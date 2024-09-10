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Зранку рашисти скинули вибухівку на рейсовий автобус на Херсонщині

Дрон з вибухівкою

10 вересня близько 06:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на рейсовий автобус у Понятівці Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області

"Вибухову травму та поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

автобус (344) Херсонська область (5744)


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