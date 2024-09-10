Росіяни скаржаться на масовану атаку безпілотників: під ударом енергооб’єкти та аеродроми. ВIДЕО

В ніч проти 10 вересня влада низки російських областей заявила про масовану атаку дронів. Попередньо відомо, що під ударом були об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та аеродроми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що всього ППО збила 59 дронів у регіоні. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. Водночас він поінформував, що працюють оперативні та екстрені служби.

Влада Тульської області повідомила про два збиті БПЛА, уламки одного з них упали "на одному з об'єктів паливно-енергетичного комплексу".

При цьому представники влади Тульської області запевняють, що через інцидент технологічний процес постраждалого об'єкту не було порушено.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про "придушення" безпілотників у трьох районах області, але не уточнив їхню кількість.

У Курській області під удар українських безпілотників потрапив аеродром "Халіно".

Також про атаку безпілотників заявили у Орловській, Воронезькій та Калузькій областях та Краснодарському краї Росії.