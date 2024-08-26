Последствия атаки РФ на Николаевщину: три человека получили ранения, ПВО сбила около 30 вражеских целей

В Николаевской области в результате массированного российского обстрела 26 августа три человека получили ранения. ПВО сбила над областью около 30 вражеских целей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Во время вражеской воздушной атаки, которая продолжалась с ночи и в течение дня 26 августа, силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено около 30 целей, среди которых ударные дроны типа "Shahed-131/136" и различные виды крылатых ракет", - написал он.

Вследствие массированного вражеского обстрела в Николаевском и Первомайском районах возникло несколько пожаров на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы пожарными.

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Также Ким сообщил, что ранения получили три человека. Двум из пострадавших оказали помощь на месте. Один человек был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и запустили около сотни ударных дронов-камикадзе.