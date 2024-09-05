За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны остановили продвижение россиян на Покровском направлении.
Об этом он сказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
Кроме этого, Сырский заявил, что Россия планировала начать новое наступление на Украину с Курской перед прорывом ВСУ на территорию врага.
Поэтому Главнокомандующий ВСУ считает Курскую операцию успешной.
"Она уменьшила угрозу вражеского наступления. Мы не дали им возможности действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы (враг. - Ред.) мог почувствовать то, что чувствуем мы ежедневно", - пояснил Сырский.
Также он добавил, что Москва перебросила в Курск десятки тысяч военных, в том числе одни из лучших десантно-штурмовых подразделений.
Признавая, что Украина находится под огромным давлением в районе Покровска, стратегического города, который уже несколько недель является эпицентром войны на востоке Украины, Сырский сказал, что ВСУ удалось остановить продвижение российских войск в этом районе.
"За последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении ни на метр. То есть наша стратегия работает. Мы лишили их возможности маневрировать и разворачивать свои силы подкрепления с других направлений... и это ослабление, безусловно, ощущается на других направлениях. Мы отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшилось", - резюмировал Генерал.
Пожалуйста, подождите...
то після його усунення через хуцпу Єрмака-Бєзумной, ви згадаєте, що то був
останній професійний Генерал ЗСУ !
Героям Слава!
і мертвим, і живим....
далі можна фантазувати
від того кацапів так і корьожить, що гени своє буруть...
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ізвінітє, конєчно, за грубость !
брому випий !
кацапи НЕ просунулись !
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Ворог просунувся біля https://deepstatemap.live/#12/47.7715111/37.0172343 Пречистівки , https://deepstatemap.live/#14/48.3262647/37.7970424 Сухої Балки та в https://deepstatemap.live/#15/48.4069139/37.9147399 Дружбі .23:23
3 вересня 2024 р.
Ворог окупував https://deepstatemap.live/#14/47.7796816/37.0748638 Пречистівку та просунувся біля https://deepstatemap.live/#14/47.8113987/37.3161303 Водяного .23:13
2 вересня 2024 р.
Ворог просунувся у https://deepstatemap.live/#14/48.3219336/37.8076737 Нью-Йорку та https://deepstatemap.live/#12/47.7698816/37.0745334 Пречистівці . Уточнюється лінія зіткнення біля https://deepstatemap.live/#14/49.7726641/37.6727627 Лиману Першого та https://deepstatemap.live/#14/47.8186600/37.3162252 Водяного . Відносна стабілізація фронту біля https://deepstatemap.live/#14/48.1037350/37.4280584 Галицинівки .23:32
1 вересня 2024 р.
Сили Оборони закінчили зачистку по лінії https://deepstatemap.live/#12/51.3431643/35.2261288 Мала Локня-Погребки . Ворог окупував https://deepstatemap.live/#14/48.0975464/37.4136537 Долинівку , а також просунувся біля https://deepstatemap.live/#14/49.2100605/38.0090528 Макіївки та в https://deepstatemap.live/#14/48.3824077/37.8819768 Торецьку .23:23
31 серпня 2024 р.
Ворог окупував https://deepstatemap.live/#14/47.8674557/37.4448792 Парасковіївку , а також просунувся у https://deepstatemap.live/#14/47.8706214/37.4180196 Костянтинівці , https://deepstatemap.live/#14/48.2554508/37.3940681 Гродівці , https://deepstatemap.live/#13/48.1026734/37.4536774 Галицинівці та біля https://deepstatemap.live/#14/49.5363831/37.7925781 Піщаного .23:46
30 серпня 2024 р.
Ворог окупував https://deepstatemap.live/#13/48.1101241/37.4888454 Карлівку , а також просунувся в https://deepstatemap.live/#13/48.1061137/37.4361561 Галицинівці , https://deepstatemap.live/#13/49.4772218/37.9015426 Стельмахівці , біля https://deepstatemap.live/#13/48.1072596/37.4112702 Долинівки та https://deepstatemap.live/#14/49.5342606/37.8096662 Піщаного . Уточнено район https://deepstatemap.live/#14/48.2380569/37.3448438 Красного Яру .23:41
я пливаю у хлороформі.... пардон, увесь укритий хлорофілом
кідараси обані !
Україна переможе, всупереч, усіляких саммітів та палаток незаломност, заявлених потужно, отим Пересидентом….
Кроме того, почти прекратилась переброска подкреплений в Курскую область. Скоро это станет заметно.
Мій прогноз - ціна підвищиться і вийде на плато в очікуванні подальшого розвитку ситуації на Покровсько-Курахівському напрямку.
УВ «Центр» робить свою останню ставку в цій операції. До кінця вересня все має прояснитися. Курськ, панове, не випадковість. І не коштом Покровська.
нікуди не ділись каби, ракети та касети... і по арті вже перевага не навіть 1 до 5 а Зе вже озвучив цифри 1 до 12
Тому подивимся поки є багато проблем і рішення їх не видно.... терміново на вчора треба ще 16-20 Ф16 та снаряди.... Чехи вже може родять накінець свою ініціативу то буде легше
Дякуємо Вам, Воїни Світла!
Тепер задамо одне питання. Хто з вищого військового керівництва відвідав покровський напрямок? Ніхто. Командування не володіє ситуацією на даній ділянці. Всі доповіді від командирів «На нашій зоні відповідальності ворог просування не має», щоб не втратити свої посади.
Нажаль на покровському напрямку дуже важка ситуація.
газєти треба читати, кацапчик !
а Сирський навіть не підозрює про твоє існування - пічаль !
А РІДНУ мову, він пречудово і потужно знає, бо він - КАЦАП!!
Хто чекав щось інакше від українського Жукова ?
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4714376-azovtsi-deblokuvaly-viiskovykh-z-otochennia-v-nui-yorku "На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, Азову вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", - мовиться в повідомленні