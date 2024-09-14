Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции на Харьковщине, - "Хартия"

Российские захватчики пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник отделения планирования 13 БрОП "Хартия" Антон Баев, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Баева, на Харьковском направлении враг начал действовать активнее, однако ситуация остается контролируемой.

"Они не оставляют попыток делать что-то 24/7, чтобы возвращать свои позиции. Видим, что они накапливаются, но это делать им сложно, ведь подвоз людей на бронетехнике не так эффективен - мы контролируем все логистические пути противника", - сказал он.

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