і не я, а лише продовжив: ""Нема вже ні іудея, ні елліна, нема ні раба, ні вільного; нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одно - Громадянини України"
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06.09.2024 00:01 Ответить
Генерал-рапортун.Зате кацапи полізли на Вугледарському та Торецькому напрямках,вибивають наших з деяких сіл на Курщині,займайся своїми прямими обов'язками,дебіл.очеретинський та торецький прориви на совісті призначених тобою командирів та дурних рішень.наші втрати збільшилися,нажаль.
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05.09.2024 22:08 Ответить


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05.09.2024 22:40 Ответить
Якщо зараз зупинили,то й раніше можна було....
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06.09.2024 06:16 Ответить
Та мені пох..й на його професійні якості, коли він несе повну ахинею... Проте якщо тобі смакує лайно із його професійної дупи, то хавай.
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05.09.2024 22:31 Ответить
псіхічєский чи що ?
брому випий !
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05.09.2024 23:13 Ответить
У них що, розрахунок, що українці барани, і дивляться тільки Шмарклемарафон імені Зеленского? Напевне після виборів зрозуміли, що так і є.
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05.09.2024 21:37 Ответить
Вони знають, що Захід ось-ось згниє, Україна впаде, Америка капітулює).
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05.09.2024 22:04 Ответить
Це заглавок з газети часів Екатерини2 ?
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06.09.2024 00:00 Ответить
та ні, скрепа моцна, мабуть ще Івана Каліти
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06.09.2024 00:03 Ответить
москалю вірити - себе не поважати.
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05.09.2024 22:17 Ответить
хуцпа.....
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05.09.2024 21:39 Ответить
Певно Бутусов, або Deepstate брешуть...
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05.09.2024 21:40 Ответить
ні, НЕ брешуть !

кацапи НЕ просунулись !

.
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05.09.2024 21:46 Ответить
4 вересня 2024 р.

Ворог просунувся біля https://deepstatemap.live/#12/47.7715111/37.0172343 Пречистівки , https://deepstatemap.live/#14/48.3262647/37.7970424 Сухої Балки та в https://deepstatemap.live/#15/48.4069139/37.9147399 Дружбі .23:23

3 вересня 2024 р.

Ворог окупував https://deepstatemap.live/#14/47.7796816/37.0748638 Пречистівку та просунувся біля https://deepstatemap.live/#14/47.8113987/37.3161303 Водяного .23:13

2 вересня 2024 р.

Ворог просунувся у https://deepstatemap.live/#14/48.3219336/37.8076737 Нью-Йорку та https://deepstatemap.live/#12/47.7698816/37.0745334 Пречистівці . Уточнюється лінія зіткнення біля https://deepstatemap.live/#14/49.7726641/37.6727627 Лиману Першого та https://deepstatemap.live/#14/47.8186600/37.3162252 Водяного . Відносна стабілізація фронту біля https://deepstatemap.live/#14/48.1037350/37.4280584 Галицинівки .23:32

1 вересня 2024 р.

Сили Оборони закінчили зачистку по лінії https://deepstatemap.live/#12/51.3431643/35.2261288 Мала Локня-Погребки . Ворог окупував https://deepstatemap.live/#14/48.0975464/37.4136537 Долинівку , а також просунувся біля https://deepstatemap.live/#14/49.2100605/38.0090528 Макіївки та в https://deepstatemap.live/#14/48.3824077/37.8819768 Торецьку .23:23
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05.09.2024 21:54 Ответить
Хтось трендить

31 серпня 2024 р.

Ворог окупував https://deepstatemap.live/#14/47.8674557/37.4448792 Парасковіївку , а також просунувся у https://deepstatemap.live/#14/47.8706214/37.4180196 Костянтинівці , https://deepstatemap.live/#14/48.2554508/37.3940681 Гродівці , https://deepstatemap.live/#13/48.1026734/37.4536774 Галицинівці та біля https://deepstatemap.live/#14/49.5363831/37.7925781 Піщаного .23:46

30 серпня 2024 р.

