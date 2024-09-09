Окупанти атакували Луганщину 98 дронами та обстріляли з реактивної артилерії

Російські війська продовжують інтенсивні атаки на Луганщині, застосувавши 98 безпілотників і здійснюючи регулярні обстріли з реактивної артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"98 БпЛА застосували росіяни поблизу Макіївки та Невського. 50 із них спрямували на Невське. Цей населений пункт вони також двічі обстріляли з реактивної артилерії. Зі ствольної – і Макіївку, і Невське",- йдеться в повідомленні.

Лисогор додав, що атаки противника зупинені в районах Стельмахівки, М’ясожарівки, Невського та Білогорівки.

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