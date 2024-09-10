У Сумах пролунав вибух

Вдень 10 вересня у Сумах було чутно вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

З 10.17 у Сумській області триває повітряна тривога.

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