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У Сумах пролунав вибух

вибух

Вдень 10 вересня у Сумах було чутно вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

З 10.17 у Сумській області триває повітряна тривога.

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Автор: 

вибух (4449) Суми (883)


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Один казав що закрили область.
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10.09.2024 12:32 Відповісти
 
 