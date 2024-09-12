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У російському Омську горить завод, на якому виробляють танки Т-80БВМ та РСЗВ "Сонцепьок". ВIДЕО

У російському Омську загорівся завод ОПК "Омсктрансмаш", на якому виробляють танки та РСЗВ "Сонцепьок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із фрагментами пожежі опубліковані у соцмережах. У коментарях до відео зазначається, що пожежа почалась на даху одного з цехів виробництва.

Дивіться: У російському Єкатеринбурзі горить оборонне підприємство, що виробляє електроніку для ракет. ВIДЕО

"Омсктрансмаш" – єдиний російський виробник танків модифікації Т-80БВМ.

Для довідки:

Т-80БВМ - це варіант модернізації танка Т-80БВ. Удосконалена модель, за словами виробника, має кращі бойові якості. Це вогнева потужність, захищеність, рухливість і командна керованість. Модернізація включає установку багатоканального прицілу навідника "Сосна-У". Він має візирний, тепловізійний, далекомірний канали, а також канал керування ракетою. Танк оснащений ​​125 мм гарматою 2А46М-4, стабілізатором озброєння 2Е58 і приладом спостереження механіка-водія ТВН-5. Механізм заряджання доопрацьований під розміщення бронебійних боєприпасів зі збідненим ураном (3БМ59 "Свинец-1" і 3БМ60 "Свинец-2").

Також дивіться: У Москві горить завод МіГ. ВIДЕО

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Топ коментарі
+14
"...займається випуском танків та важких вогнеметних систем "Сонцепьок" - все очевидно, сонцем напекло!
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12.09.2024 11:57
+13
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12.09.2024 11:49
+10
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12.09.2024 11:48
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12.09.2024 11:48 Відповісти
чудово
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12.09.2024 11:48 Відповісти
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12.09.2024 11:49 Відповісти
Перегрівся.
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12.09.2024 11:52 Відповісти
"...займається випуском танків та важких вогнеметних систем "Сонцепьок" - все очевидно, сонцем напекло!
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12.09.2024 11:57 Відповісти
що пожежа почалась на даху одного з цехів виробництва.
============================
то горобці сухої трави наносили на кубла....вона й зайнялася
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12.09.2024 15:24 Відповісти
Ой, мля... там кожен день щось горить, - це ж кацапи...
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12.09.2024 11:52 Відповісти
Нехай до вечера погорить
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12.09.2024 11:53 Відповісти
Ше шоб гембатии гарненько роздмухав
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12.09.2024 11:53 Відповісти
Цех виробництва - звучить обнадійливо.
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12.09.2024 11:56 Відповісти
Ух ти!! Та то люкс!!! Слава ЗСУ!!!
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12.09.2024 11:59 Відповісти
Нам даху? Так то зробив Карлсон 100%
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12.09.2024 12:00 Відповісти
который жил на крыше
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12.09.2024 12:04 Відповісти
Згорить навіть дах - цех - розкритий! А в Омську вже середина осені (або й кінець) - по нашим міркам А це дощі! А то і сніжок перший!
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12.09.2024 12:05 Відповісти
а я думаю, де бАданов?......
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12.09.2024 12:10 Відповісти
Внутризаводская приемка "Солнцепека"
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12.09.2024 12:34 Відповісти
рубєроід загорівся. На кількість танків це не вплине. Так шо розходимось.
Краще би омський НПЗ в третій раз вибухнув.
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12.09.2024 12:36 Відповісти
Дрібничка, але всеодно приємно!
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12.09.2024 12:40 Відповісти
Ба - бах амбар
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12.09.2024 13:20 Відповісти
Є статистичні (на основі супутникових знімків баз зберігання корпусів, виробничих майданчиків та верифікованих втрат на фроні) докази щодо того, що "виробництва" НОВИХ танків Т-80 в засрашці немає. Є тільки "модернізація" коробок зі зберігання. А значить ресурс для цього процесу - дуже обмежений. https://www.vishchun.com/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%80%D1%84 Ось, наприклад, травневий аналіз . Дякую добродію Військовий Віщун. На сайті є стаття і по арті.

Правда ж така, що на червень 2024 року в засрашки на базах зберігання та на виробничих майданчиках БТРЗ залишалось менше 1500 танків, придатних до відновлення та модернізації...
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12.09.2024 15:25 Відповісти
Спеціально для зрадойобів, які не вірять в цифри ГШ ЗСУ щодо бронетехніки - в статті є статистичне дослідження і щодо цифр від ГШ ЗСУ. Висновок: "Графіки візуально підтверджених втрат і втрат за версією Генштабу корелюються з невеликими відхиленнями" і дається пояснення причини відхилень.
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12.09.2024 15:28 Відповісти
 
 