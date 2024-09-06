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Новости Война
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Александр Сырский (482) Покровск (375)

РФ продолжает продвигаться на Покровском направлении, стабилизации ситуации нет, - военный Мельник

Росіяни не зупинилися на Покровському напрямку

На Покровском направлении нет стабилизации, российские захватчики продолжают продвигаться.

Об этом сообщил командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении стабилизация, но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, россияне не имеют сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Из приоритетных целей россияне имеют Украинск и Горняк, затем Кураховка. Все довольно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, которые держат оборону между Невельским и р.Волчьей", - отметил он.

Росіяни продовжують просуватися на Покровському напрямку

По словам Мельника, россияне не уничтожили мосты через реку Волчья только потому, что пользуясь преимуществом в дронах они устроили охоту на реанимобили и технику Сил обороны Украины.

"Время вывести Бригады без больших потерь из петли потеряно, теперь скорее всего будет Авдеевский сценарий, когда отступление было "контролируемым" только в отчетах отцов командиров", - подытожил он.

Читайте: Готовил прорыв РФ к Покровску: СБУ задержала российского агента

Росіяни продовжують просуватися на Покровському напрямку
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Топ комментарии
+29
а Сирський сказав що просування 7 днів немає.
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06.09.2024 15:57
+23
Не можу бути. Сирський сказав, що жодного метра не захопили на Покровському напрямку. Призначенці Зеленського брехать не будуть.
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06.09.2024 15:58
+19
ну і де саме ти побачив той котел для кацапів, стратєх ти наш?
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06.09.2024 16:13
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а Сирський сказав що просування 7 днів немає.
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06.09.2024 15:57 Ответить
В сторону Покровска их и не было 7 дней, а вот на юг, в сторону Гирника были
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06.09.2024 16:08 Ответить
Лише один я бачу що "котел" там саме для кацапів?
НЕ розширивши плацдарм - звичайно вони нікуди вперед на Гірник чи Курахівку не підуть.
Дивна заява від Мельника.
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06.09.2024 16:09 Ответить
ну і де саме ти побачив той котел для кацапів, стратєх ти наш?
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06.09.2024 16:13 Ответить
Та це місцеве падалЬяковське чепушило, що йому скажуть те він і баче.
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06.09.2024 16:54 Ответить
Що ж Друже - якщо я помилився - то я вибачусь перед тобою.
Але якщо я буду правий - ти з'їси свого капелюха - домовилися?
Тобто - якщо кацапи там НЕ бачать котла - вона завтра попруть Гірник, якщо ж вони попруть вліво на Цукурине для розширення плацдарму - тоді ти їси свого капелюха.
... дозволяю його посолити 🤣
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06.09.2024 17:09 Ответить
невже ти справді вважаєш, що мені потрібні твої вибачення? вже колись Світан малював котли для орків в Авдіївці, коли хвацько описував у своїх оналітичних опусах як ЗСУ різатимуть клешні оркам.. на карті усі ікспєрди-стратєхи стрілочки малювати... різати клешні і робити кацапам котли можна тільки тоді, коли ти маєш перевагу або хоча би рівність у силах. а коли її нема, то в першу чергу потрібно думати про те, щоб самим не потрапити у котел. тобто ніякого шапкозакидання не повинно бути,
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06.09.2024 17:32 Ответить
до чого тут ромка світан?
я пишу про конкретну ситуацію на зараз
взагальному - забий
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06.09.2024 18:22 Ответить
це тобі як приклад для порівняння. ти бачиш тут котел для кацапів, Світан теж бачив котел для кацапів в Авдіївці. а по факту вийшло, що в авральному випадку тоді перекидали під Авдіївку 3-ю штурмову та інші підрозділи, щоб прикрити відхід наших сил з Авдіївки.. тож ситуації тут схожі, тільки локації різні.
