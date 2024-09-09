Харків частково знеструмлено через нічний удар РФ

Внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район селища Жуковського у м. Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Харківобленерго".

"Фахівці АТ "Харківобленерго" працюють над відновленням електропостачання та протягом декількох годин повернуть світло знеструмленим споживачам", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 9 вересня орієнтовно о 3:00 збройні сили РФ завдали авіаударів по Харкову та передмістю.