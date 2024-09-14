Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Харківщині, - "Хартія"
Російські загарбники намагаються відбити втрачені позиції в Харківській області.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділення планування 13 БрОП "Хартія" Антон Баєв, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Баєва, на Харківському напрямку ворог почав діяти активніше, проте ситуація лишається контрольованою.
"Вони не полишають спроб робити щось 24/7, щоб повертати свої позиції. Бачимо, що вони накопичуються, але це робити їм складно, адже підвоз людей на бронетехніці не такий ефективний - ми контролюємо всі логістичні шляхи противника", - сказав він.
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