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06.09.2024 18:42 Ответить
капелюха посолив?
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07.09.2024 12:04 Ответить
Отой Світан - тупе й незрозуміле створіння! Несе повну муйню!!!
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06.09.2024 18:46 Ответить
А штатний троль Подляка, значить, " розумне створіння"
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06.09.2024 19:32 Ответить
обоє рябоє. )
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06.09.2024 19:49 Ответить
Відкрив книгу - бачу фігу...
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06.09.2024 22:46 Ответить
паникёров и ухилянтов по суровым законам военного времени нада аннигилировать
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06.09.2024 17:32 Ответить
ты токо сегодня зарегистрировался - и уже такой смелый?
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06.09.2024 21:56 Ответить
Йому власне так і доповіли ті, кого він сам і призначив. А призначив, як бачимо не тих, які були потрібні для справи оборони, а тих, зто потрібен його вухам. На відміну від Залужного, якому не давали робити свої призначення, у Сирського в цьому плані був повний карт- бланш. Тепер візьміть до уваги, скільки бойових офіцерів, які пройшли роки війни, у військах, а не на плацу були просто викинуті із ЗСУ.
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06.09.2024 16:16 Ответить
З якою метою успішних бойових офіцерів сирник викидає з ЗСУ під час війни?
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06.09.2024 22:23 Ответить
Як мінімум - угодити Зєлєнскому, який не переносить тих, хто розкрився при Порошенку, як чорт не переносить ладан.
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06.09.2024 23:27 Ответить
До чого тут шоколадний, що ти його приплів? Конфетку заробити хочеш? Він що у війську окопи риє чи кацапів зі зброї крошить пачками з доларовим німбом над головою, що при ньому хтось мав би розкриватися? Він прям як священик якийсь, що всіх надихає на подвиги на передовій у твоїй голові
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07.09.2024 01:25 Ответить
Надихати на подвиги у нас дозволено лише одній людині - великому Зєльцману, ти правий))))
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07.09.2024 08:28 Ответить
Хіба що на злочин щодо нього, тут він найбільше надихає на подвиги, як його попередники
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07.09.2024 08:53 Ответить
До того, що війна почалася у 2014-му, якщо ти не знав. Більшість офіцерів середньої ланки саме тоді починали лейтенантами. Нагаьати, при якому президентові? Нагадати, де зараз Герой України Михайло Забродський, і ще багато офіцерів, які довели свою профпридатність на пилі бою, але були звільнені за ініціативою Зєлєнского?
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07.09.2024 14:12 Ответить
На "зеставкі" проголосували потужно що немає, значить немає, а Сирський озвучив "потужно" бо він же не якийсь там Залужний!
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06.09.2024 21:27 Ответить
Не можу бути. Сирський сказав, що жодного метра не захопили на Покровському напрямку. Призначенці Зеленського брехать не будуть.
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06.09.2024 15:58 Ответить
"Главком і Верховний повідомили" - тобто триндять обидва.
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06.09.2024 16:03 Ответить
А хто там "призначенці Зеленського"? Та воно вже давно само призначенець Єрмака, а за усіх інших і розмовляти не варто. Чмо гундосе тільки підпис ставить, куди заввіниками покаже.
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06.09.2024 17:41 Ответить
Генерал Якубець сказав шо вже потрібно зупинитись бо посунуть до Дніпра
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06.09.2024 15:59 Ответить
Піз* дун фамілія сирського 100% , а 🤡 ще і кончений феезбешник !!!
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06.09.2024 16:00 Ответить
13:38
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06.09.2024 16:02 Ответить
А це найстрашніше. Сирський, яких хвалиться, що проводить на фронті багато часу, про це не знає?


"Час вивести Бригади без великих втрат із зашморгу втрачено, тепер скоріш за все буде Авдіївський сценарій, коли відступ був "контрольованим" лише у звітах батьків командирів", - підсумував він."