Ворог окупував https://deepstatemap.live/#13/48.1101241/37.4888454 Карлівку , а також просунувся в https://deepstatemap.live/#13/48.1061137/37.4361561 Галицинівці , https://deepstatemap.live/#13/49.4772218/37.9015426 Стельмахівці , біля https://deepstatemap.live/#13/48.1072596/37.4112702 Долинівки та https://deepstatemap.live/#14/49.5342606/37.8096662 Піщаного . Уточнено район https://deepstatemap.live/#14/48.2380569/37.3448438 Красного Яру .23:41
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05.09.2024 21:56 Ответить
хай триндять !
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05.09.2024 22:06 Ответить
Не хочеться,щоб це був той, у кого ми ще віримо і надіємось
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05.09.2024 23:31 Ответить
Dust- це відомий прозелений чувак
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05.09.2024 22:13 Ответить
авжеж !

я пливаю у хлороформі.... пардон, увесь укритий хлорофілом

кідараси обані !
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05.09.2024 22:26 Ответить
зелені огірки любиш?)
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06.09.2024 09:59 Ответить
Ни на метр назад?
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05.09.2024 21:41 Ответить
Це вже досягнення, тримайтеся хлопці
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05.09.2024 21:43 Ответить
Дякуємо, героїчним зусиллям Захисників України та терпінню і витримки Українців, що їм допомагають, хто, чим може!
Україна переможе, всупереч, усіляких саммітів та палаток незаломност, заявлених потужно, отим Пересидентом….
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05.09.2024 21:54 Ответить
А як на іншхі напрямках?
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05.09.2024 22:00 Ответить
ВСУ перебросили резервы на Покровское направление. РФ прекратила там атаки и начала наступления в районе Угледара, Клещеевки, Купянска.

Кроме того, почти прекратилась переброска подкреплений в Курскую область. Скоро это станет заметно.
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05.09.2024 22:13 Ответить
"мєня тєрзают смутниє сомнєнья..."
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05.09.2024 22:02 Ответить
Потрібно глянути, як на це повідомлення https://biz.censor.net/comments/locate/3508495/0192122c-217d-731c-871f-eabc63fdb990 китайський ринок карбонату літію.
Мій прогноз - ціна підвищиться і вийде на плато в очікуванні подальшого розвитку ситуації на Покровсько-Курахівському напрямку.
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05.09.2024 22:02 Ответить
Зелебобелям - не подобається - ідуть полижіть у Беззубої
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05.09.2024 22:04 Ответить
В Селидово переброшена 15-я бригада НГУ "Кара-Даг", под Новогродовку 93-я ОМБр "Холодный Яр". Покровску безусловно лучше, что будет под Запорожьем и Клещеевкой (южнее Бахмута), откуда их сняли, вопрос.
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05.09.2024 22:09 Ответить
https://nv.ua/ukr/opinion/sirskiy-gotuye-pastku-rosiyanam-viyskoviy-analitik-pro-te-chogo-chekati-na-pokrovskomu-napryamku-50448039.html Чому я впевнений, що Сирський готує пастку Путіну
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05.09.2024 22:17 Ответить
так і є.
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05.09.2024 22:32 Ответить
«Таврія», вмиваючись кров'ю, виконала своє головне завдання - виснажити противника, створити умови, коли ворогу нічим фізично продовжувати наступальну операцію. А Силам оборони є. І саме в цьому головний сенс. Ворог на шпагаті: на Покровському напрямку спалені всі наявні резерви, на півночі палає Курська область, а ЗСУ ще мають резерви й абсолютно не зрозуміло, в який момент, де і з якими задачами ці резерви з'являться.

