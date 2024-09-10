Росіяни скаржаться на масовану атаку безпілотників: під ударом енергооб’єкти та аеродроми. ВIДЕО
В ніч проти 10 вересня влада низки російських областей заявила про масовану атаку дронів. Попередньо відомо, що під ударом були об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та аеродроми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що всього ППО збила 59 дронів у регіоні. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. Водночас він поінформував, що працюють оперативні та екстрені служби.
Влада Тульської області повідомила про два збиті БПЛА, уламки одного з них упали "на одному з об'єктів паливно-енергетичного комплексу".
При цьому представники влади Тульської області запевняють, що через інцидент технологічний процес постраждалого об'єкту не було порушено.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про "придушення" безпілотників у трьох районах області, але не уточнив їхню кількість.
У Курській області під удар українських безпілотників потрапив аеродром "Халіно".
Також про атаку безпілотників заявили у Орловській, Воронезькій та Калузькій областях та Краснодарському краї Росії.
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Вясялися грязний рос.
Дрон волшебный прилетел к вам,
И салют он вам принес.
Балістики.
Зазначено, що Ханіна вбили в День танкіста, який у РФ припадає на 8 вересня. Свято він провів у колі друзів, поінформувала Baza.
Тіло 69-річного ексвійськового, замотане в ковдру, лежало у приміщенні бойлерної. Його виявила дружина, яка, щоб увійти у квартиру, викликала співробітників міністерства надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією Telegram-каналу, на тілі були численні ножові поранення
Українці мають намір озброїти свої літаки бомбами місцевого виробництва
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Пролежні не турбують?
вибухів"хлапков", як наші діти та літні люди.
Біспілотнікі над горадом кружаца
І с хлапкамі нам на голави лажатца.
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
https://dl-news.defence-line.org/?p=40637 По состоянию на утро (Часть 1)
НОЧНОЙ НАЛЕТ
Этой ночью противник снова атаковал Украину десятками Шахедов и очередной раз приводить статистику просто нет смысла. Какая-то часть мопедов долетела до окрестностей Киева, но была сбита довольно далеко, поскольку звуки работы ПВО были едва различимыми. Но в отчете наших военных о работе ПВО теперь постоянно присутствуют две новые позиции, которых ранее не наблюдалось. Первая - «локально потерянные», и это надо понимать, как приземленные средствами РЭБ. Это - замечательная тенденция, поскольку для нейтрализации аппаратов не пришлось тратить боеприпасов. Сколько бы ни стоил дрон, его нейтрализация не стоила ни одной ракеты, снаряда или пули, а значит, ресурсы ПВО не были истрачены.
Но куда более интересной является позиция «покинули территорию Украины». Практически каждый массированный налет имеет эту опцию и хотя бы один БПЛА, а то и сразу шесть, покидают небо Украины и улетают в Белоруссию, россию или на оккупированные территории. Поскольку назад аппарат уже не возвращается, то скорее всего, он там либо сбит, как это было в Белоруссии, либо нашел себе новую, более достойную цель. Думаю, что если Шахед забодает что-то ценное в самой россии, то этот случай скроют или выдадут за атаку дроном ВСУ, чтобы не позориться. Но в любом случае, уже понятно, что такие развороты - не случайность и что есть способ уговорить дрон лететь в другую сторону или вовсе - домой.
ВСТРЕЧНЫЙ НАЛЕТ
По состоянию на утро, противник подтвердил свое участие в игре «Кто больше?» Сегодня он сообщил о том, что средствами ПВО ему удалось сбить 144 дрона ВСУ над различными регионами федерации, но особенно - над москвой и московской областью. Но вот в Сети появились видео взрыва дрона, который попал в многоэтажный дом. Правда, ни одно видео не показывает, какой именно это был дрон и не исключено, что это был один из вернувшихся назад Шахедов.
И тут возникает технический вопрос такого плана, что если они сбили 144 дрона, то что попало в тот дом или на летное поле аэропорта Домодедово, где было остановлено движение самолетов? Эти дроны входят в указанное число сбитых, или идут уже сверх того? Если речь идет о первом варианте, то лапти привычно вкладывают какой-то свой смысл в привычные слова. Конечно, если дрон сбит при помощи многоквартирного дома ПВО, то вопросов нет - все правильно. Или если они применяют территорию аэропортов для перехвата воздушных целей, то и это можно записать в графу «сбито».
В любом случае, москвичи сегодня проснулись и увидели кусочек войны и как можно услышать по репликам за кадром, увиденное им как-то не сильно зашло. А я помню, как в первый день широкомасштабного вторжения, из Днепра написали «похоже у нас уже нет аэропорта». Ну а сколько домов было атаковано за это время, никто не возьмется сказать наверняка. И вот эта московская публика, которая сегодня билась в истерике, смотрела на разрушения в Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве и других городах, явно радуясь и испытывая гордость за то, что они так могут. И вот теперь прилетело к ним.
И вот что характерно. Когда впервые были сняты удары ракетами по многоэтажкам в Киеве, российские фуражки еще оправдывались и рассказывали о том, что на самом деле, ракета летела по другой цели и если бы не работа ПВО ВСУ, она бы не отклонилась от цели и не попала бы в дом. Ну что же, пора эти сказки теперь своей публике рассказывать. Возможно, это успокоит дорогих москвичей. В самом деле, средствами РЭБ удалось отклонить дрон от возможной цели и он влетел в дом. Это значит, что сапоги сработали красиво, ну а то, что там дом стоял - их не касается.
