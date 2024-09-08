Окупанти обстріляли Очаків зі ствольної артилерії, загинула 70-річна жінка
Ввечері неділі, 8 вересня, російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії місто Очаків, що на Миколаївщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 70-річна жінка.
Про це у Telegram повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввечері росіяни обстріляли Очаків зі ствольної артилерії, вбили 70-річну жінку у власному домі", - написав Кім.
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Чайка Київ
показати весь коментар08.09.2024 22:40 Відповісти Мені подобається 4
ПравдаЛюбка
показати весь коментар08.09.2024 23:04 Відповісти Мені подобається 2
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