УВ «Центр» робить свою останню ставку в цій операції. До кінця вересня все має прояснитися. Курськ, панове, не випадковість. І не коштом Покровська.
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05.09.2024 22:10 Ответить
Є нюанс частина тих резервів ще на початку серпня по вулицях ходила і самі розумієте що 1.5 місяці для людей які бачили автомат 20 років назад ніщо

нікуди не ділись каби, ракети та касети... і по арті вже перевага не навіть 1 до 5 а Зе вже озвучив цифри 1 до 12

Тому подивимся поки є багато проблем і рішення їх не видно.... терміново на вчора треба ще 16-20 Ф16 та снаряди.... Чехи вже може родять накінець свою ініціативу то буде легше
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05.09.2024 22:21 Ответить
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05.09.2024 22:18 Ответить
Слава ЗСУ!
Дякуємо Вам, Воїни Світла!
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05.09.2024 22:31 Ответить
Вони дійсно не пішли на Покровськ. Поки. Вже зрозуміло, що вони підуть (вже йдуть) на південь.
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05.09.2024 22:34 Ответить
Збройні Сили України змогли зупинити просування рф на Покровському напрямку. За останні 6 днів вони не пройшли ні на метр.

Тепер задамо одне питання. Хто з вищого військового керівництва відвідав покровський напрямок? Ніхто. Командування не володіє ситуацією на даній ділянці. Всі доповіді від командирів «На нашій зоні відповідальності ворог просування не має», щоб не втратити свої посади.

Нажаль на покровському напрямку дуже важка ситуація.
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05.09.2024 22:37 Ответить
Сирський зараз на Покровському напрямку

газєти треба читати, кацапчик !
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05.09.2024 23:16 Ответить
який Покровськ і Вугледар..ви шо...перемоги ж в курській губернії
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05.09.2024 22:50 Ответить
Та ти шо ...??? Вже береш приклад с зебрехла??
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05.09.2024 23:21 Ответить
*****, нашо треба так поспішати з такими сміливими заявами? Памятаю Сирський те ж саме казав коли наші відкотились від Авдіївки до Очеретиного. Все застабілізовано, зупинено і зафіксовано
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05.09.2024 23:34 Ответить
Знаєте шановні відвідувачі стажу так. Пане сирський. Курва **** 30 років незалежності яку Ти давав присягу захищати і що ми чуємо якійсь прототип азірова якби я був під твоїм началом то послав би тебе на *** як **** ***** слів не вистачає що тобі заважало вивчити рідну мову. Я тебе зневажаю.
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06.09.2024 00:00 Ответить
"Я тебе зневажаю"

а Сирський навіть не підозрює про твоє існування - пічаль !
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06.09.2024 00:09 Ответить
Дик, злая фаріонша нє напісала славаря для ваєних, красівіх здаравєних.....
А РІДНУ мову, він пречудово і потужно знає, бо він - КАЦАП!!
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06.09.2024 05:57 Ответить
Кажуть в людині має бути мета . В мене є мета набити рожу зеленському єрмаку, татарову, сирському, падаляку арахамлу ці гниди мають відповідати за все і їм подібних.
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06.09.2024 00:09 Ответить
Моє існування таке ж як і твоє
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06.09.2024 00:17 Ответить
У всіх фронт рухається, а в нього ніт.
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06.09.2024 02:44 Ответить
Ну збрехав.І що ?
Хто чекав щось інакше від українського Жукова ?
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06.09.2024 09:01 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4714376-azovtsi-deblokuvaly-viiskovykh-z-otochennia-v-nui-yorku Азов залучено до оборонних і наступальних дій у Нью-Йорку та його околицях з метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4714376-azovtsi-deblokuvaly-viiskovykh-z-otochennia-v-nui-yorku "На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, Азову вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", - мовиться в повідомленні
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06.09.2024 12:13 Ответить
Важливі не вангування ГК,а реальний результат: чи втримають Донбас,Покровськ,чи не завелика ціна курського рейду,чи вийдуть цілими з курська,а не як з маріуполя.Та і нехай сам поїде на курськ,щоб довести операцію до того успіху,про який розказує.
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06.09.2024 14:17 Ответить
Брехня від сирського.
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06.09.2024 17:24 Ответить
 
 