Заметим, пока ВСУ производят атаки относительно легкими беспилотниками, с очень скромной боевой частью. Особых разрушений жилых домов, а особенно - монолитно-бетонных, они не могут причинить в принципе. Они отлично работают, когда попадают в цель, которая сама способно активно гореть, как емкость с топливом на нефтебазе, или взрываться, как артиллерийские склады, например, а вот самостоятельно устроить какой-то крупный эффект - не могут. Другое дело - крылатая ракета, в которой на порядок больше БЧ и тем более - баллистическиая ракета, которая наносит разрушения не только от в 20-30 раз - более массивной боевой части, но и за счет кинетической энергии, обусловленной высокой скоростью полета перед встречей с целью.
Мы все это наблюдаем уже более 2,5 лет если не ежедневно, то через день, а вот дорогие москвичи посмотрели на это не по телевизору и оказались как-то неприятно удивлены. В самом деле, их радует, когда они нечто подобное видят по телевизору, где им показывают репортаж из только что атакованного Киева, это ведь подпитывает их чувство величия. А вот когда прилетает по соседнему дому и они это видят не по телевизору, а собственными глазами и слышат весьма неприятные звуки, это им как-то намекает на то, что война как-то так и выглядит, но все равно их не покидает немой вопрос: «А нас-то за что?» Взрываться должно где-то далеко, а они должны все это смотреть по телеку, под кофе или пивко. В общем - безобразие.
Но не менее удивленной оказалась публика в том же аэропорту Домодедово. Там что-то горит прямо рядом с самолетами, а они возмущаются тем, что их рейс задерживают на 7 часов. То, что у нас рейсы задерживаются уже на 2 года и 7 месяцев они как-то не знают, да и не интересно им это, ведь никто так и не ввел на европейскую часть федерации бесполетную зону, а раз так, то вроде бы и войны нет. Но вот сегодня картинка оказалась не очень приятной и их это очень раздражает.
С другой стороны, они же верят своему телевизору? Так пускай продолжают верить и дальше, не размазывая сопли по щекам. Сказано же: сбито 144 дрона, вот сидите и радуйтесь, как делали это вчера и позавчера. Все же хорошо? Да, немножко смердит дымом, да - бахнуло что-то громко, да - отблески пламени как-то беспокоят, но военные сказали - все хорошо, а прутин сказал, что все по плану, значит, так оно и есть. Не могут же такие мелочи поколебать веру в телевизор. Там просто не сообразили, что надо было запустить по ТВ Кашпировского, с его «Спать!» Было бы вообще все хорошо. А так, несознательная публика наснимала всяких гадостей и вывалила все это в сеть, чем явно испортила бодрый тон Конашенкова, который лично все сбил своим медалями и погонами.
ТЕЛЕВИЗОР КАК СРЕДСТВО МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
К сожалению, с телевизионной иглы не слишком просто сдернуть упоротую публику даже вот такими зрелищами, и по нашей, пропитанной зеленью теле-массовке мы это прекрасно знаем, но у лаптей имеется некоторое внутреннее отличие восприятия телевизора. Дело в том, что каждый лапоть, взирая на то, в каком он го*не живет и за какое го*но его держит любая власть, возделывает внутри себя точку Дзен, переходящую в точку G, где у него живет величие. Он считает, что его все боятся, что он страшный и сильный. При этом он как-то не замечает, что избыток его величия тут-же стекает по ногам в обувь, если вдруг встречает кадыровцев, а теперь и ВСУ.
Тем не менее, тут все просто, удали эту точку из него и на том он кончится в принципе, поскольку останется все то, что имеет прямое отношение к объективной реальности, а именно - он сам - Г, вокруг него - Г и ничего кроме Г в его жизни нет и не будет. Ну а телевизор закачивает его избыточными порциями величия, чтобы та самая точка не схлопнулась. И чем больше доза того, что идет из телека, тем дальше все это от объективной реальности. В итоге, вот такая массированная и постоянная обработка мозга телевизором практически отрезает пациента от этой самой реальности. А такие события, которые развернулись прямо сегодня в москве, как раз и вышибают эту точку дзен.
То есть, речь идет не столько о разрушении кокона параллельной реальности, который постоянно поддерживают Симонянша, Соловьев и прочая дрянь, а о том, что удар был нанесен, минуя кокон и прямо в эту самую точки - персональное место опоры лаптя. Какой бы зеленой ни была наша публика, у нее нет тяги к величию и потому - она не имеет такого уязвимого места, а у лаптей оно имеется и вот сегодня, может быт впервые, пусть и очень пунктирно, прилетело именно в эту точку.
Ведь дорогие москвичи могли спокойно взирать на эвакуацию из курской и Белгородской области, но всегда были уверены в том, что москва-то уж точно - на замке и потому они вполне могут показывать средний палец всем, кто находится за ее пределами. А все потому, что они - особенные, и что величие у них случилось самое отборное и крупное. А оказалось, что не все так просто. Теперь они поняли, что прилететь может и к ним. Более того, если не прилетало год или два назад, то это всего лишь означало, что у ВСУ не было возможности добить до москвы, а ее особо защищенный статус, это - такая же легенда, как и сказки о величии.