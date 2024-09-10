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беспилотник (3155) россия (93025)

Россияне жалуются на массированную атаку беспилотников: под ударом - энергообъекты и аэродромы. ВИДЕО

В ночь на 10 сентября власти ряда российских областей заявили о массированной атаке дронов. Предварительно известно, что под ударом были объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэродромы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что всего ПВО сбила 59 дронов в регионе. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В то же время он проинформировал, что работают оперативные и экстренные службы.

Власти Тульской области сообщили о двух сбитых БПЛА, обломки одного из них упали "на одном из объектов топливно-энергетического комплекса".

При этом представители властей Тульской области уверяют, что из-за инцидента технологический процесс пострадавшего объекта не был нарушен.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о "подавлении" беспилотников в трех районах области, но не уточнил их количество.

В Курской области под удар украинских беспилотников попал аэродром "Халино".

Также об атаке беспилотников заявили в Орловской, Воронежской и Калужской областях и Краснодарском крае России.
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Топ комментарии
+37
Масква. Красівоє
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10.09.2024 07:44
+31
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10.09.2024 07:08
+28
Гром пабьеды раздавайси,
Вясялися грязний рос.
Дрон волшебный прилетел к вам,
И салют он вам принес.
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10.09.2024 07:03
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гром пабьеды раздавайси,
Вясялися грязний рос.
Дрон волшебный прилетел к вам,
И салют он вам принес.
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10.09.2024 07:03 Ответить
Масква. Красівоє
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10.09.2024 07:44 Ответить
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10.09.2024 07:52 Ответить
вон там кизда
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10.09.2024 14:30 Ответить
Шкода, що не видно в дії розхваленої Зеленським ні Паляниці, ні
Балістики.
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10.09.2024 07:06 Ответить
Тобі в реальному часі все прямо в ліжко подавати?
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10.09.2024 07:13 Ответить
Я поважаю командира 3 штурмової бригади. А решта для мене... Твої матюки від безсилля та вказують на твій інтелектуальний та культурний розвиток.
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10.09.2024 08:10 Ответить
це тойщо привів до влади зелену шелупонь?
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10.09.2024 08:24 Ответить
Майбутня приказка лаптей говорить - Москва не відразу зруйнувалася, все почалося з маааленького такого собі дрону.
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10.09.2024 07:55 Ответить
на фронт
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10.09.2024 07:57 Ответить
Всьому свій час! Для удару треба накопичить запас Тобто - повинні буть резерви Накопичимо - пошлемо!
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10.09.2024 12:42 Ответить
це не ми!!!!!!!!!
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10.09.2024 07:06 Ответить
Ета юниє авіамадилісти Падмасковья!!!😉
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10.09.2024 10:02 Ответить
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10.09.2024 07:08 Ответить
Особенно масковская обл. радует)))
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10.09.2024 07:19 Ответить
Сіфон і Борода переходять на новий рівень: будуть здавати уламки БПЛА на металобрухт
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10.09.2024 07:51 Ответить
Нііі. Там цвєтмєт скоріш за все..тітаніум, люмініум..
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10.09.2024 14:47 Ответить
Классическое глубокое проникновение с окочанием
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10.09.2024 13:16 Ответить
Вважаю, що треба падати на лаптестан до міжнародного суду за те, що своїми заводами заважають літати нашим мирним безпілотникам.
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10.09.2024 07:09 Ответить
Хулиганы.
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10.09.2024 07:10 Ответить
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10.09.2024 07:17 Ответить
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10.09.2024 07:23 Ответить
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10.09.2024 10:33 Ответить
Сдох собака:У Росії вбили колишнього заступника начальника з озброєння Казанського танкового училища Валерія Ханіна. Про це з посиланням на власні джерела 9 вересня повідомив російський Telegram-канал https://t.me/bazabazon/31072 Baza .

Зазначено, що Ханіна вбили в День танкіста, який у РФ припадає на 8 вересня. Свято він провів у колі друзів, поінформувала Baza.

Тіло 69-річного ексвійськового, замотане в ковдру, лежало у приміщенні бойлерної. Його виявила дружина, яка, щоб увійти у квартиру, викликала співробітників міністерства надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією Telegram-каналу, на тілі були численні ножові поранення
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10.09.2024 07:25 Ответить
опять не того ((((
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10.09.2024 15:43 Ответить
Україна готується дати відсіч російським коригованим авіабомбам, які країна-агресор регулярно скидає на українську територію, власними планерувальними бомбами.

Українці мають намір озброїти свої літаки бомбами місцевого виробництва
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10.09.2024 07:32 Ответить
Ох уж ці гугл-перекладачі. Сам зрозумів що написав? "Відсіч" і "спротив", якого у тебе немає, або "достигає парітету" різницю розумієш? "Відсіч" це вплив на літаки або бомби. "Спротив" - противопоставить (по москальськи).
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10.09.2024 08:51 Ответить
ВІДСІЧ, і, ж. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A0%D1%96%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 Рішучий https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80 опір https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C кому-небудь . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D1%87 Відсіч https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3 ворогові https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війні - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6 з-поміж https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B9 інших https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2 умов - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8 вимагає https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4 від https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BE%D1%94%D1%86%D1%8C бійців https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C швидкості й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA натиску (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 Тич ., III, 1957, 176); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD Богун , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F гаючись , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F готувався https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D1%87 відсічі (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%B0%D1%87 Кач ., Вибр., 1953, 112).

2. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BA%D0%B0 Різка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C відповідь , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9 гостре https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F заперечення . [Милевський:] https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Знов помиляєтесь і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B5%D0%B9 сей https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%B7 раз https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5 умисне , я https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%B7 раз https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2 пробував https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8 остерігати і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8 вас , і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 Ореста https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайловича , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%BB%D0%B5 але https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 стрівав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%B4%D0%B8 завжди https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83 таку https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BA%D1%83 різку одсіч... (Л. Укр., II, 1951, 75); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0 Ольга https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5 хоче https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD йому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 заперечити . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 Шукав в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C пам'яті https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C якоїсь https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9 гострої https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D1%87 відсічі (Вільде, Опов., 1954, 72).

