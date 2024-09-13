Понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло біля українських АЕС за останні тижні, - "Енергоатом"

За останні декілька тижнів було зафіксовано більше ніж 70 російських безпілотників та 30 крилатих ракет, які пролітали поблизу українських АЕС. Такі дії РФ становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту.

Про це розповіли в "Енергоатомі", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС. Такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, до цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам.

Зазначається, що компанія надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

Також в "Енергоатомі" додали, що очікують жорсткої реакції міжнародної спільноти на дії Росії, які створюють загрози для українських АЕС.

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