Наслідки атаки РФ на Миколаївщину: троє людей дістали поранення, ППО збила близько 30 ворожих цілей

У Миколаївській області унаслідок масованого російського обстрілу 26 серпня троє людей дістали поранення. ППО збила над областю близько 30 ворожих цілей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма

"Під час ворожої повітряної атаки, що тривала з ночі і протягом дня 26 серпня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено близько 30 цілей, серед яких ударні дрони типу "Shahed-131/136" та різні види крилатих ракет", - написав він.

Внаслідок масованого ворожого обстрілу, в Миколаївському та Первомайському районах виникло декілька пожеж на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями.

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Також Кім повідомив, що поранення дістали троє людей. Двом з постраждалих надали допомогу на місці. Одна людина була госпіталізована у стані середнього ступеня важкості.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.