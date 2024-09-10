У Сумах пролунав вибух
Вдень 10 вересня у Сумах було чутно вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
З 10.17 у Сумській області триває повітряна тривога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
igor romanenko #506975
показати весь коментар10.09.2024 12:32 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль