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Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции на Харьковщине, - "Хартия"

Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Харківщині

Российские захватчики пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник отделения планирования 13 БрОП "Хартия" Антон Баев, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Баева, на Харьковском направлении враг начал действовать активнее, однако ситуация остается контролируемой.

"Они не оставляют попыток делать что-то 24/7, чтобы возвращать свои позиции. Видим, что они накапливаются, но это делать им сложно, ведь подвоз людей на бронетехнике не так эффективен - мы контролируем все логистические пути противника", - сказал он.

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"...начальник відділення планування..." розповів
Чекаємо на розповідь головного сержанта ...
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14.09.2024 18:41 Ответить
Та ні, намагаються відбити втрачене українці. Кацапи свого нічого там, на Харківщині не втрачали. Втрачене вони намагаються відбити на Курщині. Треба вибирати правильні формулювання, наариклад "кацапи знову намагаються захопити повернені недавно українцями позиції."
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14.09.2024 19:53 Ответить
 
 