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Николаевская область (2062) обстрел (25782) Очаков (87)

Оккупанты обстреляли Очаков из ствольной артиллерии, погибла 70-летняя женщина

Окупанти обстріляли Очаків зі ствольної артилерії, загинула 70-річна жінка

Вечером воскресенья, 8 сентября, российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии город Очаков, что на Николаевщине. В результате вражеского обстрела погибла 70-летняя женщина.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером россияне обстреляли Очаков из ствольной артиллерии, убили 70-летнюю женщину в собственном доме", - написал Ким.

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08.09.2024 22:40 Ответить
Сумно!
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08.09.2024 23:04 Ответить
 
 