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Ворог вночі атакував "шахедами" об’єкти критичної інфраструктури Сумщини

Шахеди вкорте атакували Сумщину

Вночі 10 вересня російські загарбники ударними БпЛА атакували об'єкти критичної інфраструктури Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА 

"Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони області три ворожі безпілотники були знищені", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4148) Сумська область (3664)


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