@ https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 Давати (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 дати ) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D1%87 відсіч : - а) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8 чинити https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 рішучий https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80 опір , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 відбивати https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4 напад . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Війни https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BE хочемо https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8 ми https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 мати , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%BB%D0%B5 але https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%B4%D0%B8 завжди https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96 готові https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9 нещадну https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D1%87 відсіч https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3 ворогам https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 дати (Укр.. присл.., 1955, 402); б) https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BA%D0%BE різко https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8 відповідати , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE гостро https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 заперечувати . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B8 Ми , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE звісно , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8 дали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD йому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%96%D1%87 відсіч , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B8 вилаяли (Донч., V, 1957, 471).
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10.09.2024 09:18 Ответить
нижче поставили гарне питання: а як наші бомби будуть давати відсіч російським бомбам? На всяк випадок упрощу питання: як наші бомби будуть перехоплювати російські бомби або літаки?
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10.09.2024 10:09 Ответить
Наші бомбардувальники з плануючими бомбами можуть давати відсіч або чинити опір російським бомбардувальникам,знищуючи фронтову ППО ворога з тим , щоб наші винищувачі мали змогу більш безпечніше працювати в прифронтовій зоні і тримати подалі ворожі бомбардувальники від лінії фронту. Ок, для тебе спрощу відповідь. Наші можуть давати пі-ди московитам поблизу, щоб інші наші могли давати пі-ди московитам подалі!
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10.09.2024 12:38 Ответить
Відразу видно фахівця! Пан-єксперт, дозвольте питання! А що заважає зробити те саме москалям, щоб москальськи винищувачі мали змогу більш безпечніше працювати в прифронтовій зоні і тримати подалі українські омбардувальники від лінії фронту?
Пролежні не турбують?
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10.09.2024 13:13 Ответить
Ти що, дійсно не розумієш? А може якось спробуєш "наморшить ум" , чи якось спробуєш увімкнути "соображалку " , а не будеш ставити тупі запитання? Нє ? І чому ти в мене питаєш, що заважає москалям? Ти ж Русский Алкаш, а не я ?
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10.09.2024 15:56 Ответить
Я-то розумію, а вот ти довбайоб, Віталька! Іди дивись 95 квартал далі.
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10.09.2024 16:13 Ответить
Мля, людина, яка має себе за русского алкаша, думає , що вона може оцінювати людей, та ще вказує, що їм робити! Дожилися 🤨
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10.09.2024 17:04 Ответить
у данному випадку іде оцінка експерта по ВІДСІЧІ, який не виправний.
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10.09.2024 17:40 Ответить
І як наші бомби будуть перехоплювати їхні в польоті?
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10.09.2024 10:05 Ответить
красень!
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10.09.2024 10:07 Ответить
-Звезда-а-а-а...
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10.09.2024 07:44 Ответить
Очередные побитые стекла на которые ушло кучу денег. Надеюсь хоть что-то стоящее зацепят, а то пока вижу только фото выбитых окон.
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10.09.2024 07:57 Ответить
А нічого що ми також переважну більшість їх шахедів збиваємо ? Чи у тебе 1дрон=1нафтобаза ? То що тепер-скласти лапки та не намагатись обійти їх ппо ? Де ви такі грошові математики тільки беретесь.
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10.09.2024 08:21 Ответить
Россия просто имеет бюджет на который нужно что-то там сделать. Вот им дают там какое-то количество дронов и ракет и говорят - стрельните куда-то. И они стреляют. Украина не имеет такого безразмерного бюджета.
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10.09.2024 08:26 Ответить
Палаючі кацапські склади з бк, аеродроми, нафтобази та нпз, а також деякі підприємства з тобою не погодяться, що частина наших безпілотників не долітає куди треба. Ти за кацапів топиш, щоб по нім нічого не летіло ? Чи просто з місцевих зрабоботів ?
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10.09.2024 08:37 Ответить
І доречі-притомні люди не називають лаптестан росією, та ще й з великої літери, не кажучи взагалі при свинокацапську.
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10.09.2024 08:42 Ответить
І ще наостанок про "Очередные побитые стекла" - кожна кацапська тварюка, що радіє вбивствам українців-не має почуватися у безпеці. Нехай теж не сплять по півночі під сирени повітряних тривог та здригаються від вибухів"хлапков", як наші діти та літні люди.
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10.09.2024 09:09 Ответить
Мне как-то все равно как чувствуют себя русские. Мне от этого не холодно и не жарко.
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10.09.2024 19:47 Ответить
Воно й видно як усе рівно. "русские".
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11.09.2024 08:37 Ответить
цей тіпок не вперше тут зі своїм " адакажічтодаказал".
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10.09.2024 10:21 Ответить
Переживаешь за рашку? Дроны стоят копейки в сравнении с общими затратами на оборону. террор населения москальшины-это всегда хорошо и полезно. По другому до русни не дойдет-пока не будут дохнуть их дети прямо в жилых домах. русня сама начала-и должна получить обратку.р
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10.09.2024 10:17 Ответить
А тот бюджет , что имеет , безразмерно 3.14 ит !
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10.09.2024 11:18 Ответить
А ты думаешь орки будут снимаь разрушеные военные обекты? Это только спутниковые снимки могут показать что военного разрушено
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10.09.2024 10:02 Ответить
Нефтебаза горела 16 дней, ее ты хоть увидел, Ваня?
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10.09.2024 15:57 Ответить
Dva slova , no skolka smisla ....🤗
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10.09.2024 08:31 Ответить
Співайте кацапи:
Біспілотнікі над горадом кружаца
І с хлапкамі нам на голави лажатца.
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10.09.2024 08:49 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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10.09.2024 09:10 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=40637 По состоянию на утро (Часть 1)

НОЧНОЙ НАЛЕТ

Этой ночью противник снова атаковал Украину десятками Шахедов и очередной раз приводить статистику просто нет смысла. Какая-то часть мопедов долетела до окрестностей Киева, но была сбита довольно далеко, поскольку звуки работы ПВО были едва различимыми. Но в отчете наших военных о работе ПВО теперь постоянно присутствуют две новые позиции, которых ранее не наблюдалось. Первая - «локально потерянные», и это надо понимать, как приземленные средствами РЭБ. Это - замечательная тенденция, поскольку для нейтрализации аппаратов не пришлось тратить боеприпасов. Сколько бы ни стоил дрон, его нейтрализация не стоила ни одной ракеты, снаряда или пули, а значит, ресурсы ПВО не были истрачены.
Но куда более интересной является позиция «покинули территорию Украины». Практически каждый массированный налет имеет эту опцию и хотя бы один БПЛА, а то и сразу шесть, покидают небо Украины и улетают в Белоруссию, россию или на оккупированные территории. Поскольку назад аппарат уже не возвращается, то скорее всего, он там либо сбит, как это было в Белоруссии, либо нашел себе новую, более достойную цель. Думаю, что если Шахед забодает что-то ценное в самой россии, то этот случай скроют или выдадут за атаку дроном ВСУ, чтобы не позориться. Но в любом случае, уже понятно, что такие развороты - не случайность и что есть способ уговорить дрон лететь в другую сторону или вовсе - домой.

