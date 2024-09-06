РФ продолжает продвигаться на Покровском направлении, стабилизации ситуации нет, - военный Мельник
На Покровском направлении нет стабилизации, российские захватчики продолжают продвигаться.
Об этом сообщил командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении стабилизация, но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, россияне не имеют сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Из приоритетных целей россияне имеют Украинск и Горняк, затем Кураховка. Все довольно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, которые держат оборону между Невельским и р.Волчьей", - отметил он.
По словам Мельника, россияне не уничтожили мосты через реку Волчья только потому, что пользуясь преимуществом в дронах они устроили охоту на реанимобили и технику Сил обороны Украины.
"Время вывести Бригады без больших потерь из петли потеряно, теперь скорее всего будет Авдеевский сценарий, когда отступление было "контролируемым" только в отчетах отцов командиров", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
НЕ розширивши плацдарм - звичайно вони нікуди вперед на Гірник чи Курахівку не підуть.
Дивна заява від Мельника.
Але якщо я буду правий - ти з'їси свого капелюха - домовилися?
Тобто - якщо кацапи там НЕ бачать котла - вона завтра попруть Гірник, якщо ж вони попруть вліво на Цукурине для розширення плацдарму - тоді ти їси свого капелюха.
... дозволяю його посолити 🤣
я пишу про конкретну ситуацію на зараз
взагальному - забий
"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він."
Джерело:
Во-вторых, оно все-таки не в сторону Покровска, а на юг направлено.
В-третьих, пока что рашисты сами влезли между селами в мешок...
В-четвертых, цель врага и состоит в том, чтобы ВСУ сами отступили от Невельского, опасаясь окружения...
щоправда не впевнений чи задовольнить це вашу жагу чужої крові.
2. Скільки годин (хвилин?) знадобиться Сирському на звільнення Миколи Мельника?
прикро 😡
А те що в інших місцях де вони штурмують і далі - нема успіху - це все неважливо для місцевих зрадоїбунців.
За просто обожнювали,настільки був позитивним.
2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.
Покровськ - Донецьк - 80 км.