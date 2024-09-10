Ворог вночі атакував "шахедами" об’єкти критичної інфраструктури Сумщини

Вночі 10 вересня російські загарбники ударними БпЛА атакували об'єкти критичної інфраструктури Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА

"Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони області три ворожі безпілотники були знищені", - йдеться в повідомленні.

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