ВСТРЕЧНЫЙ НАЛЕТ

По состоянию на утро, противник подтвердил свое участие в игре «Кто больше?» Сегодня он сообщил о том, что средствами ПВО ему удалось сбить 144 дрона ВСУ над различными регионами федерации, но особенно - над москвой и московской областью. Но вот в Сети появились видео взрыва дрона, который попал в многоэтажный дом. Правда, ни одно видео не показывает, какой именно это был дрон и не исключено, что это был один из вернувшихся назад Шахедов.

И тут возникает технический вопрос такого плана, что если они сбили 144 дрона, то что попало в тот дом или на летное поле аэропорта Домодедово, где было остановлено движение самолетов? Эти дроны входят в указанное число сбитых, или идут уже сверх того? Если речь идет о первом варианте, то лапти привычно вкладывают какой-то свой смысл в привычные слова. Конечно, если дрон сбит при помощи многоквартирного дома ПВО, то вопросов нет - все правильно. Или если они применяют территорию аэропортов для перехвата воздушных целей, то и это можно записать в графу «сбито».

В любом случае, москвичи сегодня проснулись и увидели кусочек войны и как можно услышать по репликам за кадром, увиденное им как-то не сильно зашло. А я помню, как в первый день широкомасштабного вторжения, из Днепра написали «похоже у нас уже нет аэропорта». Ну а сколько домов было атаковано за это время, никто не возьмется сказать наверняка. И вот эта московская публика, которая сегодня билась в истерике, смотрела на разрушения в Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве и других городах, явно радуясь и испытывая гордость за то, что они так могут. И вот теперь прилетело к ним.
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10.09.2024 10:40 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=40641 По состоянию на утро (Часть 2)



И вот что характерно. Когда впервые были сняты удары ракетами по многоэтажкам в Киеве, российские фуражки еще оправдывались и рассказывали о том, что на самом деле, ракета летела по другой цели и если бы не работа ПВО ВСУ, она бы не отклонилась от цели и не попала бы в дом. Ну что же, пора эти сказки теперь своей публике рассказывать. Возможно, это успокоит дорогих москвичей. В самом деле, средствами РЭБ удалось отклонить дрон от возможной цели и он влетел в дом. Это значит, что сапоги сработали красиво, ну а то, что там дом стоял - их не касается.

Заметим, пока ВСУ производят атаки относительно легкими беспилотниками, с очень скромной боевой частью. Особых разрушений жилых домов, а особенно - монолитно-бетонных, они не могут причинить в принципе. Они отлично работают, когда попадают в цель, которая сама способно активно гореть, как емкость с топливом на нефтебазе, или взрываться, как артиллерийские склады, например, а вот самостоятельно устроить какой-то крупный эффект - не могут. Другое дело - крылатая ракета, в которой на порядок больше БЧ и тем более - баллистическиая ракета, которая наносит разрушения не только от в 20-30 раз - более массивной боевой части, но и за счет кинетической энергии, обусловленной высокой скоростью полета перед встречей с целью.

Мы все это наблюдаем уже более 2,5 лет если не ежедневно, то через день, а вот дорогие москвичи посмотрели на это не по телевизору и оказались как-то неприятно удивлены. В самом деле, их радует, когда они нечто подобное видят по телевизору, где им показывают репортаж из только что атакованного Киева, это ведь подпитывает их чувство величия. А вот когда прилетает по соседнему дому и они это видят не по телевизору, а собственными глазами и слышат весьма неприятные звуки, это им как-то намекает на то, что война как-то так и выглядит, но все равно их не покидает немой вопрос: «А нас-то за что?» Взрываться должно где-то далеко, а они должны все это смотреть по телеку, под кофе или пивко. В общем - безобразие.

