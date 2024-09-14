УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9304 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 090 2
Харківщина (6053) бойові дії (3217)

Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Харківщині, - "Хартія"

Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Харківщині

Російські загарбники намагаються відбити втрачені позиції в Харківській області.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділення планування 13 БрОП "Хартія" Антон Баєв, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Баєва, на Харківському напрямку ворог почав діяти активніше, проте ситуація лишається контрольованою.

"Вони не полишають спроб робити щось 24/7, щоб повертати свої позиції. Бачимо, що вони накопичуються, але це робити їм складно, адже підвоз людей на бронетехніці не такий ефективний - ми контролюємо всі логістичні шляхи противника", - сказав він.

Читайте також: У підрозділах 79-го полку 18 мотострілецької дивізії РФ є випадки дезертирства на Харківщині, - ОТУ "Харків"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...начальник відділення планування..." розповів
Чекаємо на розповідь головного сержанта ...
показати весь коментар
14.09.2024 18:41 Відповісти
Та ні, намагаються відбити втрачене українці. Кацапи свого нічого там, на Харківщині не втрачали. Втрачене вони намагаються відбити на Курщині. Треба вибирати правильні формулювання, наариклад "кацапи знову намагаються захопити повернені недавно українцями позиції."
показати весь коментар
14.09.2024 19:53 Відповісти
 
 