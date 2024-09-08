Оккупанты обстреляли Очаков из ствольной артиллерии, погибла 70-летняя женщина
Вечером воскресенья, 8 сентября, российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии город Очаков, что на Николаевщине. В результате вражеского обстрела погибла 70-летняя женщина.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером россияне обстреляли Очаков из ствольной артиллерии, убили 70-летнюю женщину в собственном доме", - написал Ким.
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Чайка Київ
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий08.09.2024 23:04 Ответить Мне нравится 2
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