Но не менее удивленной оказалась публика в том же аэропорту Домодедово. Там что-то горит прямо рядом с самолетами, а они возмущаются тем, что их рейс задерживают на 7 часов. То, что у нас рейсы задерживаются уже на 2 года и 7 месяцев они как-то не знают, да и не интересно им это, ведь никто так и не ввел на европейскую часть федерации бесполетную зону, а раз так, то вроде бы и войны нет. Но вот сегодня картинка оказалась не очень приятной и их это очень раздражает.

С другой стороны, они же верят своему телевизору? Так пускай продолжают верить и дальше, не размазывая сопли по щекам. Сказано же: сбито 144 дрона, вот сидите и радуйтесь, как делали это вчера и позавчера. Все же хорошо? Да, немножко смердит дымом, да - бахнуло что-то громко, да - отблески пламени как-то беспокоят, но военные сказали - все хорошо, а прутин сказал, что все по плану, значит, так оно и есть. Не могут же такие мелочи поколебать веру в телевизор. Там просто не сообразили, что надо было запустить по ТВ Кашпировского, с его «Спать!» Было бы вообще все хорошо. А так, несознательная публика наснимала всяких гадостей и вывалила все это в сеть, чем явно испортила бодрый тон Конашенкова, который лично все сбил своим медалями и погонами.
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10.09.2024 10:42 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=40644 По состоянию на утро (Часть 3)



ТЕЛЕВИЗОР КАК СРЕДСТВО МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

К сожалению, с телевизионной иглы не слишком просто сдернуть упоротую публику даже вот такими зрелищами, и по нашей, пропитанной зеленью теле-массовке мы это прекрасно знаем, но у лаптей имеется некоторое внутреннее отличие восприятия телевизора. Дело в том, что каждый лапоть, взирая на то, в каком он го*не живет и за какое го*но его держит любая власть, возделывает внутри себя точку Дзен, переходящую в точку G, где у него живет величие. Он считает, что его все боятся, что он страшный и сильный. При этом он как-то не замечает, что избыток его величия тут-же стекает по ногам в обувь, если вдруг встречает кадыровцев, а теперь и ВСУ.


Тем не менее, тут все просто, удали эту точку из него и на том он кончится в принципе, поскольку останется все то, что имеет прямое отношение к объективной реальности, а именно - он сам - Г, вокруг него - Г и ничего кроме Г в его жизни нет и не будет. Ну а телевизор закачивает его избыточными порциями величия, чтобы та самая точка не схлопнулась. И чем больше доза того, что идет из телека, тем дальше все это от объективной реальности. В итоге, вот такая массированная и постоянная обработка мозга телевизором практически отрезает пациента от этой самой реальности. А такие события, которые развернулись прямо сегодня в москве, как раз и вышибают эту точку дзен.

То есть, речь идет не столько о разрушении кокона параллельной реальности, который постоянно поддерживают Симонянша, Соловьев и прочая дрянь, а о том, что удар был нанесен, минуя кокон и прямо в эту самую точки - персональное место опоры лаптя. Какой бы зеленой ни была наша публика, у нее нет тяги к величию и потому - она не имеет такого уязвимого места, а у лаптей оно имеется и вот сегодня, может быт впервые, пусть и очень пунктирно, прилетело именно в эту точку.

Ведь дорогие москвичи могли спокойно взирать на эвакуацию из курской и Белгородской области, но всегда были уверены в том, что москва-то уж точно - на замке и потому они вполне могут показывать средний палец всем, кто находится за ее пределами. А все потому, что они - особенные, и что величие у них случилось самое отборное и крупное. А оказалось, что не все так просто. Теперь они поняли, что прилететь может и к ним. Более того, если не прилетало год или два назад, то это всего лишь означало, что у ВСУ не было возможности добить до москвы, а ее особо защищенный статус, это - такая же легенда, как и сказки о величии.
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10.09.2024 11:42 Ответить
Списком атакованных областей удовлетворен.
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10.09.2024 11:12 Ответить
Так на відео в кружечку то не тьолка, а скрєпний ісконний підарус?
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10.09.2024 11:21 Ответить
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10.09.2024 11:39 Ответить
гарно, але мало ))
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10.09.2024 13:44 Ответить
 
 