Джерело:
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06.09.2024 16:02 Ответить
Це все кремлівська провокація, ніякого просування кацапських військ немає, ВСУ потрохи починають їх вибивати і визволяти Донбас!
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06.09.2024 16:04 Ответить
Так і знав що "сирскій піздіт"...
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06.09.2024 16:05 Ответить
Ще один доказ довіри до нашого надгеніального військового спеціаліста , верховного головнокомандувача і професійного політика з призначеного ним же такого ж обдарованого командувача! Клоун з провінційного єврейського цирку! А як він тримається за крісло!
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06.09.2024 16:07 Ответить
Ну во-первых, это продвижение произошло после заявления Сырского...
Во-вторых, оно все-таки не в сторону Покровска, а на юг направлено.
В-третьих, пока что рашисты сами влезли между селами в мешок...
В-четвертых, цель врага и состоит в том, чтобы ВСУ сами отступили от Невельского, опасаясь окружения...
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06.09.2024 16:07 Ответить
На цій гілці ми не побачимо 73/43%зебілів і подлякових ботів ботів , , . тощо - бо тут очевидцем, учасником боїв, унсовцем та блогером на цьому сайті спростовується брехня Сирського
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06.09.2024 16:07 Ответить
Зелений з сирком черговий тир облаштували для підлеглих.
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06.09.2024 16:07 Ответить
тотальна брехня в доповідях з низу до верху дає "результат"...
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06.09.2024 16:08 Ответить
Що це за командир роти, вірніше чому він ще командир роти, а не кулеметник на самому передовому опорному пункті?
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06.09.2024 16:08 Ответить
В ранце каждого солдата лежит маршальский жезл (с)
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06.09.2024 16:10 Ответить
ваш однодумець, унсовець, блогер - , але воює, давно тут блоги не ставить.
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06.09.2024 16:13 Ответить
Бачу, писака. Військового фаху не має. І в цивільному житті корисного нічого не зробив. Не побудував, не організував виробництва, не працював ні токарем, ні фрезерувальником, ні електриком. Він не може, не повинен командувати ротою у військових діях.
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06.09.2024 16:22 Ответить
Буває сержанти ротами командують, це війна.
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06.09.2024 16:34 Ответить
він втратив ногу внаслідок поранення отриманого під час "контрнаступу" на Запоріжжі.
щоправда не впевнений чи задовольнить це вашу жагу чужої крові.
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06.09.2024 16:38 Ответить
І що? Це якось додає здатності грамотно командувати сотнею бійців?
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06.09.2024 16:48 Ответить
Транс,як воно під жіночими ніками писати? Що ,геть уже хворий?
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06.09.2024 16:57 Ответить
Яке транс? Сам хворий...
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06.09.2024 17:51 Ответить
1. Сирський: «Я говорив про Покровський напрямок. А Мельник говорить про Курахівський. Ви не розумієте, це інше.»
2. Скільки годин (хвилин?) знадобиться Сирському на звільнення Миколи Мельника?
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06.09.2024 16:18 Ответить
Ти смієшься ? Звільнити командира взводу чи роти, та навіть і батальйону, це всерівно що стрельнути собі у ногу чи у руку!!! А хто воювати буде? Генерали з великими кендюхами? Чи Коля Мітбол з слугами з Кварталу??? А може Олег Вінік з Манатіком і Павліком? Не сміши народ! Командири нижчої ланки це золотий запас армії, саме на них ЗСУ тримається.
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06.09.2024 16:31 Ответить
Де ти в нас побачив генералів з великими кендюхами зрадофіл. То мабуть з орками попутав.
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06.09.2024 16:38 Ответить
Якщо б не бачив на власні очі то не писав би. Відкрий сайт МОУ і подивись фотки з мас-медіа, або вживу в штабах та особливо у тилови. Більш тобі дівчинко порадити не можу нічого.
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06.09.2024 16:53 Ответить
Зате тебе транса навіть через телефон видно.
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06.09.2024 16:59 Ответить
І тут теж транс. Лікуйся....
