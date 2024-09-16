Ворог запустив ударні БпЛА з півночі та півдня, - Повітряні сили (доповнено)
Ввечері неділі, 15 вересня, російські загарбники здійснили пуск ударних безпілотників з північного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чернігівщина - рух ймовірно ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини", - повідомили Повітряні сили ЗСУ о 20:16.
"Харківщина - загроза застосування ударних БпЛА. Полтавщина - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили у ПС через декілька хвилин.
Повітряна тривога оголошена у Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.
Згодом ПС повідомили, що БпЛА продовжують рух:
З Харківщини на Полтавщину.
З Сумщини на Чернігівщину, південно-західним курсом.
На Чернігівщині рухаються у напрямку Прилук.
Також повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Київщини. В області оголосили повітряну тривогу.
"БпЛА продовжують рух: З Чернігівщини на Київщину. На сході Полтавської області західним курсом", - повідомлялося о 21:01.
Також повідомлялося про агрозу "шахедів" для Черкаської області.
"БпЛА південніше Миргорода. БпЛА на Бориспіль з північного сходу", - повідомили Повітряні сили о 21:20.
"БПЛА з Київщини на Житомирщину. БПЛА на Житомир/Озерне зі сходу", - повідомили у Повітряних силах.
О 22:35 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Вінницької області.
О 22:44 Повітряні сили повідомили про пуски ворогом "шахедів" із південного напрямку.
"Нові БпЛА на півночі Херсонської області рухаються на захід у бік Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
Також повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Рівненської та Хмельницької областей.
Згодом у Повітряних силах повідомили про:
- БпЛА на Полтаву з північного сходу;
- БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину;
- БпЛА на Миргород зі сходу;
- Шепетівка, Старокостянтинів - в укриття. БпЛА у вашому напрямку;
- БпЛА на Кривий Ріг зі східного напрямку.
Пізніше Повітряні сили повідомили про:
- Волинська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Рівненської області;
- БпЛА на схід від Василькова.
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