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06.09.2024 17:52 Ответить
Брехня Сирського не спрацювала ,
прикро 😡
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06.09.2024 16:20 Ответить
Шо пан Сирський те ж любиш єлей Зелі у вуха заливати? Прикраси це найгірше шо може бути на військовій службі і особливо на війні!!! Ганьба таким воєноначальникам. Я у цьому випадку чомусь більш довіряю словам командира роти з передка.
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06.09.2024 16:24 Ответить
Ну все, цілий ротний сказав що Головком неправий - значить так і є. А то у місцевих зрадойобів останній тиждень прямо траур був - якщо раніше русня захоплювали щодня по 2-3 села і сунула майже по всьому периметру свого Покровського виступа - то тут забуксували в Селидово, забуксували під Мирноградом, під Гродівкою - але ось, просунулись в 1 місці - і все, знову можна обмазуватись зрадою.
А те що в інших місцях де вони штурмують і далі - нема успіху - це все неважливо для місцевих зрадоїбунців.
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06.09.2024 16:27 Ответить
Я щось тобі про зраду написав? А шо Залужний теж такі «перемоги» оприлюднював??? Краще б мовчав…
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06.09.2024 16:35 Ответить
Бляха-муха! Йому не вперед треба дивитись, а Шмарклемарафон імені Зельоної влади. Там Сирський розказує, що кацапи все. Видохлись!
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06.09.2024 16:34 Ответить
Скільки диванного геморою зібралось на форумі. Все вони знають все бачать. Тьфу нечисть.
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06.09.2024 16:34 Ответить
Ну вже не трансу тут тьфукать і нечистю когось називати.
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06.09.2024 17:01 Ответить
Хто не віре Сирському - порохобот
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06.09.2024 16:42 Ответить
Сирунський брехло ла-ла-ла. Чи може Мельник? Хоча швидше за все спрацює ''я начальник, ти дурак''
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06.09.2024 16:46 Ответить
А "найвеличныший" взагалі про покровський напрямок не згадує він говорить лише про курську операцію і саміт миру.
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06.09.2024 16:59 Ответить
Ну ось, бачимо що армію Кловун перетворив на квартал95. До чого все це йде - всі повинні добре розуміти.
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06.09.2024 17:21 Ответить
Чи не пора вже навчитись ************* раку клешні, бо якщо за них "потягути", то він їх сам позбувається, природа, мать... твою мать.
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06.09.2024 17:44 Ответить
Та ніхто в принципі і не здивований.
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06.09.2024 17:52 Ответить
мда... баби ще нарожають, зате у панів міністрів та чиновників різних все добре, нові будиночки під Києвом та Ужгородом за десятки мільйонів, нові машини, дивно розказувати про рабів-росіян, коли і тут одні гинуть, інші давляться ікрою в три рила
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06.09.2024 18:18 Ответить
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06.09.2024 18:58 Ответить
А вы ожидаете перемен в лучшую сторону ?
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06.09.2024 19:53 Ответить
Лучшего уже не ожидаю. Хоть бы не очень сильно в худшую было...
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06.09.2024 20:18 Ответить
Ці призначення не хуже і не краще - це безнадьога.
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06.09.2024 22:18 Ответить
Так будет и дальше, пока у нас Ермак.
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06.09.2024 19:52 Ответить
У вас в Швейцарии тоже ермак?
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06.09.2024 21:58 Ответить
Те,що сир бреше громадянам,не додає йому поваги з боку суспільства,яка була до За.
За просто обожнювали,настільки був позитивним.
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06.09.2024 21:43 Ответить
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.), балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км) та дронами.



2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.

Покровськ - Донецьк - 80 км.
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06.09.2024 22:55 Ответить
Та раз'***** ці клещі всім що у наявності! Хоч хаймерсами. Перетворіть усе на пилюку! Збережіть хлопців!
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06.09.2024 23:46 Ответить
 
 